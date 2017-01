Neue Untergangstheorie der TITANIC sehr umstritten

Das die TITANIC am 15.April 1912 nach einer Kollision mit einem Eisberg sank und dabei über 1500 Menschen ums Leben kamen ist allgemein bekannt.In Fachkreisen ebenfalls bekannt ist,dass es an Bord des Luxusliners einen seit mehreren Tagen wütenden Schwelbrand gab der wahrscheinlich erst am Tag der Kollision gelöscht wurde. Aber der irische Journalist und Autor Senan Molony geht davon aus,dass dieser Brand wesentlich größere und schlimmere Ausmaße hatte als bisher angenommen.

Seine These belegt Molony mit Fotos die von der TITANIC gemacht wurden als sie im Hafen von Belfast in Nordirland lag. An der Steuerbordseite der Außenhülle des Schiffes ist auf zwei Fotos ein dunkler Fleck von etwa zehn Metern Länge zu erkennen-etwa an der Stelle, an der der Eisberg das Schiff traf. Diese Fotos waren erstmals 2014 im irischen Ulster Folk and Transport Museum öffentlich gezeigt worden. In einer Dokumentation des britischen Senders Channel 4 zeigt Molony, was seiner Meinung nach tatsächlich geschah: Das Feuer brach bei einer Testfahrt in einem der Kohlebunker aus und alle Löschversuche schlugen fehl. Laut Molony muss das Feuer schon mehrere Wochen gebrannt haben und die TITANIC wurde nach Ansicht von Molony daher absichtlich verkehrt herum an der Kaimauer geparkt,damit die Passagiere die beschädigte Seite der Schiffshülle nicht sehen.

Interessant an dieser Behauptung ist allerdings, dass der Autor Robin Gardiner genau diese Behauptung vor knapp 20 Jahren als Aufhänger dazu benutzte um zu beweisen,dass nicht die TITANIC sondern ihr Schwesterschiff OLYMPIC gesunken sei.Alles wäre ein gigantischer Versicherungsbetrug gewesen, da die OLYMPIC nach der Kollision mit dem britischen Kreuzer HMS Hawke nur noch Schrottwert besessen habe. Und daher wäre die OLYMPIC als TITANIC getarnt absichtlich versenkt worden...

In Fachkreisen wird die These von Molony sehr kritisch gesehen und als eher unwahrscheinlich erachtet. Auch ist die Behauptung das das Feuer im Kohlenbunker die Tragödie begünstigte nicht so wirklich neu, denn bereits im Jahre 2004 hatte der amerikanische Ingenieur Robert Essenhigh von der Ohio State University die bereits längst widerlegte Behauptung aufgestellt,dass ein Feuer im Kohlenbunker Schuld am Untergang der TITANIC war. Essenhigh führte damals aus, dass durch das verstärkte Verheizen der Kohle soviel Dampf erzeugt wurde,dass der Luxusliner daraufhin immer schneller wurde und schließlich von Kapitän Smith nicht mehr rechtzeitig vor dem Erreichen des bekannten Eisfeldes stoppen konnte.

Es bleibt daher abzuwarten, ob die Historie der TITANIC wirklich umgeschrieben werden muss.

