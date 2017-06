Ich wünschte mir, unsere Regierung würde nicht wissen, was sie tut, wenn sie Menschen nach Afghanistan abschiebt. Aber sie weiß es.

Vor einem Jahr erzählte uns der deutsche Botschafter in Afghanistan offen in einem Interview, dass es seine Hauptaufgabe sei, Abschiebungen nach Kabul zu organisieren.

Er betonte wiederholt, wie viel wichtiger deutsche Leben als afghanische seien. Zur selben Zeit gründete Deutschland ein Behandlungszentrum für psychische Krankheiten in Kabul. So konnten Depressionen oder andere psychische Erkrankungen nicht mehr als Grund angegeben werden, um eine Abschiebung nach Kabul zu verhindern.

Der Sicherheitszustand ist eine Katastrophe

Unsere Regierung behauptet, Afghanistan sei sicher genug, um Menschen dorthin zurückzuschicken. Das steht aber in keinem Verhältnis zu der Situation in Afghanistan.

Schon als ich 2014 dort gelebt habe, war der Sicherheitszustand schlecht. Seitdem ist es immer schlimmer geworden. Das ist kein subjektiver Eindruck, das ist ein Fakt.

Egal welche Statistik man befragt - sie erzählen alle dieselbe Geschichte:

getötete Zivilisten: neue Rekordzahlen

verwundete Zivilisten: neue Rekordzahlen

getötete und verwundete Soldaten und Polizisten: neue Rekordzahlen

Terroranschläge: neue Rekordzahlen

Anzahl von Flüchtlingen aus Afghanistan: neue Rekordzahlen

Dass Afghanistan heutzutage sicherer sei als in den vergangenen Jahren - und dass es deswegen in Ordnung sei, Flüchtlinge dorthin abzuschieben - ist nicht nur eine dreiste Lüge. Es ist die bewusste Entscheidung, Menschen an einen Ort zurückzuschicken, an dem Krieg herrscht.

➨ Mehr zum Thema: 9 Fakten, die jeder kennen sollte, der Abschiebungen nach Afghanistan für eine gute Idee hält

Und das ist bei weitem nicht das Schlimmste. Die Bundesregierung setzt sich selbst genaue Ziele, wie viele Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden sollen. Die einzelnen Schicksale der Geflüchteten scheint nichts damit zu tun zu haben.

Menschliche Leben gelten nur noch als Zahlen, als Teil einer Statistik.

Die deutsche Geschichte beweist, wohin diese Art von Bürokratie führt. Ich bin angewidert und fürchte mich vor der Richtung, die die deutsche Asylpolitik in den letzten Jahren eingeschlagen hat.

Ich bin mir sicher, dass nicht nur Afghanen die Konsequenzen dieser neuen Politik erleiden müssen. Ich beziehe mich hier auf Afghanistan, weil es das einzige Land ist, mit dem ich mich auskenne.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Ronja von Wurmb-Seibels Facebookseite.

Ronja von Wurmb-Seibel lebt als Journalistin in Hamburg und Kabul. Sie schreibt für diverse Magazine, produziert Filme für deutsche sowie internationale Fernsehsender und fotografiert. Im März 2015 erschien ihr erstes Buch "Ausgerechnet Kabul - 13 Geschichten vom Leben im Krieg". Momentan arbeitet sie an einem Dokumentarfilm aus Afghanistan, der 2017 in den deutschen Kinos anläuft. Ihre Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet.

(jz)

