Der weite Weg I., 2. Beitrag 2017

Wer sich von einer der drei Sagen-Gestalten, Santa Lucia, Frau Holle oder Frau Perchta, „inspirieren" lässt, wird von der christlichen Weihnacht weg- und zu uralten Festen hingeführt, deren Anfänge in grauer Vorzeit liegen. Zu jener Zeit lebte eine Dreieinige Göttin, doch nicht in einem speziellen Götterhimmel, sondern ausgebreitet über die Welt, über die Erde, die Natur und über alle Wesen. Jahrhunderte später wird sie von Forscherinnen und Forschern „Die Große Mutter" ("Magna Mater") genannt. Von ihr werden zahlreiche Aspekte in spätere Kulturen übernommen, sogar von den patriarchalisch ausgerichteten indogermanischen Völkern, die ab 4.000 v. Chr. im Vorderen Orient und ab 1.200 in Europa (Dorer) die matrifokalen (mütterzentrierten) Kulturen ablösten. Durch diese „Anleihen" oder „Übernahmen", die z. B. auch die göttliche Dreieinigkeit beinhalteten, können wir uns heute überhaupt ein Bild von jener Urkultur machen, die möglicherweise schon um 600.000 v. Chr. oder noch früher begann. Aus jener Zeit finden sich nämlich vereinzelt Begräbnisformen und seit ca. 500.000 v. Chr. auch Urmutter-Figurinen, ca.10 - 20 cm großen Figürchen aus Stein, gebranntem Ton, Lehm, Knochen oder Elfenbein, die auf jene Vorzeitgöttin hindeuten. Diese Figürchen weisen breite Hüften, übergroße Brüste, oft einen dicken Schwangerschaftsbauch und ausladende Gesäßbacken auf. Insgesamt kann man von über 20.000 weiblichen Statuetten allein innerhalb der Jungsteinzeit (ca. 10.500 bis 9.500 v. Chr.) ausgehen.

Lange Zeit wurde die Existenz einer solchen Göttin von vielen Wissenschaftlern geleugnet. Erst in den letzten 50 Jahren erleben wir eine Art verborgene Renaissance von ihr, auch auf dem Wege über das Brauchtum, über Märchen- und Sagen-Gestalten wie Frau Holle, Frau Perchta oder Luzia. Diese Renaissance zog herauf durch eine Forschungsrichtung, die während ihrer Entstehungszeit von vielen Forschern noch belächelt wurde, nämlich die „Matriarchatsforschung", die sich ganz zwanglos aus den Forschungen von Geschichtswissenschaft, Archäologie, Ethnologie und Soziologie ergeben hatte. Heute lacht kaum noch jemand darüber, höchstens über den Namen „Matriarchat", weil letzterer irreführend ist; geht er doch von einer Art „Macht", „Herrschaft" (αρχη = arché) der Frauen aus, wie wir solches nur vom Patriarchat her kennen. Die Zeit, da Frauen sich im Mittelpunkt menschlicher Gemeinschaften befanden, litt wohl eher nicht unter heimlicher Machtbesessenheit oder anderen männlichen Gelüsten. Darum spricht man besser von „Matrifokalität", „matrifokaler Zeit" und „matrilinearer" Erbfolge (Kinder gehören der Sippe der Mutter an). „Matrilokal" bedeutet, dass der Mann bei der Ehe (geographisch) seine Sippe verlässt und in die der Frau „einheiratet", wodurch er allerdings nicht auch zu dieser gehört, wohl aber zu deren Clan.

Wer diesen geschichtlichen Weg fortsetzt und von der matrifokalen Wildbeuter-Gesellschaft zu den patriarchal orientierten Indogermanen vordringt, erlebt eine erschütternde Veränderung: Krieg kommt in die Welt; Zwietracht, Zweifel, Polaritäten und Spannungen treten auf. Heute ist es die Patriarchatsforschung, die uns ein genaueres Geschichtsbild der Vergangenheit liefert; denn die bisherige, patriarchale Geschichtsschreibung festigt ihre eigenen, pseudo-religiösen Überzeugungen durch „Fabelsammlungen", die sie beschönigend „Geschichte" nennt. In diesen Fabeln spielen solche Dinge wie Anfang und Ende der Herrschaftsbereiche eine große Rolle, der exzessive Heldenmut wird glorifiziert und schafft Heroen, die für die Gemeinschaft kämpfen und Opfer, die für die Gemeinschaft sterben. Kampf ist Leben, Religion, Götterdienst, Lust und Selbstzweck. Ein Volk, das nicht kämpft, ist „weibisch", also unwert, und verdient damit, unterjocht und versklavt zu werden, so wollen es auch die indogermanischen Götter. Unglückseligerweise wurde dieser Kampf von den Patriarchen nicht nur gegen die alte Göttin und ihre Gefolgschaft geführt, sondern auch gegen alle, die mit ihr irgendwie verbunden sind: Mädchen und Frauen, Natur und Erde, die Naturreiche, das Leben, Seele und Geist. Die Patriarchatsforschung legt die individuellen, völkischen, kulturellen, sozialen und sonstigen Defizite der patriarchalen Völker und Kulturen bloß und macht damit auf totgeschwiegene Phänomene der heutigen Zeit aufmerksam. Wer vermeint, er könne ohne die Ergebnisse der Patriarchatsforschung die Phänomene der heutigen Zeit begreifen, träumt: Das Heute ist die Folge des Gestern. Drum: Lasst uns nicht das Heute ins Morgen tragen!