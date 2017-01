US-Staat Michigan verbietet den Städten ein Verbot von Plastiktüten

Der US-Staat Michigan hat kürzlich ein neues Gesetz erlassen und verbietet demnach den Städten das Verbot und sogar die Regulierung sowie die Besteuerung von Plastiktaschen und anderen Behältnissen. Ziel war unter anderem der Ort Ann Arbor in Washtenaw County, wo man es angehen wollte 10 Cent auf Einkaufstüten zu erheben.

Ein Verbot von Plastiktüten ist ganz offensichtlich eine Maßnahme, um die Umwelt besser zu schützen. Die Taschen, die es an vielen Stellen zu kaufen gibt, sind nicht biologisch abbaubar und finden ihren Weg in Gewässer und somit auch letztendlich in die Meere. Dort verteilen sie sich in kleinere Stücke und vergiften Fische, Seevögel - kurz gesagt, die gesamte Pflanzen- und Tierwelt der Meere. Und es benötigt Hunderte von Jahren damit sie sich zersetzen können.

Marokko hingegen hat Plastiktaschen schon verboten. Doch Michigan geht den anderen Weg. Einen ähnlichen schlagen die Staaten Idaho, Arizona und Missouri ein, die alle in den letzten Jahren ähnliche Gesetze erlassen haben.