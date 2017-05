Die Frage lautet nicht mehr: Gibt es Gründe, um US-Präsident Donald Trump seines Amtes zu entheben?

Sondern: Wann werden endlich genügend Republikaner ihre Loyalität gegenüber den Vereinigten Staaten über die Loyalität gegenüber ihrer Partei stellen?

Trumps Aussagen vergangene Woche über die Entlassung des ehemaligen FBI-Direktors James Comey liefern genügend Beweise, dass Trump in die Behinderung der Justiz verwickelt ist.

Das war auch eine der wichtigsten Anklagepunkte gegen die US-Präsidenten Richard Nixon und Bill Clinton. Nixon trat zurück, bevor er seines Amtes enthoben werden konnte. Clinton entging knapp der Schmach, aus dem Weißen Haus geworfen zu werden.

Wir müssen uns in Erinnerung rufen: Das Amtsenthebungsverfahren gegen Nixon beruhte auf dem Einbruch in das Watergate-Gebäude, bei Clinton auf seiner Lüge vor einer Jury über Sex mit einer Praktikantin im Weißen Haus.

Trumps mögliche Vergehen sind aber viel schwerwiegender.

Gerade wird untersucht, ob Trump oder Mitarbeiter von ihm sich mit Russland absprachen, um die US-Wahlen zu manipulieren. Sollte das stimmen, wäre das der wohl direkteste Angriff auf die amerikanische Demokratie, den es je gegeben hat.

Vergangenen Donnerstag sagte Trump in einem Interview mit dem US-Sender NBC News zur Entlassung von James Comey: "Ich hatte vor, ihn zu feuern, und das unabhängig von Empfehlungen."

Noch am Dienstag hatte es aus dem Weißen Haus geheißen, Trump habe lediglich auf Empfehlung des stellvertretenden Leiter des US-Justizministeriums, Rod Rosenstein, gehandelt.

Trump gestand ein, er habe Comey während eines privaten Abendessens dazu gedrängt, ihm zu sagen, ob gegen ihn ermittelt werde oder nicht.

Der Präsident räumte auch ein, dass er an die laufenden Ermittlungen zur mutmaßlichen Beeinflussung der amerikanischen Wahlen durch Russland dachte, bevor er Comey feuerte.

Er sagte: "Tatsächlich sagte ich zu mir selbst, als ich es tat: 'Weißt du was? Diese Russland-Geschichte zu Trump und Russland ist eine erfundene Geschichte. Sie dient den Demokraten als Entschuldigung dafür, dass sie eine Wahl verloren haben, die sie eigentlich hätten gewinnen sollen."

Das Gesetz ist ziemlich klar: Falls Trump Comey gefeuert hat, um einer Untersuchung zu entgehen, dann wäre das eine Behinderung der Justiz - und somit ein Vergehen, das ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertigen würde.

Vergangenen Freitag schrieb Trump auf Twitter, dass Comey hoffen solle, "dass es keine Aufzeichnungen unserer Gespräche gibt, bevor er damit beginnt, Vertrauliches an die Presse zu tragen!"

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

-- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. Mai 2017