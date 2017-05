Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus MdB, spricht sich in meiner Reihe "Auf eine Tasse Kaffee mit..." dafür aus, Deutschland zukunftsfest zu machen. Das heißt für ihn: viele gut bezahlte, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze.

Welche Rolle in seinen Augen die Digitalisierung spielt und wie er GrĂĽnder unterstĂĽtzen will, sehen Sie im Video.

