Im Mittelstand steigt die Nachfrage nach Cloud-Services

Mittelständische Unternehmen ziehen nach und zeigen immer mehr Interesse an der Nutzung von Cloud-Angeboten. Vier zentrale Treiber können für diese Entwicklung ausgemacht werden: Hochverfügbarkeit, IT-Know-how, Kostenreduzierung und Digitale Transformation.

Viele Unternehmen und deren IT-Abteilungen können mit der rasanten Entwicklung im IT-Bereich nicht mehr Schritt halten. Neue Technologien und Trends wie Big Data Analytics oder Digitale Transformation führen sie an ihre personellen und finanziellen Kapazitätsgrenzen. Die Alternative, um weder technologisch noch im Hinblick auf das Lösungs- und Serviceangebot ins Hintertreffen zu geraten, lautet: Nutzung von Cloud-Services.

Immer mehr - und zwar vor allem kleine und mittlere - Unternehmen springen deshalb auf den Cloud-Zug auf. Dabei sind vier Gründe zu erkennen, warum die Cloud auch zum Liebling des Mittelstands wird:

1. Die Cloud als Hochverfügbarkeits-Engine

Auch der Mittelstand erkennt heute vermehrt die strategische Bedeutung der IT. Sie unterstützt nicht nur Geschäftsprozesse, sondern ist vielmehr in Zeiten der Digitalisierung ein zentraler Businesstreiber geworden. Umso wichtiger ist es, die Hochverfügbarkeit der IT-Infrastruktur zu jeder Zeit zu gewährleisten. Doch gerade für kleinere und mittlere Firmen ist dies eine immens große Herausforderung: Wer kann sich schon den Aufbau eines zweiten Rechenzentrums leisten? Hier bieten sich Cloud-Rechenzentren an, die gewissermaßen als „zweiter Brandabschnitt" fungieren.

2. Die Cloud als IT-Know-how-Provider

Die personellen Ressourcen für die Einführung und Pflege neuer Lösungen sind auf Unternehmensseite oft nicht gegeben. Das betrifft nicht nur die Quantität, sondern vielfach auch das erforderliche Know-how der internen Mitarbeiter. Anstatt auf Recruiting-Maßnahmen zu setzen, die in Zeiten des Fachkräftemangels ohnehin schwierig sind, vertrauen Unternehmen hier zunehmend auf das Know-how eines Cloud-Providers.

3. Die Cloud als Kostendrücker

Die Reduzierung von IT-Kosten ist für viele Unternehmen nach wie vor ein wichtiges Ziel, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Auch diesbezüglich punktet ein Cloud-Provider aufgrund der möglichen Nutzung von Skaleneffekten. Zudem kann ein Unternehmen mit der Cloud langfristige Investitionskosten vermeiden und flexible bedarfsorientierte Abrechnungsmodelle nutzen.

4. Die Cloud als Enabler der Digitalen Transformation

Im anbrechenden Zeitalter der Digitalen Transformation wird kaum ein Unternehmen an der Cloud vorbeikommen. Digitale Transformation bedeutet auch, dass die Datenmenge weiter dynamisch anwachsen wird. Ihre Erfassung, Aufbereitung und Auswertung wird zunehmend zu einer Herkulesaufgabe und ist mit herkömmlichen Bordmitteln nicht mehr zu bewältigen. Hier sind Big-Data-Analytics-Lösungen erforderlich, aus der Cloud bezogen werden können.

Früher waren Sicherheitsbedenken oft der Grund für die zögerliche Nutzung von Cloud-Services. Das hat sich inzwischen aber geändert. Es wird von den Kunden heute als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt, dass Cloud-Provider umfassende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Dass dabei im Umfeld von Safe-Harbor beziehungsweise der Nachfolgeregelung EU-US Privacy Shield viel für deutsche Provider spricht, dürfte auch auf der Hand liegen.