Silvester ohne Feuerwerk

Es wäre auch Silvester, nur eben ein wiederkehrender Jahreswechsel. Ein Jahreswechsel voller Freude und glücklicher Menschen.

„Im deutschsprachigen Raum wird der Silvestertag mit einem „Guten Rutsch" gegrüßt. Der Silvesterabend wird häufig in Gesellschaft begangen. Zum Jahreswechsel um Mitternacht wird meist mit Feuerwerk, Böllern und Glockengeläut gefeiert. Das Feuerwerk sollte im vorchristlich-animistischen Glauben früher „böse Geister" vertreiben und drückt heute auch Vorfreude auf das neue Jahr aus. Bei privaten Silvesterfeiern sind Bleigießen sowie das Öffnen einer Flasche Sekt zum Jahreswechsel weit verbreitet. Die Kirchen bieten nächtliche Gottesdienste".

Doch seit Jahren läuft etwas schief in unseren Breitengraden. Silvester artet immer mehr zu einem „Kriegsschauplatz" aus. Nicht nur die extreme Aufrüstung der Knall, -und Sprengkörper, sondern auch die Missachtung und Respektlosigkeit gegenüber Umwelt und Mensch.

Ă„ltere Menschen, die den Krieg noch erlebt haben, getrauen sich an diesen Tagen nicht mehr vor die TĂĽr. Haustiere haben groĂźe Angst und auch Wildtiere rennen Hals ĂĽber Kopf in Wohngebiete und ĂĽberqueren in Panik groĂźe StraĂźen und Gleise. Alles scheint aus den Fugen zu geraten.

Mittlerweile konzentrieren sich marodierende Banden von Jugendlichen auf die sogenannte Menschenjagd. Mit Böllern, die eher Sprengstoff ähneln, wird eine ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt und in eine Müllhalde verwandelt.

Man freut sich ĂĽber den Qualm und Dreck und die davonflitzenden Menschen.

Auf dem Boulevard des Westens liegen tonnenweise Glasscherben sehr zum Leidwesen der noch normalen Spezies Mensch und der Tiere. Viele begrĂĽĂźen das Neue Jahr mit Sekt und Champagner und unsere Haustiere? Sie begrĂĽĂźen das Jahr mit blutigen Pfoten und einem Besuch in der Tierklinik.

Nicht umsonst gibt es mittlerweile viele Städte im Bundesgebiet, die die Böllerei verbieten um die Schäden so gering wie möglich zu halten. In Neukölln brannten Garagen aus, Taxis werden befeuert, in Duisburg greift man Sanitätswagen an und in Bayern geht man auf einander los.

Kinder und Erwachsene werden verletzt und alles unter dem Deckmantel der BegrĂĽĂźung des -neuen Jahres-.

Wenn das so weiter geht, erleben wir bald ganz andere Schäden, aber auch neue Not und Leid der Betroffenen. Am Kottbusser Tor getraut sich keine Polizeistreife mehr in das „Revier" der Clans die nicht nur Böller zünden, sondern gleich mit Handfeuerwaffen schießen.

Es ist erstaunlich, das nicht mehr passiert ist. Wo wird das in Zukunft hinführen? Es wird wohl oder übel in einem Flächendeckenden Verbot enden, weil einige unserer Vertreter der Spezies Mensch immer übertreiben müssen und damit der friedliebenden Feierenden den Spaß und die Freude verderben, um mit ihrer wahnwitzigen Art Gewalt zu verbreiten.

Schluss mit dem unkontrollierten Verkauf von Knallkörpern und strengste Kontrollen der sogenannten Abschusszeiten. Es geht nicht um ein Verbot, aber es sollte zu Silvester wieder friedlicher und sauberer werden in unserer Stadt.

Silvester soll Freude bringen und nicht in Jagdszenen ausarten.

In diesem Sinne wĂĽnsche ich euch noch weitere glĂĽckliche Silvester und den Verletzten eine hoffentlich baldigste Genesung.

Auch auf HuffPost: