Rede des Jahres 2016

Die Rede des Jahres von Norbert Lammert wurde zu einer politisch schwierigen Zeit gehalten. Rechtspopulistische Gruppierungen machen sich auf der ganzen Welt breit und generieren unmöglich gehaltene Erfolge bei vielen Wahlen. Sie bedrohen nicht nur die alte politische Ordnung und Einheit, die uns seit Jahrzehnten Frieden und Sicherheit vor allem in Europa stiftet, sondern öffnen mit ihrer immer ruchloseren Rhetorik Tür und Tor für Hass und Gewalt in unserem Alltag.

Denn durch ihre einfache und aggressive Sprache verleiten diese „politischen Führer" massenweise ihre Anhänger dazu, gewalttätige Straftaten zu begehen, so werden zum Beispiel in den USA, seit Donald Trump gewählt wurde, immer öfter Muslime und Ausländer angegriffen und beleidigt aufgrund ihrer Herkunft oder ihr andersartiges Aussehen.

In Großbritannien wurden schon polnische Einwanderer von Einheimischen getötet, weil sie auf ihrer Muttersprache telefoniert haben. In den Philippinen versetzt ein Präsident mit seiner scheinbar grenzenlosen Rhetorik eine ganze Gesellschaft in Angst und Schrecken und führt einen barbarischen Krieg gegen Teile der eigenen Bevölkerung.

In der Türkei manipuliert Erdogan seine Bevölkerung so sehr mit seiner geschickten Rhetorik, dass jeder bei der kleinsten Kritik an Erdogan oder an der Türkei harte Sanktionen fürchten muss sei es auf der Straße oder vor der Justiz. Selbst in Deutschland wird eine Partei gewählt, die teilweise rechtsextreme Auffassungen vertritt und mit ihren vielen Demagogen und deren Rhetorik Lügen und Angst in den Reihen der Bevölkerung verbreitet und deren Anhänger tagtäglich Asylunterkünfte niederbrennen.

In Zeiten bei denen Lügen und sonstige Halbwahrheiten mehr geglaubt werden als Fakten, wo immer mehr rechtspopulistische Parteien gewählt werden und die allgemeine Sprache und Rhetorik immer weiter in den Abgrund driftet und immer mehr Gesellschaften polarisiert und auseinanderbrechbar scheinen, muss der Bundestagspräsident eine Mammutaufgabe leisten, er muss versuchen, für Einigkeit, Recht und Freiheit zu werben.

In einer Zeit in der man in weiten Teilen der Erde für seine eigene freie Meinung harsche Sanktionen befürchten muss und schnell als Volksverräter, Terrorist oder Feind diffamiert wird.

In dieser Zeit muss der Bundestagspräsident Norbert Lammert eine Festrede zum 26. Jahrestag der deutschen Einheit halten und gleichzeitig die Deutschen an ihre eigene Vergangenheit erinnern und dies tat er ohne schrille oder laute Worte wie sie mittlerweile immer üblicher werden in unserer Zeit und das ist ihm hervorragend gelungen.

Auch auf HuffPost: