Crowbar - The Serpent Only Lies CD Kritik

Im Jahre 1989 hat sich die Sludge-Band Crowbar in New Orleans gegründet. Mittlerweile besteht diese aus den Mitgliedern Kirk Windstein (Gesang, Gitarre und Gründungsmitglied), Matthew Brunson (Gitarre, seit 2009 dabei), Todd „Sexy T" Strange (Bass, bis 2000 dabei und seit 2016 wieder in der Band) sowie Drummer Tommy Buckley, der seit 2005 dabei ist. Das aktuelle Album „The Serpent Only Lies" ist 2016 erschienen.

Es gibt diese Bands, wo man weiß, da wird sich nicht viel in Sachen Sound ändern. AC/DC zum Beispiel gute Alben, wenig Abwechslung - aber es ist von der Band genau so wie vom Publikum gewollt. Und, der Erfolg gibt ihnen recht. Weitaus weniger erfolgreich aber das gleiche Prinzip nutzend sind Crowbar. Ist nicht jedermanns Sache so derbe schleppende Gitarren, harsche Gesang / Geschrei und düsteres Drumherum.

Das Ganze ist zum Teil so düster, dass ich nicht immer Bock drauf hatte, wenn ich es hören wollte. Aber es lohnt sich. Auch wenn ich kein allzu großer Fan von Doom oder Sludge bin, kann ich es mir ab und an durchaus anhören. Dann läuft halt eben mal eine Platte von Düsternis einige Male und geht meinen Nachbarn auf den Keks beziehungsweise auf die Ohren. Das müssen die, genau wie ich, abkönnen. Gut, übertreiben wäre blöd und rücksichtslos - aber falls jemand was davon zufällig mitbekommen sollte... Tja, viel Spaß dabei. Im Prinzip ein ganz gutes Album, dass ich sicherlich noch das ein oder andere Mal hören werde. Nur in nächster Zeit nicht. Das war jetzt doch einen Ticken zu viel.

Punkte: 7 von 10