Auf Wiedersehen 2016, Hallo 2017?

Tausende von Menschen fielen dem internationalen Terror zu Opfer; Massenmigration, Iran-Deal, der Zika-Virus; der Brexit erschĂĽtterte GroĂźbritannien, Donald Trump verblĂĽffte die USA und die ganze Welt, Faschismus, mancherorts die Legalisierung von Marihuana, Klimakrisen, Erdbeben in Italien, Cyber-Hacking, Wikileaks - 2016 war ein Jahr, das viele gern vergessen wĂĽrden. Die Frage ist: Was mĂĽssen wir tun, damit 2017 besser wird?

Wenn ich 2016 in wenigen Worten zusammenfassen müsste, dann würde ich dafür einen der Grundbegriffe der Kabbalah nutzen: die „Erkenntnis des Bösen". Der Laie würde es vielleicht das „Jahr des bösen Erwachens" nennen.

Im Verlauf des letzten Jahres ist uns bewusst geworden, dass unsere wirtschaftliche, gesellschaftliche und Sicherheitssituation so düster ist, dass wir einen drastischen Wandel brauchen. Als Ergebnis davon haben wir unsere politischen Systeme durcheinandergebracht, in den USA, in Großbritannien, Italien, und man kann davon ausgehen, dass wir damit 2017 im restlichen Europa fortfahren. Das Problem besteht darin, dass unser böses Erwachen zwar schmerzvoll ist, aber keine Lösung bietet. Es zwingt uns, vom gegenwärtigen Weg abzukommen, bietet uns aber keine Alternativen. Das offensichtliche Ergebnis sind Verzweiflung, Depression, Extremismus, und Gewalt.

Anders als das böse Erwachen ist die Erkenntnis des Bösen ein positiver Prozess, bei dem wir das schädliche Element in unseren Leben erkennen, weil wir uns bereits für einen Weg entschieden haben, der uns davon erlösen wird. Das Böse zu erkennen ist die Diagnose einer Krankheit, für die wir ein Heilmittel haben, und wir können uns aussuchen, ob und in welchem Maße wir es anwenden wollen. Aus diesem Grunde ziehe ich es vor, die Offenbarungen von 2016 als die Erkenntnis des Bösen und nicht als böses Erwachen zu definieren, denn es gibt definitiv ein Heilmittel für den Zustand unseres globalen Dorfes, wobei wir entscheiden, ob wir es in 2017 anwenden oder länger warten und viel mehr leiden wollen, als wir es ohnehin tun.

Der Übeltäter

Seit der Jahrhundertwende wird eine wachsende Zahl von Studien und Büchern veröffentlicht, die die sich ausbreitende Narzissmus-Epidemie der Menschheit beschreiben. Das Ego hat sich unseres Lebens bemächtigt, und es fällt uns immer schwerer, auf andere Rücksicht zu nehmen. Die Auswirkung der übertriebenen Selbstliebe erreicht jede Stufe unserer Gesellschaft, von unseren Beziehungen zu Freunden und zur Familie bis hin in die internationale Arena.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: die Souveränität des Egos ist im Rückgang begriffen. Nach Jahrtausenden, in denen wir zunehmend egoistisch und ausbeuterisch wurden, hat uns die Narzissmus-Epidemie, die die Menschheit heimsuchte, an den Rand des Kriegs und an die Schwelle zu einer Naturkatastrophe gebracht. Wenn wir heute sagen, dass es nicht ausreicht, Kohlenstoffemissionen einzuschränken oder die Regulierung im Finanzsektor zu stärken, dann unterstützt die Wirklichkeit unsere Behauptungen. Menschen beginnen zu begreifen, dass das, was wir wirklich brauchen, ein Wandel in unserer egoistischen Natur ist.

Robotik: der neue Störenfried

In den letzten Jahren ist ein neuer Störenfried in die Nachbarschaft gezogen. In den kommenden Jahren wird die Robotik Zentausende von Millionen von Menschen permanent arbeitslos machen, nicht aufgrund des Mangels an Motivation oder Ausbildung, sondern weil Roboter sie ersetzen werden. Arbeitsmangel ist die Zukunft der Menschheit.

Wenn wir darauf warten, dass die Langzeitarbeitslosigkeit in volle Züge kommt, statt uns darauf vorzubereiten, dann könnte diese zusätzliche Bürde auf dem bereits im Zusammenbruch begriffenen gesellschaftlichen Gefüge zu schwer lasten, und Chaos könnte folgen. Einige Länder beginnen bereits mit Pilotprogrammen, um dieses Thema anzupacken, aber in den USA zum Beispiel gibt es noch keine Voraussicht auf föderaler Ebene. Wenn es um Arbeitslosigkeit geht, dann wird abseits von einigen privaten Initiativen nichts getan, um Menschen zu helfen, die es nicht schaffen, den eigenen Lebensunterhalt mit einem Arbeitslohn zu bestreiten, und nichts wird getan, um die Menschen, die reichlich Freizeit haben, angemessen zu beschäftigen.

Und selbst regenerieren

Der Egoismus wird nicht weggehen, und das muss er auch nicht. Er wohnt uns inne und ist für unsere Existenz lebenswichtig. Statt zu versuchen, ihn zu unterdrücken, müssen wir ihn mit dem Bewusstsein ausstatten, dass unsere wechselseitige Abhängigkeit eine größere Kraftquelle ist als die Individualität. Gegenseitige Ergänzung und wechselseitige Verantwortung bildeten das Wesen der jüdischen Nation seit deren Gründung.

Das Buch Likutey Halachot („Ausgewählte Gesetze") schreibt: „Das Wesen der Lebenskraft, Existenz und Korrektion der Schöpfung wird erreicht, wenn Menschen, die unterschiedliche Ansichten haben, sich miteinander in Liebe, Einheit und Frieden vermischen". Uns über unsere Differenzen hinweg zu verbinden ist exakt die Quelle unserer Kraft - dies gibt uns Fähigkeiten, Sichtweisen, Energie, die wir sonst von keiner Stelle beziehen würden.

Ähnlich heißt es in Likutey Ezot („Ausgewählte Ratschläge"): „Die Essenz des Friedens besteht in der Verbindung zwischen zwei Gegensätzen. Sei also nicht alarmiert, wenn du eine Person siehst, deren Meinung deiner vollkommen entgegengesetzt und du denkst, dass du niemals in der Lage sein wirst, Frieden mit dieser Person zu machen. Oder wenn du zwei Menschen siehst, die einander vollkommen entgegengesetzt sind, sage nicht, dass es unmöglich sei, Frieden zwischen ihnen zu machen. Im Gegenteil, die Essenz des Friedens ist es, zu versuchen, Frieden zwischen zwei Gegensätzen zu machen". Die Ausmaße von Antagonismus, die unsere Gesellschaft heute plagen, sind so hoch, dass die Menschheit auch beispiellose Höhen erreichen kann, wenn wir uns dafür entscheiden, Frieden unter uns zu stiften, wie es das Buch nahe legt.

Es mag sich zu hoch gegriffen anhören, aber nur, weil wir es nicht versucht haben. In dem Moment, in dem wir einen ersten Schritt in Richtung Einheit tun, wird die Energie, die durch die Vereinigung von Gegensätzen freigesetzt wird, so belebend sein, dass wir nicht aufhören wollen werden. Ich habe bei vielzähligen Gelegenheiten gesehen, wir es unter meinen Schülern passiert, sowie innerhalb von verbindenden Gesprächsrunden, die meine Schüler in Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt veranstaltet haben.

Die Einsicht, dass Einheit der Individualität vorzuziehen ist, ist genauso inhärent wie unser Egoismus. Jedes Sportteam weiß, dass es nicht gewinnen wird, wenn es nicht als Team arbeitet. Jede Armeedivision lehrt die Soldaten, dass der Sieg durch die Einheit kommt, und jedes Unternehmen, das von seinen Mitarbeitern Kreativität will, unterstützt Zusammenarbeit unter ihnen. Nun müssen wir den nächsten Schritt tun. Wir müssen die Grundsätze der Gegenseitigkeit und der wechselseitigen Verantwortung zu den vorherrschenden Eigenschaften unserer Gesellschaft erheben. Wenn wir dies tun und die „Ich zuerst" - Haltung meiden, werden all unsere Probleme verschwinden, weil der Erreger, der sie kreiert - unser Narzissmus - ausgelöscht sein wird.

2017 wird ein entscheidendes Jahr werden. Wenn wir so weitermachen wie bisher werden und Brexits und neue Präsidenten nicht helfen; unsere Welt wird bröckeln, wenn nicht dieses Jahr, dann in naher Zukunft. Wenn wir aber im Kopf behalten, dass der Schlüssel zu unserem Erfolg darin liegt, „Frieden zwischen Gegensätzen" zu stiften, wie unsere Weisen uns nahe legen, dann wird 2017 das Geburtsjahr der neuen Menschheit sein.

