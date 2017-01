Rundfunkbeitragsbefreiung bald rückwirkend möglich

Seit dem 1. Januar 2017 gibt es neue Regelungen für den Rundfunkbeitrag. Wer es bislang versäumt hat, sich von den Gebühren befreien zu lassen, kann seit dem neuen Jahr für Jahre rückwirkend eine Befreiung beantragen.

„Durch die neue Regelung können Verbraucher in Zukunft von einer Beitragsbefreiung profitieren, auch wenn sie es versäumt haben, sich sofort um eine Befreiung oder Ermäßigung zu kümmern", erklärt Fabian Tief, Jurist bei der Verbraucherzentrale Berlin. „Wir raten Verbrauchern daher, einen Antrag auf eine rückwirkende Befreiung oder Ermäßigung in den letzten drei Jahren zu stellen und die entsprechenden Belege beim Beitragsservice einzureichen", so Tief weiter.

Beitragsbefreiungen können in Zukunft zudem auch für einen längeren Zeitraum ausgestellt werden, wenn der betroffene Verbraucher bereits zwei Jahre lang aus immer dem gleichen Grund von der Beitragspflicht befreit war. „Die Befreiung gilt dann nicht nur für den nachgewiesenen Zeitraum, sondern ein Jahr darüber hinaus", so Tief.

Weiter schildert Tief: „Befreiungen und Ermäßigungen gelten ab 1. Januar nicht nur für Antragsteller und deren Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner, sondern auch für deren Kinder bis zum 25. Lebensjahr, sofern sie mit ihnen in einer Wohnung leben."

Die Nachweise zur Befreiung musste bisher als Original oder beglaubigte Kopie eingereicht werden. Dies muss nur noch auf Verlangen des Beitragsservices geschehen.