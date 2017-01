Israel testet Straßen, die Autos kabellos aufladen können

In Frankreich gibt es die erste Straße, die mit Solar-Panels belegt ist und für den Strom der Straßenbeleuchtung der Ortschaft sorgen soll. In Israel ist man einen Schritt weiter und testet gerade Straßen, die es möglich machen sollen elektrische Fahrzeuge kabellos aufladen zu können. Natürlich während des Fahrens. Das israelische Startup Electroad arbeitet an diesem Ansatz der umweltschonenderen Welt. Das zuständige Team hat schon erfolgreiche Tests mit dieser Technologie abgeschlossen und wird eine demonstrative Route für den Bus in Tel Aviv testen.