Führungskompetenz: Wie werde ich besser als Führungskraft?

Wenn Sie Personalverantwortung haben und sich diese Frage stellen, haben Sie einen wichtigen ersten Schritt bereits getan: Sie haben beschlossen, Ihre Führungskompetenzen auszubauen. Doch worauf kommt es dabei an? Und ist es besser, sich eigenständig in den Verbesserungsprozess zu begeben oder ist es empfehlenswerter, die Personalabteilung um Unterstützung zu bitten?

Die Herausforderungen von Personalführung

Wenn Sie nicht zufällig „ein geborener Anführer" sind - falls es so etwas wirklich gibt - müssen Sie Führungskompetenzen erwerben. Es ist anspruchsvoll, für andere Menschen Verantwortung zu tragen.

Sie müssen

ständig mit komplexen Situationen, Ambiguitäten, Unsicherheiten sowie internem und externem Druck umgehen ,

, Ihren Untergebenen Klarheit, Fokus und eine eindeutige Zielrichtung bieten,

das Team täglich aufs Neue inspirieren, motivieren und engagieren und

neue Team-Mitglieder erfolgreich integrieren sowie allen Untergebenen eine berufliche Weiterentwicklung ermöglichen.

Zudem ist man als Führungspersönlichkeit oft isoliert: Es ist nicht einfach, vom eigenen Team ehrliches Feedback zum eigenen Verhalten zu bekommen und dies als Grundlage für Verbesserungsprozesse zu nutzen.

Voraussetzungen für einen nachhaltigen Verbesserungsprozess

All diese Herausforderungen sind hervorragende Gründe, besser werden zu wollen: Wenn man täglich komplexen Problemen ausgesetzt ist, möchte man mit den idealen Hilfsmitteln zur Lösung dieser Probleme ausgestattet sein.

Es gibt jedoch einige Vorbedingungen, ohne die ein Ausbau der eigenen Führungskompetenzen nicht möglich ist:

Bereitschaft, neue Ansätze auszuprobieren: Dies scheint harmlos zu klingen, doch allzu oft wird wahrer Fortschritt durch Angst vor dem Betreten neuen Terrains gehemmt. Haben Sie keine Angst vor Fehlern (die werden passieren, aber das ist in Ordnung) oder vor neuen Ansätzen, die nicht zum Erfolg führen (auch die wird es geben, und auch das ist in Ordnung).

Fähigkeit zur Selbstreflexion, -analyse und -kritik: Wenn Sie sich als Führungskraft verbessern wollen, müssen Sie einen Schritt zurück machen und betrachten, wie Sie mit Menschen in der Vergangenheit umgegangen sind - und wie dies das Verhalten, die Stimmung und das Engagement dieser Menschen beeinflusst hat.

Wenn Sie sich als Führungskraft verbessern wollen, müssen Sie einen Schritt zurück machen und betrachten, wie Sie mit Menschen in der Vergangenheit umgegangen sind - und wie dies das Verhalten, die Stimmung und das Engagement dieser Menschen beeinflusst hat. Erkenntnis der eigenen Persönlichkeit: Es gibt viele unterschiedliche Varianten, eine gute Führungskraft zu sein, und Sie müssen Ihre individuelle Variante finden. Dazu sollten Sie sich Ihrer Persönlichkeit bewusst werden, ihrer auffälligsten Charaktereigenschaften. Fragen Sie sich dann, wie diese Eigenschaften Ihnen als Führungskraft helfen können - und wo Sie die Gefahr sehen, dass bestimmte Eigenschaften eher negativ wirken könnten. Mit einem klaren Bewusstsein für potenzielle Führungsstärken und -schwächen bezüglich Ihrer Persönlichkeit wird es Ihnen besser gelingen, Ihre Stärken bewusst zu nutzen und mögliche Fallstricke zu umgehen, die Ihre Schwächen Ihnen stellen könnten.

Der Beginn des Verbesserungsprozesses

Am Anfang jeder Verbesserung steht die Erkenntnis über die Bereiche, die verbesserungswürdig sind. Versuchen Sie zu diesem Zweck, sich vergangene schwierige Situationen aus Ihrem Arbeitsalltag zu vergegenwärtigen, also Konflikte, Fehlschläge, wenn Mitarbeiter Ihr Team verlassen haben oder auffallend unmotiviert wurden. Diese Situationen sind der Ausgangspunkt für Ihren Verbesserungsprozess.

Gehen Sie nun für jede Situation wie folgt vor:

Erstellen Sie mithilfe von Klebezetteln eine „Landkarte" der Elemente, die mit dieser Situation zu tun haben, pro Element ein Klebezettel.

der Elemente, die mit dieser Situation zu tun haben, pro Element ein Klebezettel. Nutzen Sie weitere Zettel, um zu beschreiben, wie für Sie die ideale Lösung für das Problem aussehen würde.

für das Problem aussehen würde. Fügen Sie potenzielle Stolpersteine hinzu.

hinzu. Notieren Sie nun auf dieser Grundlage eine Anzahl konkreter Maßnahmen, die Sie ergreifen werden, um die Angelegenheit zu einem erfolgreichen Ausgang zu bringen.

Sie können sich dabei jeweils nur ein Element vornehmen. Schauen Sie sich Ihre „Landkarte" jede Woche einmal an, um Ihren Fortschritt zu überprüfen. Sie können dabei Zettel entfernen, die erledigt sind - bis die Karte leer ist. Dies mag zunächst wie eine alberne Spielform für eine ernste Angelegenheit erscheinen, doch solche Visualisierungen können sehr dabei helfen, Probleme besser zu verstehen, zu lösen und aus ihnen zu lernen.

Sollten Sie sich alleine auf den Verbesserungsprozess machen? Oder begleitet?

Sie können die Antwort sicherlich erahnen: Je nachdem. Wenn Sie als Führungskraft es sich zutrauen, selbstständig an der eigenen Verbesserung zu arbeiten, tun Sie das ruhig. Wenn Sie denken, dass Ihnen ein Blick von außen helfen würde (meistens tut er das), fragen Sie Ihre Personalabteilung, ob sie internes oder externes Führungskräftetraining anbietet.

Als Personalreferent sollten Sie Führungskräfte grundsätzlich ermutigen, ihre Personalführung regelmäßig zu reflektieren und ihnen dafür Leitfäden anbieten. Wenn Sie das Gefühl haben, dass eine Führungskraft von einem begleiteten Prozess profitieren würde, sprechen Sie diese Person gezielt an.

Welche Erfahrung haben Sie auf diesem Gebiet gemacht, entweder als Führungskraft oder als Personalreferent? Sind Sie der Ansicht, dass ein begleiteter Prozess grundsätzlich empfehlenswert ist? Oder meinen Sie, dass es effizienter ist, wenn Personalverantwortliche ihre Verbesserungsprozesse selbst in die Hand nehmen?

Wenn Sie gerne mehr zum Thema Führungskompetenz lesen möchten, dann werfen Sie einen Blick in das eBook Become the leader you are von Lindsay Wittenberg, erhältlich auf bookboon.com.