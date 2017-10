An den Mann von der Post, der sich trotz Warteschlange so viel Zeit genommen hat

Gestern war mal wieder so ein Mist-Abend. Die Konferenz am Abend dauert länger als geplant. Der Rechner spinnt. Und ich muss noch zur Post.



Dieser Hort der Kundenfreundlichkeit macht selbst am Hauptbahnhof so früh zu, dass es sogar in München auffällt. Wo der Ladenschluss sogar noch ein bisschen heiliger ist als das Oktoberfest.

Super, da ist jedes Klischee erfüllt

Ich laufe am Bahnhof Slalom um orientierungslose Touristen mit Koffern, hechte verschwitzt um kurz vor 19 Uhr in die Filiale und bremse abrupt. Die Schlange von Paketen und Päckchen neben ihren Besitzern reicht fast bis zur Tür. 21 Leute. Eine Frau hat eine ganze Reisetasche voller Briefe zum Aufgeben. Einer der vielen Post-Angestellten läuft ein paarmal an den Wartenden vorbei und beäugt wenig begeistert den Stau. Ein Kleinkind quengelt.



Die Realität hat alle Klischees erfüllt. Ich bin genervt. Grantig, wie man in Bayern sagt.

Schneller ging es nicht, aber ...



Bis einer der Postler am Schalter den Mann mit Kind aus der Schlange nach vorne ruft.



Bis er kurz danach, Schlange und Ladenschluss hin oder her, einem Kunden nachrennt, der gerade seine Papiere hat liegen lassen.

Irgendeiner brummelt, der Mann solle halt morgen wiederkommen. "Nein, das könnte Ihnen und mir auch passieren, dass Sie was vergessen", sagt der Postler freundlich. Und bedient lächelnd weiter.



Ich bin deswegen auch nicht früher nach Hause gekommen. Aber die Entspannung hat früher eingesetzt. Mir den Abend gerettet.

Einfach mal Danke sagen

Mein Frust? War so nachhaltig weg, dass ihn nicht mal die überfüllte Bahn zurückbrachte.



So einfach kann's manchmal sein. Danke, lieber Mann von der Post.