50 sexy Fragen, die man einer Frau stellen sollte, wenn man wissen möchte, wie sie im Bett ist

Wenn sich zwei Menschen zueinander hingezogen fühlen, dann liegt immer eine gewisse Spannung in der Luft. Was mag der Andere? Worauf steht er oder sie? Wie kann man seinen neuen Partner glücklich machen?

Um diese Mysterien zu lüften, hat sich die amerikanische Autorin Sylvie Quinn 50 Fragen überlegt, die man einer Frau stellen sollte, wenn man wissen möchte, wie sie im Bett ist.

1. Wie fühlt sich ein Orgasmus für dich an?

2. Was muss geschehen, damit ein Orgasmus für dich absolut überwältigend ist?

3. Was vermittelt dir das Gefühl, unglaublich gut im Bett zu sein?

4. Wobei hast du im Bett zunächst gezögert und es schließlich doch geliebt?

5. Schreist du? Stöhnst du?

6. Wie hast du die Selbstbefriedigung erlernt? Wie alt warst du, als es zum ersten Mal

geklappt hat?

7. Was ist deine Lieblingsmethode bei der Selbstbefriedigung?

8. Welche Hilfsmittel nutzt du gerne?

9. Was ist dein liebstes Vorspiel?

10. Hast du schon einmal einen Haushaltsgegenstand als Sexspielzeug genutzt? Welchen?

11. Wenn du wählen müsstest: Bist du eher dominierend oder unterwürfig?

12. Was ist das Dreckigste, das du je zu jemandem gesagt hast, um ihn zum Höhepunkt zu bringen?

13. Was war dein dreckigster Sex-Talk?

14. Fotografierst du dich gerne nackt?

15. Wo liegt dein Rekord für den häufigsten Sex in einer Nacht?

16. Was ist der gewagteste Ort, an dem du in der Öffentlichkeit einmal Sex hattest?

17. In welcher Stellung fühlst du dich am meisten du selbst?

18. Welche Stellung bringt dir den zuverlässigsten Orgasmus?

19. Wie befriedigst du einen Mann am liebsten?

20. Welche ist deine liebste Technik beim Blasen?

21. Was macht dich immer feucht?

22. Wie lässt du ihn am schnellsten kommen?

23. Auf wie viele verschiedene Arten bist du schon zum Orgasmus gekommen?

24. Was macht dich verletzlich, wenn es überhaupt etwas gibt, wenn du nackt mit jemandem zusammen bist?

25. Was trägt dazu bei, dass du dich gut fühlst, wenn du nackt mit jemandem zusammen bist?

26. Welchen Körperteil magst du am männlichen Körper am liebsten?

27. Welchen Körperteil magst du an deinem Körper am liebsten?

28. Was ist dein bisher schmutzigster Traum?

29. Hast du eine erotische Fantasie schon einmal wahr werden lassen?

30. Wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest, wie würdest du ihn verbringen?

31. Mit wem würdest du es gerne einmal treiben?

32. Dein dreckigster Gedanke bisher?

33. Das bisher sexieste Kompliment, das du bekommen hast?

34. Das bisher sexieste Kompliment, das du jemandem gemacht hast?

35. Wie möchtest du gerne geleckt werden?

36. Magst du es lieber hart oder sanft?

37. Was ist das sexuell Gewagteste, das du bisher gemacht hast?

38. Was ist das Dreckigste, um das du je jemanden gebeten hast?

39. Wie würdest du deine Vagina beschreiben?

40. Wie sieht der ideale Penis für dich aus?

41. Wie ernst nimmst du dein Sexualleben?

42. Was macht dich beim anderen Geschlecht am meisten an?

43. Was ist deine heißeste sexuelle Erinnerung?

44. Was ist deine größte sexuelle Angst?

45. Wenn du im Bett die Persönlichkeit einer fiktiven Person annehmen könntest, wer wärst du dann gerne?

46. Was ist dein Lieblingssexspielzeug?

47. Hattest du schon einmal mit zwei verschiedenen Menschen in einer Nacht Sex?

48. Wie gut kannst du einen Orgasmus vortäuschen?

49. Mit wie vielen verschiedenen Menschen hattest du bisher großartigen Sex?

50. Welche Praktik möchtest du ausprobieren, bevor du stirbst?

Dieser Artikel erschien zuerst auf thoughtcatalog.com und wurde von Cornelia Lüttmann aus dem Englischen übersetzt.

