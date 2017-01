Die Fed erhöht wieder die Zinsen - die letzten zwei Runden endeten im Crash

Seit der Wahl von Donald J. Trump zum nächsten US-Präsidenten sind die 10-jährigen Renditen der US-Staatsanleihen von 1,85 auf 2,6 Prozent angestiegen. Hinter dieser Entwicklung verbergen sich zum einen verbesserte Wirtschaftsaussichten und leicht erhöhte Inflationserwartungen. Zudem anderen hat - und das liegt auf der Hand - die amerikanische Zentralbank (Fed) eine wichtige Rolle bei der Verteuerung des Geldes gespielt.

Sie ist auf einen Zinserhöhungskurs eingeschwenkt. Sie hat ihren Leitzins am 14. Dezember auf 0,75 Prozent angehoben und signalisiert, dass sie die Zinsen in 2017 weiter anheben will. Die Folgen sind weltweit spürbar - denn die US-Zinsen bestimmen maßgeblich das internationale Zinsumfeld. Sind steigende US-Zinsen ein Grund für Anleger, nervös zu werden? Eine berechtigte Frage, denn die letzten beiden Zinserhöhungszyklen der Fed führten geradewegs in die Krise.

Nachdem die Fed Mitte 1999 begonnen hatte, die Zinsen bis auf 6,50 Prozent im Mai 2000 zu erhöhen, fiel der „New Economy Boom" in sich zusammen. Die Aktienmärkte begannen im Sommer 2000 zu kollabierten. Bis Oktober 2002 verlor der S&P 500 Aktienmarktindex etwa 50 Prozent - obwohl die Fed begonnen hatte, den Zins bereits im Januar 2001 zu senken, so dass er im Oktober 2002 ein Tief von 1,25 Prozent erreichte.

Dann setzte die Erholung ein. Von Oktober 2002 bis Oktober 2007 stiegen die US-Aktienkurse um mehr als 100 Prozent. Ab Mitte 2004 begann die Fed, den Leitzins in kleinen Schritten bis Juni 2006 auf 5,25 Prozent anzuheben. Wieder dauerte es nicht lange, und die Aktienkurse gingen in die Knie: Sie fielen um 56 Prozent bis März 2009. Dass die Fed die Leitzinsen bis zum Dezember 2008 auf 0,25 Prozent abgesenkt hatte, änderte daran nichts.

Die Fed hatte in beiden Fällen einen „Crash" verursacht. In beiden Fällen sorgte sie nämlich für eine starke Abflachung beziehungsweise für eine Inversion der Zinsstrukturkurve: Sie hob die Kurzfristzinsen über die Langfristzinsen. Das wirkte wie ein Tritt auf die „Kreditbremse". Dazu muss man wissen, dass Banken langfristige Darlehen ausreichen, die sie mit kurzfristigen Mitteln refinanzieren; das ist die sogenannte „Fristentransformation".

Fed braucht gesunde Banken

Verflacht sich die Zinsstrukturkurve, oder wird sie gar negativ (invers), verdienen Banken nichts mehr bei der Fristentransformation. Neue zu vergeben wird uninteressant. Verknappen die Banken das Kreditangebot, geraten Schuldner, deren Kredite fällig werden, in Probleme. Und nicht nur sie. Sobald der Zustrom von neuen Krediten in das Finanz- und Wirtschaftssystem abebbt, sackt das auf Pump finanzierte Konjunkturgebäude in sich zusammen.

Wird die Fed für einen neuen Crash sorgen? Von der Hand zu weisen ist das nicht. Allerdings gibt es gibt einen Grund, warum es diesmal doch anders kommen könnte: Die Fed hat seit der letzten Krise ihre Zielsetzung verändert. Sie will das Bankensystem funktionsfähig halten. Sie weiß, dass das hoch verschuldete ungedeckte Papiergeldsystem nur aufrecht zu erhalten ist, wenn der Bankenapparat weiter neue Kredit und neues Geld produziert.

Die Fed muss also dafür sorgen, dass die Zinsen nicht zu stark ansteigen und dass vor allem die Zinskurve nicht zu flach wird. Das ist übrigens auch die Geldpolitik, die auf den Finanzmärkten derzeit erwartet wird: Die Fed wird die Zinsen bis Ende 2017 auf etwa 1,5 Prozent anheben und gleichzeitig die Langfristzinsen bei etwa 2,5 halten. Das ist eine Zinskonstellation, die die Erwartung stützt, dass es mit dem schuldenfinanzierten Boom bis auf weiteres weitergeht.

Konsequenzen für Anleger

Wer der Fed diesmal Fingerspitzengefühl zutraut und in diesem Umfeld in Aktien investiert, sollte zwei grundlegende Erkenntnisse beherzigen. Erstens: Ein Kreditgeld getriebenen Boom produziert Fehler. Einige Unternehmen sind dabei gefährdeter sind als andere, „Flop-Investitionen" zu treffen, die den Unternehmenswert schmälern. Man sollte daher auf Unternehmen setzen, deren Management die nachweisliche Fähigkeit hat, gute Kapitalallokationsentscheidungen zu treffen.

Zweitens: Künstlich niedrig gehaltene Zinsen erschweren es, sich ein verlässliches ein Bild von tatsächlichen Finanz- und Wirtschaftslage eines Unternehmens zu machen. Beispielsweise sorgen die niedrigen Zinsen für aufgeblähte Vermögenswerte und Scheingewinne. Anders gesprochen: Die Bestimmung des Wertes eines Unternehmens wird schwierig(er). Den Wert aber muss man kennen, um sinnvoll zu können.

Der Investitionserfolg hängt nämlich davon ab, dass man eine Aktie zu einem Preis kauft, der unter ihrem Wert liegt. Der Preis der Aktie lässt sich an der Börse feststellen. Nicht aber der Wert der Aktie. Er entspricht dem Barwert aller Gewinne („Cash Flows"), den das Unternehmen künftig noch erzielen wird - und man muss ihn schätzen. Den Wert einer Aktie mit hinreichender Verlässlichkeit zu bestimmen, ist eine sehr aufwendige Aufgabe. Es macht daher Sinn für Anleger, mit guten „Value Investoren" zusammenarbeiten.

Gute Value Investoren beschäftigen sich intensiv mit der Suche nach geeigneten Unternehmen und ihrer Bewertung. Sie haben langfristig gesehen die besten Voraussetzungen, dauerhaft hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erzielen zu können - auch in Zeiten, in denen die Zentralbanken die Finanzmarktpreise immer stärker verzerren - einen neuerlichen Boom schaffen - und damit das Treffen von richtigen Investitionsentscheidungen erschweren.

Dieser Beitrag wurde am 2. Januar 2017 auf Focus Online veröffentlicht.