Alter, Haare und andere Gebrechen

Wusstet Ihr, dass MĂ€nner manchmal totale Probleme mit dem Älterwerden haben?

Warum? Wir können doch alle in Ruhe altern, ohne Botox und Schönheitsoperationen. Okay, ich bin erst 29+, muss mir also noch keine Gedanken machen.

Also MĂ€nner, hört auf, Euch alberne Haarfarben anzuschaffen, die Haare von rechts nach links zu kĂ€mmen, weil die KĂ€ferlandeplatte auf dem Kopf grĂ¶ĂŸer wird. Seht es auch mal so, es ist gĂŒnstiger beim Friseur.

MĂ€nner mit grauen Haaren sind extrem sexy, MĂ€nner mit FĂ€rbungen total lĂ€cherlich. Ich möchte meinem Mann nicht die Haare fĂ€rben. Ich möchte meinem Traummann auch nicht beim Friseur begegnen und dann zusehen mĂŒssen, dass er keinen coolen Haarschnitt sondern FolienstrĂ€hnchen bekommt. Er darf Silber in Form von Geld, aber nicht silberne Folien auf dem Kopf haben.

Ich selbst bin auch nicht gesegnet mit viel Haar, was hat meine Mutter nicht frĂŒher alles versucht, damit meine Haare dicker werden? Das Resultat war immer, dass ich aussah wie ein Junge. Kein Wunder, dass mich damals keiner daten wollte. Ich hatte einen Pottschnitt und sah alles andere aus als ein MĂ€dchen. Erst mit 16 begann meine Umwandlung zum MĂ€dchen bzw. dann zur Frau.

Heute, einige Jahre und viele Dates spĂ€ter, sieht man deutlich, dass ich eine Frau bin. Ich mag meine Haare, wenn auch nur 3 auf dem Kopf sind. (okay, vielleicht sind es auch mehr)Ich mag mich so, wie ich bin, zum GlĂŒck sind die GeschmĂ€cker ja immer verschieden.

Aber warum schummeln MĂ€nner so erbarmunglos? Ich habe mal mit einem Mann namens Tom telefoniert. Irgendwann sagte ich, dass ich ja ein wenig Ă€lter als er sei. Darauf stockte er, sagte, er sei Ă€lter. Wenigstens war er ehrlich, er war also nicht 40, sondern fast 50. FĂŒr ihn sei es ein Experiment, fĂŒr mich die totale Midlife Krise.

Wir trafen uns, man sah ihm das richtige Alter einfach auch an, was nicht schlimm war. Bei mir sprang der Funke aber einfach nicht ĂŒber, ich dachte: "Ann-Kathrin, gib ihm eine 2. Chance, das Funkenfeuerwerk kann sich noch entwickeln." Was soll ich sagen? Es war nicht mal ein Schwelbrand.

Das GesprĂ€ch war so furztrocken, so langweilig, dass ich fast mit dem Kopf auf die Tischplatte geknallt wĂ€re und mir wahrscheinlich eine GehirnerschĂŒtterung geholt hĂ€tte. Oder ich wĂ€re auf Seite 1 einer großen deutschen Tageszeitung gelandet: "Ann-Kathrin V., 29+ aus Hamburg, ertrunken in ihrer Schale Milchkaffee."

Zeugen wĂŒrde es nicht geben, denn Tom hĂ€tte sich ja aus dem Staub gemacht, schnell wie der Blitz. Denn zu allem UnglĂŒck erinnerte ich ihn an seine Exfrau. Zu ihr hatte er kein gutes VerhĂ€ltnis, und wer musste es ausbaden und ertrinken? Ich! Nein, lieber Tom, ich will nicht mit einer Exfrau verglichen werden. Ich will auch nicht ertrinken oder vor Langeweile eine GehirnerschĂŒtterung bekommen.

Steh` mal zu Deinem Alter, Dein Experiment ist bei mir gescheitert, wer weiß, was Du noch alles grĂ¶ĂŸer, schöner, anders machst, als es in Wirklichkeit ist. Viel Spaß wĂŒnsche ich Dir weiterhin, möge Dein Experiment mit einem Feuerwerk enden!

Tom war also ein nicht mal existierender Schwelbrand, es konnte ja nur besser werden, da brannte es nicht mal wie unter meinem Arm nach der Rasur. Nichts!

Ich wollte Spannung, Spiel und einen Mann. Und dann kam Gunnar mit ins Spiel. Ein Match auf Tinder! Gunnar, 46, auf der Suche nach einer Wohnung in Hamburg und einer passenden Frau dazu. Wir schrieben ein wenig hin und her. Er schien sehr interessiert zu sein, ich auch, obwohl Gunnar deutlich Àlter aussah. Egal, vielleicht war das Bild einfach nur schlecht getroffen. So verbredeten wir uns relativ schnell.

Ich mag ja unheimlich gerne telefonieren, um zu sehen, ob die Stimme auch zum Bild passt. Aber Gunnar reagierte auf meinen Vorschlag irgendwie nicht. Stattdessen machte er sich ernsthaft darĂŒber Gedanken, wie es wohl sei, mich zu kĂŒssen. Nun ja, ich kann das total gut und knutschen ist auch wichtig, ohne dabei abgeschlabbert zu werden oder eine Mandelmassage zu bekommen. Wenn das KĂŒssen nicht gut ist, wird es auch nicht zu einem Feuerwerk in der Hose und auf dem Laken kommen.

Ich weiß nicht, ob Gunnar sich schon vor seinem geistigen Auge vorstellte, wie er mich auf irgendeinem Alstersteg flachlegte. Ich wartete förmlich auf ein Foto, mit dem er und der untere Teil seines Körpers mir zeigten, wie sehr sie sich freuten. Aber Gunnar verschonte mich mit körperlichen Informationen.

Am Tag des Dates ging ich noch zum Sport mit meiner Freundin Andrea, hatte so gar keine Lust, mich mit ihm zu treffen. Aber meistens wird es dann ja gut. Meistens, aber nicht immer. Gunnar holte mich an einer U- Bahnstation ab. Wir begrĂŒĂŸten uns nett, fĂŒr mich sah er auch in der RealitĂ€t deutlich Ă€lter aus. Die Stimme war ganz okay, er hatte einen westfĂ€lischen Dialekt, denn er kam aus der Ecke.

Wir gingen ein StĂŒck an der Alster entlang. Ich bin 1,72m, Gunnar war 1,93m. Ihr könnt euch vorstellen, dass er eigentlich viel schneller gehen mĂŒsste, da er große Schritte macht. Tat er aber nicht. Er ging so, als hĂ€tte er diverse BandscheibenvorfĂ€lle oder so, wie unsere Vorfahren damals liefen. Der Oberkörper war extrem vorgebeugt, er zog das eine Bein nach. Jeder Chiropraktiker hĂ€tte ihn sofort auf die Bank oder einen Alstersteg geschmissen, um ihn mal krĂ€ftig zu rucksen.

Dort waren einige Wirbel verschoben und ich wusste gar nicht, wie langsam ich noch gehen sollte. Gunnar kam nicht hinterher. Als er mir noch sagte, dass er regelmĂ€ĂŸig um die Alster joggen wĂŒrde, habe ich mir das 1. Mal wirklich auf die Zunge gebissen. Ich starrte Gunnar an, zum GlĂŒck sah er es nicht, denn ich hatte eine Sonnenbrille auf, und er musste sich auf seinen Gang konzentrieren. Ich wollte ihn fragen: "Wie? So? Wie kann man so joggen, wenn man kaum einen Schritt vor den anderen machen kann?"

Wir gingen in ein Café an der Alster. Gunnar musste noch einmal auf die Toilette, er kam ewig nicht wieder. Da stellte ich mir folgende Fragen:

Setzte sich Gunnar zum pinkeln auf die Toilette und kam nicht mehr hoch? Hat Gunnar einen Freund kontaktiert, der ihn anrufen sollte zwecks "Code red"? LĂ€uft Gunnar jetzt orientierungslos im CafĂ© umher, weil er nicht mehr wußte, wie ich aussah? Oder ist er einfach nie auf der Toilette angekommen?

Ich fĂŒhlte eine Art Erleichterung, denn er gefiel mir einfach ĂŒberhaupt nicht und seine Gangart schon 3x nicht. Ich suchte schon mal die Nummer meines Chiropraktikers raus, hoffte aber, dass er nicht wieder kam. Doch den Gefallen tat er mir nicht. Gunnar kam angeschlurft, verursachte dabei eine regelrechte Staubwolke. Das war wohl seine Art, sich anzukĂŒndigen. Da saßen wir nun.

Gunnar redete nicht viel, ging auch nicht, da er damit zu tun hatte, seinen Kaugummi regelrecht im Mund zu vergewaltigen. Kennt ihr die lieben Amerikaner, wie manche von ihnen ihren Kaugummi im Mund schĂ€nden? Und dann sprechen sie dabei noch. Ich könnte dann immer meine ganze Hand nehmen und diesen Kaugummi aus dem Mund ziehen. BITTE: Beim kauen immer den Mund schließen! Das lernt man schon als Kind.

WĂ€hrend Gunnar also intensiv mit seinem Kaugummi beschĂ€ftigt war, redete ich ununterbrochen. Ich dachte immer nur, warum tue ich das? Ich rede zwar gerne, aber ich höre auch gerne zu. Aber dann hĂ€tte ich mich ja an den Nachbartisch setzen und mit den coolen Hamburger Jungs reden mĂŒssen.

Ich hĂ€tte in diesem Moment nichts lieber gemacht, erst recht, als Gunnar plötzlich meine Hand nahm und sie so stark massierte, dass ich dachte, der legt mich direkt auf dem Tisch flach. Ich war so angewidert, zog meine Hand zurĂŒck. Sagte ihm nur, dass ich keine Handmassage, geschweige ĂŒberhaupt eine Massage brĂ€uchte.

Betretenes Schweigen."Ann-Kathrin", denk nach!!!" Code red ging nicht, hatte es leider versÀumt, meiner Freundin Bescheid zu geben.

Gunnar nahm es mir ab, er sagte: "Man kann ja auch ein Buch ĂŒber Dates schreiben, nicht wahr?". Mein Einsatz war da. Ich sagte nur: "Oder einen Blog, ich schreibe nĂ€mlich ĂŒber meine Dates."

Gunnar verschluckte vor Schreck seinen Kaugummi und war plötzlich so weiß, wie sein Boss Hemd. Er stotterte nur noch: "Aber ĂŒber mich wirst du ja nichts schreiben."

Meine Antwort war: "Nein, was soll ich denn da schreiben?" Gunnar hatte innerhalb von nicht mal einer Minute einen wichtigen Termin. Er musste also sofort los, ich feierte mich selbst. Der liebe Gunnar war so etwas von aufgeflogen, denn die vermeintliche Suche nach einer Beziehung stellte sich einfach als Luftnummer mit extremer EinschrÀnkung in der MobilitÀt heraus.

Gunnar fuhr mich freundlicherweise noch zur U-Bahn zurĂŒck, gab mir die Hand und sagte: "Bleib sauber!" Ich wĂ€re fast lachend aus dem Auto gefallen, vor Erleichterung, vor Freude, diesen Mann nie wieder sehen zu mĂŒssen.

Und wenn er nicht beim Chiropraktiker war, dann schlurft er heute noch.

Fazit des Tages: Ich habe kein Foto, aber eine Geschichte fĂŒr Dich.

Mehr Geschichten gibt es auf:

www.matchmeifyoucan.de