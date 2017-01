Im Moment hat man den Eindruck, als k├Ąmpfe alles gegeneinander, was sich auf dem Markt der Eitelkeiten tummelt! Kaum gibt eine Partei den Startschuss f├╝r neue ├ťberlegungen, ist schon mit Gewissheit klar, dass alle anderen erst einmal dagegen sind.

Sachargumente werden rundweg abgelehnt, um sie dann sp├Ąter, wenn alle ├╝bereinander hergefallen sind, wieder auf die eigene Tagesordnung zu setzen. Im Ergebnis wird das dann bejubelt und als etwas ganz Gro├čes gefeiert!

Unsere Politprofis vergessen allerdings nur allzu gern das Volk! Es ist nicht ein Volk der Kleinkr├Ąmer und Besserwisser - es ist ein Volk, das um seine Freiheit,- und Demokratierechte wei├č, sie kritisch betrachtet. sich dazu ├Ąu├čern will und auch ├Ąu├čert!



Wir haben in unserer Gesellschaft gro├čartige Denker und Experten, aber eben auch sehr gute Politiker! Doch diese will oder kann man nicht h├Âren - sie sprechen ungeliebte Wahrheiten aus und an! Und genau hier liegt das Problem - Wahrheit ist ein mittlerweile inflation├Ąrer Begriff geworden! Erst wird alles zur Wahrheit erhoben, um es kurze Zeit sp├Ąter als L├╝ge darzustellen, obwohl klar ist, dass es die Wahrheit war!

Politiker setzen sich gern ins Rampenlicht, um eigene Wahrheiten zu zelebrieren. Sollte es aber jemand wagen, genau diese Art der Wahrheit anzuzweifeln, wird verbal alles aufgeboten, denjenigen ├Âffentlich zu demontieren!

In aller Regel wird erst einmal der Sturm im Netz gegen die Person oder Institution entfacht, um dann sp├Ąter unter dem Slogan - war ja nicht so gemeint - zur├╝ckzurudern. So zieht sich der Faden auch durch die gesamte Gesellschaft!



Klare und inhaltsreiche Diskussionen zu wichtigen Themen finden kaum noch Platz in unserem Alltag. Man bem├╝ht sich oft nicht einmal, alle noch so gut gemeinten Vorschl├Ąge ernst zu nehmen, um letztendlich einen gemeinsamen Nenner zu finden. Unrecht und Missst├Ąnde bei anderen nimmt man analytisch auseinander, w├Ąhrend man eigenes Unverm├Âgen bem├Ąntelt oder gar sch├Ân redet!

Ausfl├╝ge in die Geschichte der Bundesrepublik machen andererseits deutlich - es wurde fr├╝her mehr miteinander und nicht gegeneinander gesprochen!



Themen, die wirklich f├╝r den Gro├čteil der Gesellschaft wichtig sind, werden massiv manipuliert oder gar weggefegt! Nur um einige Beispiele zu benennen: Armutspolitik. Fl├╝chtlingspolitik sowie die Teilhabe an Entscheidungen, die das gesamte Volk betreffen - B├╝rgerentscheide m├╝ssen gerichtlich erk├Ąmpft werden, um ├╝berhaupt eine Stimme zu bekommen!



Viele Kandidaten, die im Wahlkampf jeden Tag im Gespr├Ąch mit den B├╝rgern waren, sind nach pers├Ânlich erfolgreicher Wahl urpl├Âtzlich abgetaucht, um vor den n├Ąchsten Wahlen mit noch besseren Wahrheiten und Ideen wieder aufzutauchen. Und was da nicht alles an Ideen hervorgebracht wird - man kommt da teilweise aus dem Staunen gar nicht mehr heraus!

Ganze Politikfelder werden dann im wahrsten Sinne des Wortes regelrecht beackert - Verteidigungspolitik, Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik bis hin zur n├Ąchsten Verordnung f├╝r die Agrarpolitik, und das alles aus einer Hand!

Der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass alle Abgeordneten zu 90% Fragen beantworten, obwohl es gar nicht ihr Fachgebiet ist. Sicher m├╝ssen Abgeordnete ├╝ber alles Bescheid wissen und dazu auch sprechen k├Ânnen, aber Kenntnis zu haben, ist die eine Sache, dar├╝ber bis ins Detail sprechen zu k├Ânnen, eine weitaus andere!

Man muss nicht ├╝ber alles sprechen k├Ânnen, daf├╝r gibt es weit f├Ąhigere Personen aus der Praxis - lasst diese Leute sprechen und unterst├╝tzt sie in ihren Bem├╝hungen, Licht ins Dunkel zu bringen! Politik und Demokratie sollten eine unmissverst├Ąndliche Einheit bilden, will man das Wohl der gesamten Gesellschaft tats├Ąchlich und tagt├Ąglich mit Leben erf├╝llen!

"Wer aber st├Ąndig nur mit einer Grubenlampe im Tunnel herumsaust, sieht zwar auf kurze Distanz Unebenheiten, erkennt aber kaum den Weg!"



