Der weite Weg (2), 3. Beitrag 2017

Ein Blick auf die Geschichtstabelle zeigt, dass von den allerfrühesten Zeugnissen, die auf die Große Mutter hindeuten, also von etwa 600.000, bzw. 300.000 v. Chr., bis weit in die Jungsteinzeit hinein (etwa um 7.000 v. Chr.) Jahrtausende vergehen, während welcher der Götterhimmel von einer einzigen Göttin bewohnt zu sein scheint. Das änderte sich nicht grundlegend, als um 7.000 v. Chr. die ersten patriarchalen Gesellschaftsstrukturen in Form von Hierarchien auftraten. Letzteres manifestierte sich an den Herrschergräbern mit ihren besonderen Beigaben. Erst ab etwa 3.300 v. Chr. gesellten sich zur Großen Mutter weitere Göttinnen und erste Götter.

Etwa 6.000 v. geht die Arbeit an der Erde, die bis dahin Domäne der Frauen war, in Männerhand über; doch 4.500 v. Chr. zeigen Herrschergräber im heutigen Bulgarien (Warna) noch immer neben Funden an Kupferwaffen und einem ersten Goldfund auch eine Abbildung der Muttergottheit.

Erst als in der Bronzezeit, um 3.300 v. Chr. erste männliche Vegetationsgötter auftauchen (Ea/Enki in Mesopotamien, Dumuzi in Sumer, Min/Osiris in Ägypten), regierte die Große Mutter nur noch in Gestalt regionaler Göttinnen wie Nammu, Nut oder Isis mit. Das änderte sich dann ab 1.100 v. Chr., wie uns das babylonische Weltschöpfungsepos Enuma Elish mit dem Kampf Marduks gegen die Göttermutter Tiamat zeigt. In Abbildungen wird dieser Kampf oft auch als Kampf des jugendlichen Heros gegen den Drachen dargestellt.

Ab dem Herrschaftsbeginn der patriarchal orientierten Völker füllt sich der Götterhimmel nach und nach mit neuen Göttinnen und Göttern, wobei die letzteren als „Väter", „Fürsten" oder „Ehemänner" allmählich die Herrschaft über die Göttinnen gewinnen. Die Große Mutter wird da schon bekämpft und schließlich gestürzt, doch auch die jüngeren Göttinnen werden dann von den Göttern in den Hintergrund gedrängt. Schließlich schwingt sich in Ägypten der Gott Aton um 1.500 v. Chr. zum Alleinherrscher auf und stürzt seine männlichen Mit-Götter. Der Monotheismus ist geboren. Aber erst um 650 v. setzt sich die monotheistische Anschauung im Judentum durch und ab dem 6. Jahrhundert n. Chr. folgt die Christianisierung Mitteleuropas. Als letztes erscheint im 7. Jahrhundert der Islam.

Die folgenden Inhalte sind dem Buch "Die Zerstörung der Welt - Zeitbombe Patriarchat" von Michael Duesberg entnommen.