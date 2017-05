Vergleichsportale - Der schmale Grat zwischen Nutzen und Schaden

Man using credit card and smartphone for online shopping +++ Note for the inspector: credit card is fake +++ | martin-dm via Getty Images

Wo ist wirklich noch Potential und wo zahlt man als Verbraucher vielleicht sogar noch drauf?

Mit der Digitalisierung und der stetig steigenden Internetnutzung hat sich das Nutzerverhalten grundlegend gewandelt. Vor allem aber hat sich ver√§ndert, wie wir Vertr√§ge abschlie√üen, Urlaube buchen und uns ansonsten √ľber die bestm√∂gliche Alternative informieren. War fr√ľher noch der (meist station√§re) Berater unseres Vertrauens Nummer eins und wurde stets zu Rate gezogen, wenn man zum Beispiel eine neue Versicherung brauchte, reicht heute schon ein kurzer Suchbegriff im Internet. Schnell und √ľbersichtlich klickt es sich durch die Angebote bekannter Anbieter, wobei zwar der pers√∂nliche Touch und die ‚Äörichtige' Beratung hilft, doch kann in der Regel sehr viel Geld und Zeit eingespart werden. W√§hrend die meisten sich auf wohl bekannte Bereiche beschr√§nken, sind die Vergleichsm√∂glichkeiten weitaus gr√∂√üer und helfen uns vor allem in allt√§glichen Situationen, Bares zu sparen.

So funktionieren digitale Berater

Die Ans√§tze der Internet-Dienstleister gleichen im Grunde denen der station√§ren Berater. Beide nehmen Provisionen, k√∂nnen jedoch mit ihren Partnern Rabatte aushandeln, die sie (zumindest theoretisch) direkt an ihre Kunden weiterleiten k√∂nnen. Daf√ľr bieten sie den oftmals noch sehr manuellen Unternehmen eine digitale Plattform und weitreichende Pr√§senz im Internet - ohne einen monet√§ren Aufwand. Doch daf√ľr sinkt auch der Gewinn am Kunden, welcher mit einer weiteren Hand geteilt werden muss. Nur so funktionieren die Modelle. Und die Branche boomt - wir geben mehr Geld aus denn je. Check24 konnte 2016 seinen Umsatz beispielsweise auf 330 Millionen Euro steigern.

Die Verantwortung liegt auf Seiten der Vergleichsanbieter

Fast drei Viertel der Deutschen informieren sich laut Angaben der Verbraucherzentrale heute bereits auf online Portalen. Diese sind in der Regel anonym - leiten die Nutzer im weiteren Verlauf meist direkt auf andere Anbieter weite - haben jedoch eine enorme Macht und steigenden Einfluss auf die Kaufentscheidung der Konsumenten. Doch nach welchen Kriterien bewerten diese Portale die platzierten Anbieter auf der eigenen Plattform? Von gro√üer Unabh√§ngigkeit kann hier kaum die Rede sein, ber√ľcksichtigt man, dass sich die online Plattformen genau wie ihre analogen Vorreiter √ľber Provisionen finanzieren.

Die Euphorie ist gro√ü, doch stehen Verbraucherportale immer wieder in der Kritik, keine v√∂llige Markttransparenz zu bieten. Ein aktuelles Beispiel ist die Diskussion um die Kryptow√§hrung OneCoin, ein staatlich nicht kontrollierbares Schneeballsystem, welches schon vielen Nutzern Geld gekostet hat. Schon lange warnen Experten vor dem Kauf dieser Internetw√§hrung, doch wurde sie noch lange Zeit auf Vergleichsportalen zum Kauf angeboten und dort als seri√∂s bewertet. Dies k√∂nnte f√ľr mangelnde Kontrolle durch die Vergleichsplattformen sprechen. nat√ľrlich k√∂nnen hier nicht alle gleicherma√üen √ľber einen Kamm geschoren werden, jedoch sollte immer genau hingeschaut werden.

Vergleichsportale bieten nicht immer den g√ľnstigsten Preis

Klar ist: Vergleich l√§sst sich im Internet mittlerweile eigentlich alles vergleichen. Von Vertr√§gen, zu Geldanlagen, Restaurants oder allerhand Gadgets. Doch werden hier oft √Ąpfel mit Birnen verglichen. Wer zwei verschiedene Smartphones im Preis gegen√ľberstellt, der hat noch immer die Wahl zwischen zwei total unterschiedlichen Ger√§ten. Bei vielen Vergleichen ist somit die Ausgangslage durch zum Teil stark abweichende Parameter bestimmt, welche die Preise beeinflussen. Sinnvoller w√§re es beispielsweise, zwei identische Serviceoptionen zu vergleichen, so gesehen bei Versandportalen.

checkrobin zum Beispiel bietet eine Plattform zum Finden des g√ľnstigsten und lokal am nahegelegensten Versanddienstleisters. Traditionell gehen die meisten in eine Postfiliale, um dort Pakete an die Lieben in der ganzen Welt zu verschicken. Dass es hier oft sehr g√ľnstige und mitunter schnellere Alternativen gibt, wird oft gar nicht erst in Betracht gezogen. Warum das so ist? Wahrscheinlich Gewohnheit gepaart mit der Angst vor etwas Neuem. Doch sind es genau diese Alltagssituationen, die uns letztlich viel Geld kosten.

Vergleichsportale ersetzen etablierte Industrien

Ganz oben auf der Liste der Internetrecherche stehen wohl Urlaubsreisen. Am beliebtesten sind daf√ľr Plattformen, die Fl√ľge und Hotels vergleichen, wie zum Beispiel Trivago oder Expedia. Wir Deutschen geben im Jahr durchschnittlich 30 Milliarden Euro f√ľr Urlaube aus - nur noch wenig passiert davon wirklich √ľber ein normales Reiseb√ľro, sind doch die Angebote im Internet zahlreich. Nutzer f√ľhlen sich hier als Schn√§ppchenj√§ger und sind auf der Suche nach hohen Rabatten, manchmal ohne vorher zu wissen, was sie √ľberhaupt suchen. Rund 44 Millionen Deutsche suchen j√§hrlich ihre Reiseoptionen Online zusammen. Wer auf den klassischen All-Inclusive-Pauschalurlaub verzichtet, kann bei individuell zusammengestellten Reisen sehr viel g√ľnstiger davon kommen. Flug-Suchmaschinen finden flexible Gabelfl√ľge und so lassen sich die Angebote verschiedener Fluggesellschaften oftmals zu einem viel besseren Paket zusammenschn√ľren. Auch Google selbst steht heute in gro√üer Konkurrenz zu den klassischen Portalen, vergleicht die Preise verschiedenster Fluglinien und leitet dann direkt zu diesen weiter.

Bei Hotels gleichen sich die Angebote vieler Anbieter sehr. Doch Achtung: Hier lohnt sich meist ein Anruf vor Ort nach dem Online-Vergleich. Da die Hotels hohe Provisionen an die Portale bezahlen m√ľssen, l√§sst sich im pers√∂nlichen Gespr√§ch oft noch ein Upgrade oder ein g√ľnstiger √úbernachtungspreis rausschlagen.

Ganz offensichtlich ist: Wir vergleichen indes fast alles im Internet. Doch ist dabei auch nicht zu leugnen, dass in Zeiten der scheinbar v√∂lligen Transparenz durch Verbraucherportale die Interessen von Einzelnen entscheidend sind und es mit der Unabh√§ngigkeit oft nicht so weit hergeholt ist. Man sollte also ganz genau hinschauen. Arbeitet das Portal mit seri√∂sen Partnern, transparenten Finanzmodellen und einem √ľberzeugendem Kundendienst, dann kann der Konsument hier wohl ohne Bedenken vergleichen.