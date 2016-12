Oma will in ihrer Wohnung bleiben

Meine lieben Kinder und Enkelkinder!

Ihr habt mir versprochen, dass ich in meiner Wohnung bleiben kann! T├Ąglich ertrage ich die Besuche der Schwester vom Pflegedienst, die mir meine Tabletten bringt. Als wenn ich meine Medikamente nicht allein einnehmen k├Ânnte. Morgens ist ja nicht schlimm, aber ich wei├č nie, ob sie nachmittags oder am Abend kommt, und ich muss zu Hause bleiben.

Dabei w├╝rde ich viel lieber spazieren gehen. Es ist sch├Ân, dass Ihr f├╝r mich einkauft und Euch um meine Wohnung und meine W├Ąsche k├╝mmert. Aber es ist mir unangenehm. Eure F├╝rsorge besch├Ąmt mich. Ich habe alles getan, was Ihr wolltet. Arztbesuche, Untersuchungen, Antr├Ąge bei der Krankenkasse, sogar eine Patientenverf├╝gung erstellt. Was soll das ganze Theater?

Warum schickt Ihr mir fremde Leute ins Haus? So krank bin ich doch gar nicht. Es ist doch normal, dass Herz und Blutdruck mit 88 Jahren nicht mehr richtig funktionieren. Hinter meinem R├╝cken tuschelt Ihr, dass ich immer alles vergessen w├╝rde. Das stimmt gar nicht. Ich kann mich an alles erinnern. An jedes Detail. Nur die letzten Tage verschwimmen. Ich kann mir keine Namen mehr merken. Ist das schlimm? Auf meinen Herd passe ich schon auf. Da braucht Ihr Euch keine Sorgen zu machen.

Jetzt wollt Ihr, dass ich abwechselnd bei einem von Euch wohnen soll. Das will ich nicht! Ich bin dankbar f├╝r Eure guten Absichten, aber ich will niemandem zur Last fallen. Da k├Ânnt Ihr mir noch so oft sagen, dass es Eure Art der Dankbarkeit ist.

Nat├╝rlich habe ich fr├╝her f├╝r Euch gesorgt. Das war doch selbstverst├Ąndlich. Darum f├╝hlt es sich f├╝r mich nicht richtig an. Ich will Eure Familien nicht st├Âren. Au├čerdem will ich von niemandem abh├Ąngig sein. In ein Pflegeheim will ich auch nicht. Ja, ich bin jetzt alt, sehr alt. Alles f├Ąllt mir schwer. Schon das Aufstehen ist m├╝hsam. Ich bin schwach und mir ist schwindlig. Ich bin schon oft gest├╝rzt, aber es war nie schlimm. Davon habe ich Euch gar nicht immer erz├Ąhlt. Eure Besorgnis tut mir ja gut, aber ich will nicht von meinen Kindern bemuttert werden.

Was soll ich denn bei Euch tun? Kartoffeln sch├Ąlen und Socken stopfen? Fernsehen, lesen und auf das Essen warten? Demn├Ąchst nur noch im Bett liegen und dahinsiechen? Nein! Ich will das nicht. Ich will hier bleiben. Bis zum letzten Tag. Hier ist mein kleines Reich. Hier kann ich tun, was ich will. Hier f├╝hle ich mich wohl. Hier lebe ich mit Oskar.

Jetzt lacht Ihr sicher. Ihr habt mir ja nie zugeh├Ârt, sondern immer nur geschmunzelt, wenn ich von Oskar gesprochen habe. Dabei ist Oskar mein bester Freund. Das war er schon, als Opa Heinrich noch lebte. ├ťber drei├čig Jahre stand Oskar in unserem Garten. Seine bunten Farben verlor er leider viel zu schnell, aber seine nat├╝rliche Tonfarbe gl├Ąnzt auch so im Sonnenlicht. F├╝r mich ist er der sch├Ânste Gartenzwerg der Welt. Mein Einziger. Ich habe damals schon t├Ąglich mit Oskar gesprochen. Ihm konnte ich alles anvertrauen. Mit ihm konnte ich weinen und lachen. Er hat mich immer treu angeschaut und dabei seinen Besen geschwungen. Als ich in diese kleine Wohnung umziehen musste, habe ich Oskar mitgenommen. Er steht immer auf der Fensterbank bei den Blument├Âpfen und passt auf mich auf.

