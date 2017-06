Was das Stichwort Innovation betrifft, können Deutschland und die Europäische Union von Indien viel lernen. Indien ist immerhin einer der Leitmärkte für die sogenannte frugale Innovation.

Dabei wird versucht der Einsatz der Ressourcen zu minimieren, aber die Qualität dennoch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Wir Europäer kennen das beispielsweise vom schwedischen Möbelhaus Ikea.

Auf dem indischen Markt wird diese Art des Wirtschaftens jedoch weitaus häufiger praktiziert. Dr. Tobias Dauth, Juniorprofessor für internationales Management an der HHL Leipzig erklärt im Video, wie Europa enorm davon profitieren könnte.

Jun.-Prof. Dr. Tobias Dauth ist Juniorprofessur für internationales Management an der HHL Leipzig Graduate School of Management sowie Gruppenleiter am Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie.

