Luca Turilli's Rhapsody - Prometheus: The Dolby Atmos Experience & Cinematic And Live CD Kritik

Der vollständige der Veröffentlichung nennt sich „Prometheus: The Dolby Atmos Experience & Cinematic And Live" und stammt von der Band Luca Turilli's Rhapsody. Das Live-Release wurde während der Touren 2009 und 2012 in Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien aufgenommen. Was bei einem so opulenten Sound bei einem Gig vom Band kommt ist natürlich eine Sache, eine andere ist die, ob da noch viel Freude beim Publikum übrig bleibt. Andererseits wäre ebenjenes möglicherweise die ersten, die meckern würden, wenn Luca Turilli's Rhapsody samt Orchester und zusätzlichen Sängern aufschlagen würden und sich das im Preis niederschlägt. Die Kosten dafür sind ja auch nicht unbedingt gering.

Aber nun zurück zum eigentlichen Thema: „Prometheus: The Dolby Atmos Experience & Cinematic And Live". Auch wenn man lesen kann, dass das ein oder andere Konzert von Luca Turilli's Rhapsody nicht sooo gut besucht war, wie man meinen könnte, klingt die Stimmung hier auf CD ziemlich gut und auch der Sound ist auf gleichem Niveau. Ganz gleich, ob der Sound nun von einem technischen Gerät kommt und trotzdem ein tolles Gesamtbild entstehen konnte oder ob es live gespielt wurde. Klar, ersteres schöner. Aber, das hatten wir ja schon, dieses Dilemma.

Also gilt: sich mit dem zufrieden zu geben, was die Band unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren bestmöglich zustande bringen kann. Und die Songs stimmungsvoll, mal schnell, mal balladesk. Aber durchweg überzeugend. Tolles Live-Erzeugnis!

Punkte: 8 von 10