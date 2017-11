Ein Tag im Leben des Todeskandidaten - Hinrichtung in Florida?

Florida will Patrick Hannon exekutieren

Der US-Bundesstaat Florida will am 8. November 2017 Patrick Hannon (53) hinrichten. Hannon wurde im Jahr 1991 für schuldig befunden zwei Morde begangen zu haben und erhielt dafür die Todesstrafe. Er wurde sein halbes Leben mit dem Todestrakt und den dort herrschenden Bedingungen gefoltert.

Wir wollen hier nicht weiter auf seinen Fall eingehen. Dafür gibt es im Internet genügend Quellen. Vielmehr möchten wir den Raum hier nutzen, um ihn mit seinem im Jahr 2005 geschriebenen Essay selbst zu Wort kommen zu lassen. Das englische Original kann hier eingesehen werden. Die Arbeit an der deutschen Übersetzung hat uns Patrick Hannon sehr nahe gebracht.

Ein Essay von Patrick Hannon - Florida's Death Row

Während Männer und Frauen die ultimative Bestrafung für die gegen sie erhobenen Verbrechen erwarten, verwandeln sich die Tage in Monate, Monate in Jahre und Jahre in Jahrzehnte. Die meisten der Verurteilten Amerikas sind sicher im höchsten Sicherheitsgefängnis eines Staates eingeschlossen. Diese Leute, die von der Gesellschaft verurteilt wurden, stehen vor schrecklichen und unvorstellbaren Konsequenzen, für die undenkbaren Verbrechen, denen sie angeklagt wurden. Dies ist keine Debatte über die Schuld oder Unschuld eines Individuums; es ist vielmehr nur ein bloßer Blick in einen Tag im Leben der Verurteilten.

Im Gegensatz zum Mainstream-Medien-Hype sind die heutigen Gefängnisse, insbesondere maximale Sicherheitseinrichtungen, weit davon entfernt, Country-Clubs zu sein. Einige sind die veralteten, heruntergekommenen und baufälligen Verliese, die das gute Bewusstsein jedes anständigen, mitfühlenden Individuums schockieren können.

Die Zeit scheint alle Bedeutung zu verlieren, und die ausgedehnten Zeiten der Beschränkung sind eine Herausforderung selbst für die stabilsten Seelen. Sehr oft fordern die Einsamkeit und die Degradierung die gebrechliche menschliche Psyche; jeder Tag ein Durchschlag, eine Kopie des vorangegangenen, ohne dass je in der Zukunft eine Änderung zu erwarten ist. Die vielen Menschen, die ich im Todestrakt getroffen habe, haben Hoffnungen, Träume und einen starken Willen, um mit der Zwangslage zu kämpfen, zu Tode verurteilt zu sein. Dennoch gibt es einige wenige, die traurig zurückgetreten sind, um sich der Regierung zu ergeben, eine Regierung die meint, im Namen der Gerechtigkeit zu stehlen, zu töten oder zu zerstören. Für die Bedürftigen, Analphabeten und Inkompetenten gibt es praktisch keinen Grund, etwas anderes als den sicheren Tod zu erwarten. Die Wahrheit ist, dass viele Verurteilte in Amerika bereits im Geiste gestorben sind; alleingelassen zu sein in der fremden Welt eines Justizsystems der Kapitalverbrechen, ist eine schrecklich schwierige Herausforderung. Wahrscheinlich aufgrund menschlicher natürlicher Instinkte, glauben viele Gefangene daran, von der äußersten Erfahrung, durch die Hände des Amerikanischen Rechtssystems, verschont zu bleiben.

In der Todeszelle, in der ich untergebracht bin, sind die Gefangenen 24 Stunden am Tag - ja jeden Tag, den ganzen Tag, wenn der Gefangene keinen Anwalt besucht oder gelegentlich einen Besuch von einem Familienmitglied oder Freund bekommt. Die Zelle hat 1,83 x 2,74 Meter. Sie hat drei massive Betonwände, und das traditionelle Stahlstangengitter dient als Vorderwand und bietet allen Passanten einen freien Blick auf die Zelle. In jeder Zelle befinden sich eine Schlafkabine aus Stahl mit einer flachen Baumwollmatratze, ein Schließfach für persönliche Gegenstände, ein schwarz-weißes 12-Zoll-TV sowie eine Kombination aus Spüle / Toilette, sowie Leuchtstoffröhrenlicht und es gibt 14 Einzelzellen auf jedem Zellenblock und 24 separate Flügel. Es handelt sich um eine technisch fortschrittliche Struktur mit ferngesteuerten Schlössern, Türen usw. Und während des ganzen Tages kann man das scheinbar unaufhörliche Summen von Türen, Schlössern und Türen hören - Das Schlagen von massiven Stahltüren, kein Teppich oder zentrale Heizung oder Klimaanlage. Die Mahlzeiten werden dem Gefangenen in seiner Zelle zugestellt, jeder Gefangene erhält dreimal täglich Essen, das regelmäßige, aber oft sehr fade und dürftige, institutionelle Essen bekommt er auf einem Plastik-Tablett. Eine Ernährung, die kaum ausreicht, um einen durchschnittlichen Erwachsenenappetit zu stillen. Gefangene, die finanzielle Unterstützung von Familie und Freunden genießen, können die schlechte Ernährung mit Kantinenprodukten wie Sandwiches, Suppen, Schokoriegeln, Pommes usw. aufbessern, aber allzu oft stehen viele Gefangene langen hungrigen Nächten gegenüber; sie sind die unglücklichsten Unglücklichen. Zu den täglichen Aktivitäten gehören das Sprechen, Schachspielen, Fernsehen, Radiohören (wenn ein Gefangener es sich leisten kann, einen zu kaufen) oder Briefe an Freunde und Familie oder an einen überbeanspruchten öffentlichen Verteidiger oder einen Postverteidiger oder einen sonstigen Anwalt, der gleichermaßen überlastet ist.

Der Todestrakt, nicht unähnlich den anderen Gefängnisteilen, ist mit allen Arten von Individuen besetzt. Es gibt keine einzige Beschreibung, die jeden Gefangenen beschreiben würde, und während es wirklich kranke und böse Gefangene gibt, können Opfer zur Todesstrafe verurteilt worden sein. Dies ist eher die Ausnahme als die Regel, da die meisten Todeskandidaten durchaus Opfer von Umständen selbst oder Personen sein können, die sich schuldig machen, jemanden getötet zu haben, aber eigentlich nicht die Todesstrafe bekommen würden, aber nicht das Glück haben, einen qualifizierten Anwalt zu haben. Im Prozess wurden und werden sie fälschlicherweise wegen Mordes des ersten Grades verurteilt und anschließend zu Unrecht zum Tode verurteilt. Von Tag zu Tag kann man sich in seiner Koje zurücklehnen und einer rechtlichen Horrorgeschichte nach der anderen zuhören, während andere Gefangene versuchen, den nächsten zu sehen, um ihren Standpunkt bestätigt zu bekommen.

Ein verurteilter Gefangener kann sein ganzes „Haus" mit einem schnellen Schwung seiner Augen überblicken. Es ist im Wesentlichen ein Badezimmer mit einer Koje, wo normalerweise die Wanne sein würde. Er verbringt so viel Zeit in seiner Zelle, dass er jeden Riss und rostigen Farbspan kennt. Der Winter ist sehr kalt auf dem Gefängnisflügel; während es im Sommer extrem heiß ist. Es stinkt ungeachtet der Jahreszeit immer gleich, die Luft ist dick mit dem Geruch von verschwitzten Männern erfüllt.

Die Aufgabe, die jeden Mann auf dem Flügel belastet, ist die Stunden zu füllen, bis er wieder schlafen kann. Möglichkeiten gibt es nicht viele - es gibt Gerede, endlose körperlose, meist wahnsinnige Gespräche. Der Gefangene tritt an die Front seiner Zelle und fängt an laut zu reden und seine Stimme hallt über den Flügel hinweg. Niemand kann ihn sehen, weil alle Zellen mit dicker Wand zwischen ihnen gleich aussehen. Wenn man so redet, nennt man das hier „an der Tür stehen" - und einige Männer werden stundenlang an der Tür stehen, über Autos, Politik, Sex und jedes mögliche Thema jammern. Sie werden wetten, ob es bei Sonnenuntergang regnen wird; manche Männer sind wahnsinnig und werden über Astro-Projektion, von kreischenden Vaginas oder Männern schwärmen, die durch die Lüftungsöffnung zu ihnen kommen. Vierzehn Männer leben auf jedem Flügel, so dass die Gespräche abgestanden, immer wieder die gleichen sind und es geht Monat für Monat, Jahr für Jahr immer so weiter.

Beim Lesen vergeht mehr Zeit, zumindest unter den Männern, die lesen können. Bücher, Zeitschriften und Zeitungen kommen von Zelle zu Zelle. Nach dem Mittagessen kann vielleicht eine Stunde durch ein Nickerchen getötet werden, und dann kann ein gebildeter Gefangener seiner Familie, Freunden und seinen Anwälten schreiben. Schlechte Gedichte, schlechte Romane, Tagebucheinträge aus leeren Tagen, Unschuldsbeteuerungen, die an Journalisten verschifft werden sollen, juristische Schreiben, die die Haftbedingungen in Frage stellen. Früher waren wir in der Lage zu malen, zu zeichnen oder sogar zu häkeln, aber Gefängnisbeamte stoppten es unter Sicherheitsbehauptungen. (Anmerkung des Übersetzers: Offensichtlich durften die Gefangenen im Jahr 2005 im Todestrakt von Florida nicht zeichnen. Momentan ist es den Gefangenen wieder erlaubt.) Und trotzdem schaffen es all diese Aktivitäten nicht, die Zeit zu füllen, nicht wenn es 365 identische Tage des Jahres und der Jahre gibt. Ein Verurteilter lernt Bilderrahmen aus Aluminiumfolie zu machen. Er spielt Schach mit dem Mann drei oder vier Zellen weit weg, indem er seine Schachzüge schreit.

In einer solchen Zelle eingesperrt, braucht selbst der stabilste Mann etwas stärkeres als seinen eigenen Verstand, um nicht durchzudrehen. Das ist etwas TV und das treibt die Hardliner der Legislative in Wahnsinn, dass die Gefangenen in der Todeszelle Fernsehgeräte in ihren Zellen haben. Es wäre schwer, eine Wache zu finden, die sich dem Fernsehen widersetzt. TV ist das Einzige, was den Todestrakt überschaubar macht. Das Gefängnispersonal nennt die Fernseher elektronische Tranquilizer, wir nennen sie Idioten-Boxen. Sobald ein Gesetzgeber einem Gefängnisbeamten sagt, er solle alle Fernseher von uns Ungeziefer nehmen; sagt der Wärter ihm, wenn wir sie wegnehmen, kann dieser Ort hier nicht mehr existieren.

Der Luxus, der die Zeit kaum erträglich macht, ist die Kantine. Für jeden Mann unterhält das Gefängnis eine Art Bankkonto, auf dem der Insasse das Geld sammelt, das er von Familie und Freunden erhält. Er darf 45 Dollar pro Woche für Kantinenartikel ausgeben. Da er nicht aus seiner Zelle heraus kann, kommt die Kantine zu ihm. An Samstagen füllen wir Bestellungen aus (zumindest wenn der Mann Geld auf seinem Konto hat) und Montags werden die Bestellungen uns in die Zellen gebracht. Zigaretten, Chips, Sandwiches, Suppe, Seife, Gebäck und verschiedene andere Gegenstände. Leute im Trakt können fast alles für irgendeinen Zweck benutzen. Er benutzt einen Handspiegel um den Trakt hinunterzuschauen, um zu sehen, ob ein Wächter kommt oder nicht. Er lernt einen „water bug" zu machen, ein Rohdrahtheizelement, womit Wasser für Kaffee und Suppen erhitzt werden kann.

Zweimal in der Woche gehen zwei Flügel zur Erholung, es gibt gerade genug Platz für einen halben Basketballplatz, einen Volleyballplatz und ein wenig zusätzlicher Platz, um nicht ihm Weg zu stehen. Mehr Schwarze als Weiße spielen Basketball und mehr Weiße als Schwarze spielen Volleyball. Ein Maschendrahtzaun trennt die Todestraktinsassen von den anderen Gefangenen. Manche Männer kommen aus Sicherheitsgründen überhaupt nicht nach draußen. Dreimal in der Woche nach dem Abendessen gibt es Duschen. Ein Mann zieht sich bis auf seine Boxershorts aus und geht mit der Wache die Halle hinunter zu der Dusche, die so groß ist wie seine Zelle. Er wird eingesperrt und kann sich nun 5 Minuten waschen, dann wird er wieder in seine Zelle gesperrt.

Todestrakt-Gefangene haben auch einen Sinn für Humor und so verbringen viele Nachwuchstalente mit „Kick the Bobo", mit gegenseitigen Hänseleien und dem scherzen miteinander. Im Laufe der Zeit kann man mit einem Mitgefangenen echte Freundschaften schließen und sich sicher sein, dass er oder sie nie wissen wird, ob ihr Freund einmal ein Mörder war, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist er oder sie einfach ein anderes menschliches Wesen, das eine Freundschaft erwidert. Es gibt schlechte Tage im Todestrakt, stressige Tage, Verwirrung, unerklärlichen Kummer, Herzschmerz, das Herz der Verurteilten ist nicht immer gefühllos. Ich habe in den Nachrichten über Kapitalbverbrechenbeschuldigte gehört, die keine Reue zeigten - Aber ich habe erwachsene Männer gehört, die in ihre Kissen weinen. Wer nimmt schon den Mann ernst, der aufrichtig versucht sich zu entschuldigen, für eine Tat, die er verzweifelt selbst versucht zu verstehen.

Das Licht geht um 23 Uhr aus, aber nur das Licht der Zelle erlischt, die Flurleuchten bleiben immer eingeschaltet. Die Fernseher bleiben 24 Stunden am Tag an. Das Gefängnis ist nie ganz still, die Tore klirren immer, es gibt die Schritte der Wächter, Alpträume und Hirngespinste rauschen über das verrückte, gedämpfte Schluchzen der Verzweiflung. Die Nacht geht in den Morgen und ein weiterer Tag beginnt in der Todeszelle.

Amnesty International schreibt:

„...dass zwei Richter des Obersten Gerichts von Florida dafür votierten, dass erneut über das Strafmaß für Patrick Hannon beraten werden solle, da ein „klassischer Fall unzureichender Verteidigung" vorliege und die Jury „bei ihren Beratungen zum Strafmaß keine vernünftige Wahlmöglichkeit" gehabt habe."

Hier geht es zur Petition von Amnesty für Patrick Hannon.

Auf folgender Webseite gibt es eine Petition für Patrick Hannon. Dabei kann der Text problemlos verändert werden. Ohne Textveränderung hat die Mail einen katholischen Glaubensbezug:

https://catholicsmobilizing.org/action/2017-10/stop-execution-patrick-c-hannon

Der Gouverneur von Florida kann wie folgt erreicht werden:

Per Mail: Rick.Scott@eog.myflorida.com

Per Twitter: @FLGovScott

Hier noch die Aktionsseite der FADP (Englisch):

https://www.fadp.org/halt-execution-pat-hannon

Abschließend noch ein paar Informationen über Florida und die Todesstrafe dort:

* Derzeit sind 356 Menschen im Todestrakt von Florida.

* Florida hat seit der Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahr 1976 insgesamt 94 Menschen hingerichtet. Das letzte Opfer dieser martialischen Strafe war am 5. Oktober 2017 Michael Lambrix.

* Die erste bekannte Hinrichtung in Florida wurde im Jahr 1827 vollzogen. Damals wurde Benjamin Donica wegen Mordes gehängt.

* Bei den bekannt gewordenen Entlassungen aus dem Todestrakt führt Florida die US-Amerikanische Liste mit 27 Personen an, gefolgt von Illinois (20) und Texas (13).

* In Florida kann der Todeskandidat wählen zwischen dem elektrischen Stuhl und der Todesspritze.

* In Florida erhält der Henker für sein schreckliches Werk 150,- Dollar pro Exekution.



Übrigens - Kein Gouverneur von Florida hat jemals mehr Menschen exekutieren lassen, als der derzeitige Gouverneur Rick Scott.

Wir danken allen, die sich dafür einsetzen, dass die Hinrichtung von Patrick gestoppt wird.

Weitere Infos zum Thema Todesstrafe: lancelotarmstrong.wordpress.com