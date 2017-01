Ein friedliches neues Jahr

Oder wenigstens ein friedlicheres neues Jahr?

Jeder Tag im Jahr kann ein Neuanfang sein, der Jahreswechsel ist es für die meisten leider nicht. Es ist jedoch der Zeitpunkt der vielen guten Vorsätze. Es gehört zum guten Ton, sich für das neue Jahr etwas Positives zu wünschen und sich selber vielleicht auch ein klein wenig ändern zu wollen. Was genau sind denn die guten Vorstäze für diese ganzen neuen Jahre? Mehr Sport machen, etwas abnehmen, in Schule und Arbeit besser werden, bestimte Menschen besser behandeln, etwas Sinnvolles mit der Freizeit machen oder wieder welche haben und natürlich weniger trinken und mit dem Rauchen aufhören. Es gibt noch viele dieser guten Vorsätze.

Sollten wir nicht vielleicht auch Forderungen an unsere Umwelt stellen, der wir leider unentwegt ausgesetzt sind? Viele unserer Handlungen sind nur die direkte Reaktion auf diese Welt, die uns mit Idealbildern und wirtschaftlichen Fesseln gefangen hält. Wir haben gut auszusehen, gute Laune zu haben, gut zu arbeiten, viel Geld zu verdienen, nett zu den Leuten zu sein, eine politich korrekte Meinung anzunehmen, ökobewusst zu denken und und und. Wir haben zu sein, was diese Welt von uns will - muss diese Welt nicht im Gegenzug auch das sein, was wir von ihr wollen? Ein friedlicher Platz, in dem Menschen an ihren Fähigkeiten arbeiten, ihre Häuser aufbauen und nicht einander nieder bomben?

Das Jahr 2017 ist uns ungewiss

Es gibt eigentlich immer sehr viele Faktoren, die nicht einmal für das laufende Jahr im Voraus genau eingegrenzt werden können. Unternehmer wissen nicht, wie teuer die Rohstoffe in drei Monaten sind. Landwirte wissen im Frühjahr nicht, ob ihre Agrarkulturen im Sommer ersaufen oder vertrocknen. Man selber weiß vielleicht nicht, ob der befristete Arbeitsvertrag verlängert wird oder die Kinder in die nächste Klasse versetzt werden. Auf viele dieser Dinge haben wir als Einzelpersonen so gut wie gar keinen Einfluss. Aber das Jahr 2017 wird mit Sicherheit ungewiss, schlimmer noch als die Vorjahre.

Es bringt natürlich nichts, in Panik auszubrechen. Einige Dinge sollte sich jedoch jeder vor Augen halten:

Donald Trump wurde gerade gewählt und wird gewiss viele Entscheidungen sehr emotional treffen. Er freudet sich mit den Russen an, um die Chinesen verbal unter Beschuss zu nehmen. Doch hoffentlich nur verbal. In Syrien könnte jetzt vielleicht endlich so etwas Ähnliches wie Frieden einkehren. Lybien, der Irak und Afghanistan könnten sich festigen. In der Ukrainekriese oder dem Konflickt um das Südchinesische Meer könnten ebenfalls friedliche Wege eingeschlagen werden.

Dann wäre noch Europa als die EU oder die Eurozone zu erwähnen. Nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in Frankreich wird gewählt. Die Britten müssen noch den Brexit in ruhige Bahnen lenken. Die Wirtschaft muss sich in absehbarer Zeit von dem Konzept der Bakenrettungen verabschieden. Die Arbeit muss nicht nur in Deutschland, sondern der ganzen EU besser verteilt werden, sowie die Leute auch ohne Arbeit Geld zum Leben brauchen. Haben sie dieses, kann es auch mit den magischen 2% Inflation klappen.

Wie diese Welt etwas friedlicher und damit besser werden könnte

Von den weltweiten Rüstungsausgaben stemmen über 50% die USA im Alleinganb. Ein zehntel dieser Summen könnte auf lange Sicht die Armut in der Welt und damit hoffentlich auch das stetige Bevölkerungswachstum stoppen. Wir können jetzt alle eine Petition unterzeichnen, dass alle Staaten ihre Rüstungsausgaben halbieren, um ihre Finanzen zu schonen und zugleich diese 10% der Gesamtsumme für sinnvolle Dinge auszugeben. Oder wir unterzeichnen eine Petition, damit alle Drogen reguliert werden, womit "Schurkenstaaten" und Terroristen weniger Geld für Waffen und Krieg verdienen können. (Siehe die Taliban und den derzeitigen Schlafmohnanbau in Afghanistan.) Wir können also einfach weiter träumen, bis der Traum zerplatzt und die Wirklichkeit uns einholt.

Wir können auch mit dem friedlicher werden im eigenen Leben anfangen. Es geht bereits damit los, dass wir uns nicht der kanalysierenden Medienpropaganda beugen, die unsere Welt in die Guten gegen die Bösen unterteilt. Das alles sind einfach nur Menschen und viele handeln nur aus Not oder da sie im Strom der Dummheit mit gerissen werden. Letzteres gilt vor allem für viele derer, die aus genau diesen westlichen und damit "guten" Ländern stammen.

Wer ein wenig durch die ganze Kulisse der guten und bösen Bomben blickt (einfach mal nach oben gucken, ob gut oder böse), wird sich leider schwer tun, mit all seiner Wut friedlicher zu werden oder zu wirken. Nun ist es jedoch so, dass wir erst einmal jeden Menschen für sich selber sehen sollten. Oder wollen wir aufgrund von unserem Wohnort, unserer Abstammung oder unserem Arbeitsplatz wegen ein paar Einzelpersonen alle in der gleichen "Schublade" landen? Genau an dem Punkt fängt es an, friedlicher zu werden, wenn dieses Schubladendenken aufgegeben wird und man allen Menschen erst einmal objektiv gegenüber steht. Diese wollen genau wie jeder von uns ein gutes und friedliches Leben. Im Grunde genommen möchte jeder lieber ein Haus aufbauen, als es den Nachbarn kaputt zu bomben. Man muss es vielen allerdings erst erklären, dass sie genau damit auch sich selber treffen. Denn wenn das unsere Ideologi und Leitkultur ist, verbrennen wir allen ihre Arbeitszeit und Lebensfreude. Wer selber nicht weiter kommt und andere kaputt macht, um nicht überholt zu werden, lebt nicht in einer Gemeinschaft, sondern nur für sich selber. In einer Gemeinschaft würde man jedoch profitieren, wenn andere weiter kommen und würde selber weniger auf der Strecke bleiben.

Wir sollten also alle von unserer Welt erwarten, dass sie friedlicher wird und ihre Energie nicht in das Zerstören, sondern den Aufbau von Existenzen investiert. Nur das kann der Ausweg aus etwas sein, das möglicherweise schon jetzt für Generationen auf uns zurück kommen wird.

