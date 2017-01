Tricks der Lebensmittelindustrie

Das eine Menge Zutaten nicht mal mehr auf der Zutatenliste für Lebensmittel auftauchen muss, ist sicherlich nichts Neues mehr. Durch einen gesetzlichen Kniff kommen die Hersteller davon. Auch werden so einige Zutaten in Erwägung gezogen, die die Herstellung günstiger machen aber das Brot nicht gehaltvoller, sondern eher das Gegenteil. Und das nicht nur beim Discounter.

Bei zahlreichen Snacks wie Tiefkühlpizza, Pommes und Chips gibt es eine bestimmte Zusammensetzung, die die Industrie nicht ohne Grund nutzt. Jeder kennt wahrscheinlich das Gefühl bei (Stapel-)Chips nicht aufhören zu können. Verdanken Sie es der Zusammensetzung aus 55% Kohlenhydrate und 35% Fett.

„Ohne künstliche Zusatzstoffe" ist eigentlich eine erfreuliche Nachricht. Bis man genauer darüber nachdenkt. Denn natürliche Zusatzstoffe können durchaus enthalten sein und ist sogar gängige Praxis. So wird das Erdbeeraroma in Joghurts aus Sägespänen erzeugt. Das ist deutlich billiger, da sich richtiges Aroma schnell verflüchtigen würde. Nach aktueller Gestezeslage muss ein Hersteller die Art der Aromen nicht angeben.

Auch suchen Verbraucher vergeblich nach der Bezeichnung Glutamat. Die Hersteller haben einen anderen Geschmacksverstärker gefunden, der sich hinter Hefeextrakt verbirgt.

Joghurt - egal ob fettarm oder etwas anderes - darf nach der Fermentation nicht wärmebehandelt sein. Ist er es doch, nennt sich dieser Joghurt dann Joghurterzeugnis.

„Fruchtjoghurt" oder „Joghurt mit Früchten" dürfen sich nur Milcherzeugnisse nennen die mindestens 6% - bei intensiven Früchten 2% - Frucht enthalten. Bei 3,5% beziehungsweise 1,5% gilt die Bezeichnung „Joghurt mit Fruchtzubereitung". Bei weniger als 3,5% heißt der Joghurt dann nur noch „Joghurt mit Fruchtgeschmack".

Apfelsaft in Tetrapaks sind keine wirklichen Säfte, sondern bestehen aus Konzentrat (Sirup). Dieser wird dann mit Wasser gestreckt und ist somit dann trinkbarer Apfelsaft.

Zuckerreduzierte Produkte suggerieren gerne durch solche Bezeichnungen gesünder zu sein. Doch der Schein trügt. Bei vielen Cerealien oder Kakaopulver ist der Kaloriengehalt noch geringfügig niedriger. Ein Blick auf die Nährwerttabelle wird es bestätigen und Sie den Drang verspüren Alternativen zu nutzen.

Frischkäse ist fluffig, eine Milchcreme besonders sahnig. Man kennt die werbenden Sprüche. Doch Milchpulver und Wasser werden vermengt / gestreckt und mit Stickstoff anschließend so aufgepumpt, das man mit wenig Masse viele Schälchen füllen kann. Verbraucher kaufen also viel Gas und wenig Milchprodukt.

Bei Käse kannman schon mal schnell - manchmal ohne Wissen - hochverarbeitete Schmelzkäsezubereitung in den Händen halten. Bei Käse-Creme ist es mit der Natürlichkeit dann ganz vorbei.

Um nochmals auf die Zusatzstoffe zu sprechen zu kommen: Kirschjoghurt erhält seine Farbe nicht zwangsläufig von den Früchten, sondern durch rote-Beete-Saft. Manchmal wird die „ohne Zusatzstoffe" selbst dann verwendet, wenn sie gar nicht nötig ist. „Fettarme" Gummibärchen sind wahrlich keine Neuigkeit mehr.

Auch die Verpackung verspricht nicht immer, was sie hält. So darf bei Schokohasen eine Differenz von 30% bei der Größe vorhanden sein. Zum Ärger des Verbrauchers ist die geduldete Differenz bei Pralinen sogar noch höher.

Wenn man Fertigpodukt kauft, ist man meist auf irgendwas schon mal gefasst. Das hat sich mittlerweile doch in den Köpfen festgesetzt. Ist zum Beispiel beim Fleisch keine Mengenangabe enthalten, ist dieses zu weniger als 2% enthalten. Das ist nicht nur dann ärgerlich, wenn man über die Frage nachdenkt, was man denn dann gerade so isst.

Ein ähnliches Spiel gibt es auch bei der Frage nach der Region des Produkts. So kann Alpenmilch durchaus mal von der Spitze der Bundesrepublik Deutschland kommen. Das ist bei Orangensaft aus dem Norden dann doch ein wenig offensichtlicher. Im Schwarzwälder Schinken ist beispielsweise auch nicht immer Schwein aus dieser Region enthalten, sondern stammt aus Dänemark oder den Niederlanden. „Schwarzwälder Schinken" ist kein geschützter Begriff und meint lediglich, dass eine der Produktionsstufe in der Region stattfinden muss.

Honig direkt vom Imker. Von wegen. Beim Blick aufs Kleingedruckte findet man durchaus eine Mischung aus verschiedenen Ländern vor. Der Stempelaufdruck bei einem Ei gibt auch Aufschluss darüber, ob dieses vom hiesigen Hof oder ein Import ist.

Der Bund der Verbraucherschützer rät einen Blick aufs Kleingedruckte zu werfen bei Fleischprodukten. Kalbswiener kann durchaus eher aus Schwein bestehen, Gänsepastete kann vier Mal so viel Schwein beinhalten wie Gans und Rehpastete enthält mehr Schwein wie Reh.

Vollmilchschokolade muss nicht zwingend Vollmilch enthalten. Magermilchpulver darf ebenfalls rechtlich verwendet werden. Am Ende muss nämlich nur der Milchfettanteil stimmen.

Hummersuppe kann unter Umständen aus Garnelen und einer Paste aus Krustentierextrakt bestehen.

Champagnertörtchen enthalten lediglich 0,6% Champagner. Die Balsamico-Creme „Cremoso Trüffel" enthält dabei mehr Trüffelaroma, wie eigentlichen Trüffel (0,05%). Stolze Preise wenig Inhalt.

Und zu guter letzt: Wer schwarze Oliven verpackt kauft, hat eigentlich noch unausgereifte grüne Oliven. Diese wurden dann mit dem Zusatzstoffen Eisen-II-Gluconat (E579) oder Eisen-II-Lactat (E585) gefärbt. Sie gelten rechtlich als Stabilisator, nicht als Farbstoff.