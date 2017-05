Sie haben ihn nie gemocht. Einige von ihnen sehen die konstitutionelle Ordnung in ernsthafter Gefahr. Und sie haben ihr Ass im Ärmel, Mike Pence.

Die US-Republikaner schmieden langsam aber sicher Pläne, um Präsident Trump loszuwerden.

Viele der Abgeordneten haben den Vorteil, bereits im Vorfeld der Wahl Bedenken im Hinblick auf Trumps Präsidentschaft gehabt zu haben. Andere begründen ihre Vorbehalte mit rein politischen Thesen, weil sie wissen, dass der Rückhalt des Präsidenten noch zu groß ist.

So oder so, alle werden versuchen, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und alle wären glücklicher mit einem Präsidenten Pence.

Die Republikanische Basis hat sich schon längst auf den Wechsel eingestellt. Vize-Präsident Mike Pence ist ihre Hoffnung. Angebotsorientierte Steuersenkungen, eine klare Haltung gegen Homosexualität, gegen Abtreibung, gegen Obamacare, pro militärische Aufrüstung; das ganze Packet. Jetzt geht es nur noch um das wann und wie.

Was passieren muss, damit ein Präsident entmachtet werden kann

Merkwürdigerweise sind die juristischen Grundlagen für die Anklage beziehungsweise die Entmachtung Trumps zweitrangig. Die Lehren aus Nixons und Clintons Absetzung haben die Republikaner gezogen. Mit den Spielregeln wird sich erst ganz am Ende beschäftigt.

➨ Mehr zum Thema: Harvard-Jurist fordert, Donald Trump seines Amtes zu entheben

Sie wissen: Ein beliebter Präsident ist unabsetzbar, ungeachtet dessen, was die Gründe für eine Amtsenthebung sein könnten. Solange Nixon sich der Beliebtheit seiner Wähler sicher sein konnte, wäre es unsinnig gewesen, die Absetzung einzuleiten. Das blieb solange so, bis Nixon sich den Gerichten widersetzte. Und selbst dann war es noch ein langer Weg bis zur endgültigen Entmachtung.

Clinton, der inflagranti beim Lügen erwischt wurde, war nie in ernsthaften Schwierigkeiten. Tatsächlich steigerte sich Clintons Beliebtheit im Zuge der Absetzungsbestrebungen.

Die Republikaner wissen außerdem: Die Loyalität der Partei ist entscheidend für ein Misstrauensvotum. Solange die Kongressabgeordneten der Demokraten hinter Clinton standen, konnte ihm nichts passieren. Sobald die Republikaner sich gegen Nixon stellten, hatte er keine Chance mehr.

Jetzt wird es für Trump brenzlich

Was bedeuten diese Beobachtungen für Donald Trump? Für ihn wird es brenzlich. Trump hat nur von einigen tief verwurzelten Republikanern im Kongress die ehrliche Zustimmung. Der Großteil der Senatoren und Kongressabgeordneten toleriert ihn nur. Hier zeigt sich das Erosionspotenzial.

Aber es ist nicht so einfach, wie es scheint. In fast allen Kongresswahlbezirken und Staaten bestimmten treue Trump-Anhänger über die Nominierungen. Es scheint, als könne nichts, was Trump tut, sie von ihrer Unterstützung abbringen.

Und: Die Republikaner wissen, dass die Primaries für sie blutig werden - selbst wenn Trump fällt.

Keiner weiß genau, welche Bombe als nächstes einschlägt. Aber es gibt zwei Dinge, auf die zu achten ist, um zu erkennen, ob ein Sturz Donald Trumps kurz bevorsteht: Die Umfragen und das Verhalten der wichtigsten Senatoren.

Auf wen es jetzt ankommt

Die republikanischen Senatoren McCain und Graham werden sich als erstes bewegen, Snow, Flake, Sasse und andere werden schon bald folgen. Andere werden vorsichtiger sein. Ausschlaggebend wird das Verhalten von Grassley, Cassidy, Kennedy und Hatch sein.

Bei den Kongressabgeordneten sind das Gruppendenken und die Parteidisziplin tiefer verankert. Sie sind keine Meinungsführer - und werden spät zur Party kommen. Aber die Republikaner bewegen sich ganz offensichtlich dahin, das nationale Trump-Problem zu lösen - und Mike Pence als Präsidenten zu installieren.

An zwei andere Dinge sollten wir uns erinnern.

Impeachment ist nicht die einzige Möglichkeit einer Amtsenthebung. Der 25. Verfassungszusatz erlaubt es, unzurechnungsfähige Präsidenten abzusetzen.

Und wer kann ein solches Verfahren einleiten kann? Der Vize-Präsident Mike Pence.

Das ist alles andere als ein Grund zur Freude, sogar für Menschen wie mich, die Trump als ernsthafte Gefahr für die Nation begreifen. Wir stecken in der Klemme.

Der Blog erschien zuerst bei der HuffPost US und wurde aus dem Englischen übersetzt.

____

Ihr habt auch ein spannendes Thema?

Die Huffington Post ist eine Debattenplattform für alle Perspektiven. Wenn ihr die Diskussion zu politischen oder gesellschaftlichen Themen vorantreiben wollt, schickt eure Idee an unser Blog-Team unter blog@huffingtonpost.de.

(jg)