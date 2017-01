Ein Gro├čteil der Menschen steht pl├Âtzlich ohne Strom da. Ein Algorithmus, der die Macht ├╝ber alle Versorgungssysteme der Welt ├╝bernommen hat, hat ihr den Saft abgedreht. Die Daten sind weg, der Bankomat spuckt kein Geld mehr aus, die Zapfs├Ąule kein Benzin, es gibt kein Licht mehr.

Nach dem ersten Tag geht es nur noch um Wasser, ab dem zweiten, dritten Tag um Essen. Die Menschen werden innerhalb von Tagen um 150 Jahre in der Entwicklung zur├╝ckkatapultiert.

Der ganz normale Familienvater aus der M├╝nchner Vorstadt bewaffnet sich, er tut sich mit seinem n├Ąchsten Nachbarn zusammen. Er wei├č, dass innerhalb weniger Tage sein gr├Â├čter Feind nicht die K├Ąlte, nicht der Hunger, sondern die anderen Menschen sein werden, bewaffnete Gruppen und Clans. Er versucht die Flucht zu organisieren, so lange es noch geht."

Was der deutsche Autor Stephan R. Meier da in seinem Buch "Now" schreibt, ist Fiktion. Aber erschreckend nahe an der Wirklichkeit.

Gerade hat die "Welt" ein Gespr├Ąch mit Nato-Generalsekret├Ąr Jens Stoltenberg ver├Âffentlicht. Er sagt, die Nato werde pro Monat von 500 schweren Hackerangriffen heimgesucht wird, hinter denen Staaten stehen.

Die Horrorvision aus meinem Buch ist uns viel n├Ąher, als man glauben m├Âchte. Weil unser gesamtes System vor dem Kollaps steht.

Wir verwenden f├╝r K├Ątzchenvideos, die wir auf den sozialen Netzwerken hin und her schieben, eine ├Ąhnliche Software wie f├╝r die Verteidigungspl├Ąne der Nato.

Jedes Garagen-Startup rennt mit jeder Software, mit jedem neuen Gimmick, sofort zum Patentamt und l├Ąsst es sch├╝tzen. Noch bevor die Sicherheit getestet wurde.

Wenn wir nicht f├╝r Dinge wie Sicherheit, Rechtswesen, Infrastruktur und Versorgung eine neue, sichere Blockchainarchitektur entwickeln, wird unser Leben komplett aus den Fugen geraten.

Der Mensch ist eine biologische Ego-Maschine, gepr├Ągt vom Drang zur Arterhaltung und zum ├ťberleben.

Ich bin felsenfest davon ├╝berzeugt, dass es in Deutschland nach einem Zusammenbrechen der Stromversorgung innerhalb von Tagen zu Pl├╝nderungen k├Ąme.

Es w├╝rden keine Alarmanlagen mehr funktionieren, keine Kassensysteme, keine Pumpe und kein Aufzug. Irgendjemand k├Ąme auf die Idee, etwas zu stehlen. Und die anderen w├╝rden dann das Gleiche tun. Wir w├╝rden beinhart getroffen, wie andere Staaten der sogenannten ersten Welt.

Ein Gro├čteil der Menschheit w├╝rde einen Ausfall von Daten und Strom dagegen kaum mitbekommen - er profitiert schon jetzt nicht davon. Diese Menschen w├Ąren in einer Welt ohne Strom die Gewinner.

In meinem Roman lebt ein Prozent der Menschheit in der modernen, digitalen Welt weiter. Abgeschottet von den anderen. Das ist nicht weit hergeholt.

In Los Angeles habe ich mich k├╝rzlich mit ein paar Leute getroffen, ein sehr elit├Ąrer Kreis war das. Es waren Menschen, die sich jeden Tag nach der Arbeit in ihren klimatisierten B├╝ros in ihre Autos mit den verdunkelten Scheiben setzen, an den Obdachlosen vorbei irgendwo ins Hinterland fahren. In ihr eigenes Landgut mit Quelle, Dieseltanks und im Garten verbuddelten Waffen.

Ich sage das bewusst salopp: Der Raubbau, den wir als Staaten und Menschen der sogenannten ersten Welt an unserem Planeten betreiben, f├╝hrt zu einem Point of no Return. Es wird keine Nuklearkatastrophe sein. Sondern ein Cyberkrieg. Und dieser wird die Menschheit endg├╝ltig spalten.

Es ist das Schicksal der Menschheit, von und mit der Natur zu leben. Aber wir trampeln drauf herum. Die Bibel und die Philosophen haben uns eingeredet, der Mensch st├╝nde ├╝ber der Natur. Die Digitalisierung hat uns von ihr vollkommen entfremdet. Und sie hat die Menschen untereinander entfremdet, die Spaltung der Gesellschaften in Arm und Reich vorangetrieben.

Wir haben die Vernunft an ein Smartphone abgegeben. An ein Smartphone, von dem wir nicht wissen, wie es funktioniert oder wann es wie optimiert wird - angeblich in unserem Sinne!

Ganze Gesellschaften haben ihre Existenzgrundlage auf unsichere Systeme aufgebaut. Wenn ein Erdogan, ein Putin, ein Trump einen emotionalen Ausbruch hat, k├Ânnte mit einem Klick die gigantische digitale Sabotage beginnen. Das kann verheerender sein als ein Atomkrieg.

Firmen wie Amazon, Apple, Facebook, Google und Microsoft fordern teils offen teils inoffiziell autonome Gebiete, rechtsfreie R├Ąume, wollen dazu etwa ins Weltall ausweichen, das Geld haben sie dazu und geben es auch daf├╝r aus, Stichwort SpaceX. Sie glauben anscheinend, so weit zu sein, dass sie das Leben besser organisieren k├Ânnten als demokratisch gew├Ąhlte Parlamente. Die Mechanismen dieser neuen ├ľkonomie lassen erkennen, dass es nur noch um Monopole geht. F├╝r uns bedeutet das, dass wir auf Daten-Monopol-Diktaturen zusteuern.

Digitalisierung k├Ânnte ein ├╝berw├Ąltigend gro├čer Segen f├╝r die Menschheit sein. Die Koordination von Hilfseins├Ątzen nach Naturkatastrophen wird besser. Drohnen k├Ânnen Medikamente und Blutproben in entlegene Gegenden transportieren.

Aber damit sie tats├Ąchlich ein Segen wird, m├╝ssen wir uns mit k├╝nstlicher Intelligenz auseinandersetzen, sie in einen moralischen und rechtlichen Rahmen einbetten.

1958 hat die US-Regierung begonnen, digitale Daten zu speichern. 20 Jahre danach hat sie ein Komitee ans Oval Office angegliedert, das sich mit dem Umgang mit k├╝nstlicher Intelligenz besch├Ąftigt. Regelm├Ą├čig werden Berichte ver├Âffentlicht. Die Kernaufgabe der US-Regierung: Wie k├Ânnen wir die eigene Bev├Âlkerung auf ein Leben mit k├╝nstlicher Intelligenz vorbereiten - und das in allen Bereichen.

Und wir? Hatten G├╝nther Oettinger als EU-Digitalkommissar. Ich lasse das mal so stehen.

Es ist schwierig, die Menschen zum Nachdenken ├╝ber K├╝nstliche Intelligenz zu bewegen. Auch, weil wir die Entwicklungen oft lange nicht sehen. Die Digitalisierung braucht keine Fabriken. Ein paar Entwickler sitzen mit dem Laptop auf dem Boden. Und wenn sie fertig sind, ist ihr Programm per Mausklick ├╝berall verf├╝gbar.

Aber was k├Ânnen wir selber tun? Wir Menschen reagieren auf Symbole und Bilder. Deshalb bin ich Teil einer kleinen Gruppe, zu der Wissenschaftler verschiedener europ├Ąischer Universit├Ąten geh├Âren, die Unicef vorschlagen wird, einen Roboter zum Chief Digital Ambassador zu machen. Damit wir begreifen und anfangen nachzudenken.

Es gibt noch etwas, das mir Mut macht: Ich habe sieben Jahre f├╝r mein Buch recherchiert. Und gegen Ende dieser Zeit habe ich meinem Buch eine andere Wendung gegeben. Weil ich eine Ver├Ąnderung gesp├╝rt habe, auf Symposien, in Gespr├Ąchen.

Ich sp├╝re, dass die Sorgen, die ich habe, langsam auch bei anderen ins Bewusstsein r├╝cken. Ich sehe, dass die Generation meiner j├╝ngeren Tochter, die diese Woche 15 wurde, eine v├Âllig andere, kritische Sicht auf die Digitalisierung hat als die meiner ├Ąlteren Tochter, die Mitte 20 ist und die Wunderwelt der Digitalisierung anders reflektiert.

Die Menschheit hat die Kraft, die Weichen noch anders zu stellen. Aber es wird keine Nation und keine Organisation alleine schaffen. Wir m├╝ssen selbst daf├╝r Sorge tragen, dass die digitale Magie, die die Menschen heute verzaubert, nicht toxisch wird.

Der Text wurde von Susanne Klaiber aufgezeichnet.

Stephan R. Meiers Thriller "Now. Du bestimmst, wer ├╝berlebt", ist im Januar 2017 im Penguin-Verlag erschienen.