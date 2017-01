Götterliebling enttäuscht

John Grishams neuer Roman ist Spitze, ABER ...

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA. John Grishams neuer Roman „The Whistler" dreht sich, wie schon der Titel verrät, um jemanden/in, die/der ein Geheimnis verrät, jemanden verpfeift. In einem Indianerreservat verdient der Stamm prächtig mit einem Spielcasino. Bevor es gebaut wurde, war es umstritten. Die Gegner errangen zunächst die Mehrheit. Dann setzte die unterlegene Partei eine neue zweite Abstimmung durch - und obsiegte. Offenbar ging nicht alles mit rechten Dingen zu - aber die meisten sind inzwischen eigentlich zufrieden wegen der riesigen Einnahmen, die die Lebensumstände aller bessern.

Die Handlung setzt ein, als eine Behörde zur Überwachung der Justiz einen Hinweis bekommt, die Richterin, die den Weg für den Bau des Casinos frei gemacht hat, sei bestochen worden. Die Recherchen der beiden Beamten setzen ungeahnte Kräfte frei. Hugo, einer von ihnen, als Vater von vier Kindern für seine Familie unersetzlich, wird ermordet, seine Kollegin lebensgefährlich verletzt. Doch sie setzt, kaum genesen, trotz aller Ängste, ihre Nachforschungen fort.

Es dauert über 370 Seiten, bis die Wirren gelöst sind. Das ist meistens spannend, manchmal kompliziert & langwierig. Neben dem Thrill des Krimis erfährt der Leser viel über das amerikanische Rechtssystem, über Florida, die Rechte der Indianer in ihren Reservaten und: über die Annehmlichkeiten des Reichtums. Zu den gelungensten Stellen des Romans zählt eine Abhandlung über die bestechliche Richterin, die es genießt, dank der scheinbar unerschöpflich sprudelnden Quelle ihres Reichtums in Privatjets zu fliegen, in New York oder Miami in exquisiten Restaurants zu speisen und den Niederungen des Massenbetriebs (Warten, unfreundliches Personal, drangvolle Enge, Respektlosigkeiten) enthoben zu sein. Brecht hat es mal kurz, knapp und treffend bedichtet: „So löst sich ganz von selbst das Glücksproblem/ Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm." Die kurze Reflexion Grishams besticht, weil sie anschaulich ist, aktuell - und deshalb unbedingt (und schmunzelnd) nachvollziehbar.

Diese Anschaulichkeit ist eine Haupttugend Grishams. Kurz, knapp, meistens lakonisch, immer ironisch, einfach durch ein von einem Substantiv abgeleitetes Verb - unmöglich im Deutschen, glückliches Amerika - packt der Autor den Tiger beim Schwanz. Der brüllt und droht - und der Autor lacht, mit ihm einverständig der Leser.

Aber ihm wird unbehaglich, wenn er Grishams Loblied auf das Federal Bureau of Investigation (FBI) hört. Nur dank dessen Kraft, Erfahrung und Durchsetzungsstärke ist es möglich, die Florida-Mafia und ihr Haupt, verantwortlich für skrupellosen Mord, abgewogene Einschüchterung und einfühlsame Bestechung, zu enttarnen, ihrer gesetzlichen Richterin und damit einem gerechten Urteil zuzuführen. Dieser das FBI positiv darstellende Grisham scheint so einverstanden mit dem System wie bislang nie. Ist er affirmativ geworden?, fragt sich der Grisham-Fan besorgt.

Grisham ist vor dem Vorwurf, ein Jasager geworden zu sein, zu retten. Denn die Aufklärung der Verbrechen, die Auflösung der kriminellen Vereinigung, die vor keiner Gewalttat zurückschreckt, ist nur möglich, weil es Leute (Frauen, Amerikanerinnen!) mit Rückgrat gibt. Leute, die sich nicht einschüchtern lassen, deren List die List der Verbrecher noch überflügelt. Grishams Roman lässt sich als ein leidenschaftlicher Appell für Zivilcourage lesen. Die Verbrecher hätten leichtes Spiel, wenn es nicht immer wieder einige gäbe, die bereit sind, ihnen entgegenzutreten, auch wenn Gefahr droht. "Und setzet ihr nicht das Leben ein/Nie wird euch das Leben gewonnen sein."

Jedoch: es bleibt ein kritischer Einwand, und der wiegt schwer. Grisham hat Talent, die Götter sind ihm geneigt. Er ist ein realistischer Erzähler von Weltrang, den sein Publikum liebt - zu Recht. Das gibt ihm eine ungeheure Verantwortung. Und der ist er diesmal nicht gerecht geworden. Wer denkt bei „The Whistler" nicht an d e n Whistleblower unserer Zeit, an Edward Snowden. Er sitzt irgendwo in Russland und wird von jenen in den USA verfolgt, die die Gesetze beugen und brechen, die die Bürger, die sie schützen sollen, bespitzeln (wollen & lassen).

Es wäre die Aufgabe, einen Roman mit dem Titel „The Whistler" über diesen Problemkomplex zu schreiben. Eine Herausforderung für den besten Romancier, der zur Zeit in den USA sich nicht zu schade ist, für ein großes Publikum zu schreiben.

„The Whistler" zeigt, dass Grisham vor den Herkulesaufgaben, die die Götter den Großen, ihren Lieblingen, auferlegen, zurückscheut.

Ulrich Fischer

John Grisham: The Whistler, Doubleday 2016, 374 S., 28.95 $