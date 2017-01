Natürliche Süßmacher als Werbemasche

Eine der größeren Ursachen für Karies, Übergewicht und Diabetes ist der Haushaltszucker. Die Industrie arbeitet schon länger mit Alternativen, doch neue kommen immer wieder hinzu. Die Frage ist, was taugen die Ersatzstoffe?

Eine Marktstichprobe der Verbraucherzentrale Hessen zeigte kürzlich, dass die meisten, der als „natürlich" beworbenen Produkte auf aufwändige Art und Weise technologisch hergestellt wurden. Außerdem sind sie oft um ein Vielfaches teurer als der Haushaltszucker. "Eine echte Alternative zu Zucker stellt keiner der trendigen Süßmacher dar", so Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale.

Bei der Probe wurde auf Natürlichkeit, Gesundheit und Nährwert geprüft. Dabei handelt es sich bei den Produkten um Birkenzucker (Xylit), Erythrit und Kokosblütenzucker sowie Zuckerersatz mit Steviolglykosiden.

Dabei werden Xylit und Erythrit, beides Zuckeralkohole, aus pflanzlichen Rohstoffen gewonnen. Von „natürichem" Zuckerersatz kann laut der Verbraucherzentrale dennoch keine Rede sein. Xylit wird nicht zwingend aus Birkenholz, sondern meist aus Stroh und Maiskolbenresten gewonnen (in mehreren Schritten mit Hilfe von Säuren oder Laugen industriell hergestellt), Erythrit hingegen aus Kohlenhydraten (mittels mikrobieller Fermentation). Beide Stoffe sollen nicht Karies fördernd sein, kalorienärmer als Zucker oder gar kalorienfrei wie Erythrit und belasten auch den Insulinspiegel nicht. Doch wie alle Zuckeralkohole wirken sie in größeren Mengen abführend.

Mit dem Haushaltszucker verglichen, ist lediglich der Kokosblütenzucker geringer verarbeiter. Dieser wird aus dem Blütennektar der Kokospalme gesammelt, gekocht und getrocknet. Stammt aber ebenso wie die Blätter der Stevia-Pflanze aus Übersee. Durch den Transport wird gegenüber heimischen Zuckerrüben mehr Energie verbraucht und das Klima mit einem größerem CO2-Fußabdruck belastet. Laut der Verbraucherzentrale wirbt einer der Hersteller mit nicht zugelassenen Gesundheitsversprechen wie: „... enthält Enzyme, die eine langsame Aufnahme des Zuckers in den Blutkreislauf unterstützen."

Bei Produktnamen wie „Stevia" und „Stevia-Streusüße" gilt Vorsicht. Sie bestehen hauptsächlich aus Erythrit oder Maltodextrin und enthalten kein „Stevia" in natürlicher Form. In der EU sind bisher nur die isolierten süßen Inhaltsstoffe der Blätter (Steviolglykoside) in Form des Zusatzstoffes E 960 zugelassen.. Wegen der hohen Süßkraft und dem lakritzartigen Eigengeschmack sind nur geringe Mengen in den Zuckerersatzstoffen enthalten.

Wenn man für einen Kilogramm Haushaltszucker 0,65 Euro veranschlagt, muss man im Vergleich mit de betrachteten Süßmachern 10 bis 40mal so viel Geld hinlegen. Einer der Kokosblütenzucker kostete sogar rund 50mal so viel wie Zucker.

Als Süßmittel rät die Verbraucherzentrale Honig, Fruchtdicksäfte und Trockenfrüchte aus der Region zu nutzen.