Avenged Sevenfold - The Best Of 2005 - 2013 CD Kritik

Avenged Sevenfold haben kürzlich nicht nur ein neues Studioalbum veröffentlicht, sondern auch eine Best-Of-Compilation namens „The Best of 2005 - 2013", eine Doppel-CD, die die Jahre bei Warner Records beinhaltet. Da gibt es Stücke von den Alben „City Of Evil" (2005), „Avenged Sevenfold (2007), „Nightmare"(2010) und „Hail to the King" (2013). Außerdem sind darauf die Stücke „Walk" (Pantera-Cover), „Flash of the Blade" (Iron Maiden-Cover) und „Paranoid" (Black Sabbath) sowie „Carry On" aus „Call of Duty: Black Ops II" und „Not Ready to Die" aus „Call of the Dead". „Flash of the Blade" stammt von „Diamonds In The Rough" ebenso „Walk", „Paranoid" hingegen ist auf „Covered: A Revolution In Sound" zu finden.

Während das neue Studioalbum von A7X, genannt „The Stage", mir nicht so zugesagt hat, finde ich auf dieser Compilation tatsächlich einige gute Stücke wieder. Wobei ich nie ein außerordentlich großer Fan war, wurden mir als Einstieg die Tracks „I Won't See You Tonight (Part 1)" und „I Won't See You Tonight (Part 2)" vom „Waking The Fallen"-Album ans Herz gelegt. Das war irgendwann zwischen 2004 und 2008. Und die beiden Stücke gefallen mir tatsächlich außerordentlich gut, kommen aber aus einer anderer Zeit und damals waren Avenged Sevenfold durchaus härter.

Die Compilation startet mit einem meiner Favoriten außer der Warner Records Zeit: „Bat Country". Toller Song. Das Niveau der beiden CDs kann nicht durchgehend so gehalten werden, gefällt mir aber weitaus besser als das aktuelle Studioalbum.

Punkte: 8 von 10