Selbst den größten Optimisten vermag ein Rückblick auf das Jahr 2016 erschüttern: Schreckliche Anschläge - zuletzt in Berlin, die Konflikte im Nahen Osten und der Ukraine, die Wirtschafts- und Finanzkrise in den europäischen Staaten und der Brexit. All diese Entwicklungen wecken in vielen von uns ein Gefühl der Hilflosigkeit.

Als Retter präsentieren sich Parteien des rechten und linken Randes, die suggerieren, dass radikale Schritte und vermeintlich einfache Lösungen das Mittel der Wahl wären. Zuwanderung würde sich durch Abschottung lösen, die Eurokrise überwunden, wenn man den Euro abschafft und Integration gelingen, wenn alle nur noch einen christlich-abendländischen Hintergrund haben.

Eine gemeinsame Botschaft, die bei diesen Aussagen mitschwingt: "Die etablierten Parteien können es nicht, dabei ist die Lösung doch ganz simpel." Diejenigen, die das sagen, machen es sich zu einfach: Denn schnell sind die drängenden Fragen unserer Zeit mit platten Parolen und Scheinlösungen beantwortet, aber hilft uns das wirklich weiter?

In der politischen Auseinandersetzung ist immer häufiger zu beobachten, dass mit Schaum vor dem Mund auf die Vorschläge der Populisten reagiert wird. Je asozialer die Äußerung der einen Seite, desto absurder die Gegenforderung der anderen Seite.

Dies führt nicht nur dazu, dass diese ständigen Anfeindungen und Ausgrenzungen den jeweils Angegriffenen in die Opferrolle drängen, sondern auch dazu, dass die lauten und wahrnehmbaren Forderungen der Politik populistischer werden. Die Versprechen paradiesisch hoher Renten, absoluter Sicherheit oder problemloser Integration sind schnell ver- und ausgesprochen, solange man sie selbst nicht bedienen muss.

Dem Populismus Paroli bieten

Wir sind in der Pflicht, diese Spirale des Wahnsinns zu durchbrechen, Selbstkritik ist dabei durchaus angebracht. Die Politik muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass die Bürger zu lange nicht mitgenommen wurden. Es wurde zu wenig erklärt und die Streitkultur verkümmerte zu einem stetigen Konsensbrei.

Um dem Populismus klar Paroli zu bieten, müssen wir erklären, dass bezahlbare Renten nicht vom Himmel fallen. Wir müssen erklären, dass es bei aller Anstrengung keine absolute Sicherheit geben kann und wird. Und nicht zuletzt müssen wir erklären, dass Integration immer auch gesellschaftliche Anstrengung bedeutet. Dazu gehört auch, dass wir den Menschen verständlich machen, dass Lösungen nicht immer einfach oder gar bequem sind.

Wir müssen wieder (politische) Begeisterung wecken und lernen, für Ideen zu streiten. Und ja, es gehört auch zur Wahrheit, dass niemals alle von einer Lösung begeistert sein werden. Die politische Kultur der Demokratie kennt wechselnde Verlierer und Gewinner. Den Verlierer zurückzulassen, darf jedoch nicht dazugehören.

Es geht schon längst nicht mehr nur um politische Lösungen, es geht um die grundlegende Ausrichtung, den Charakter unseres Landes und die Frage, wie wir Demokratie in Zukunft leben wollen und können. Den populistischen Marktschreiern nachzulaufen, ist für uns Liberale als Kraft der Mitte keine Lösung.

Es fällt nicht leicht, die Welt zu verstehen, aber mit Mut, Vernunft und Zuversicht erscheinen die Herausforderungen unserer Zeit schon gar nicht mehr so gewaltig und wecken Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Gehen wir 2017 in diesem Sinne an.

