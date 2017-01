"Der weite Weg", 04. Beitrag 2017

Die Menschengemeinschaften spiegelten in ihren Sozialformen die religiösen Anschauungen wider: Nach der matrifokalen Urzeit treten uns zunächst Mischformen aus matrifokaler Zeit und Vorläufern des Patriarchats entgegen, etwa, wenn die männliche Herrscherwürde schon vorhanden, aber allein durch die königliche Gemahlin legitimiert ist, wie z. B. in Ägypten oder im Zweistromland.

„Die Göttin Ishtar liebte mich - so wurde ich König", sagt Sargon von Assyrien noch im 8. Jahrhundert v. Chr. Ähnlich bei den babylonischen Königen, die jedes Jahr vor der Thronbesteigung in öffentlicher Zeremonie die „Heilige Hochzeit" (Hierogamie) mit der Hohepriesterin der Großen Mutter vollzogen.

Bei den keltischen Iren musste der König die „Ehe mit der Göttin des Landes" eingehen um auf den Thron zu gelangen.



Was aber beendete um etwa 2000 v. Chr. in Europa die Ära der Großen Mutter? In jener Zeit, welche heute die „Bronzezeit" genannt wird, passierte etwas so Fürchterliches, dass es die Kinder der Großen Mutter in Angst und Schrecken versetzte: Wilde Männer, zu Horden zusammengeschlossen, fielen in die Gemeinschaften der Urbevölkerung ein, wie Wölfe in eine Schafherde. Sie waren gewalttätig und sie setzten „Jagdgerät" als Waffen gegen Menschen ein. Kampfverliebt und streiterprobt stießen sie in die friedlichen Lager oder Siedlungen der Kinder der Mutter vor, töteten Männer, Knaben und Alte und nahmen sich die Töchter und Frauen zur Beute. In anderen Gegenden verlief die Landnahme weniger blutig, aber auch dort wurde die Urbevölkerung unterworfen.

Die Horden der fremden Krieger wurden nach und nach immer größer, ihre Überfälle zahlreicher. Ganze Heerzüge durchstreiften plündernd, mordend und ihre wilde Kraft und Macht genießend durch das Land. Später nannte man diese Landnahme-Züge die „indogermanische Völkerwanderung". Die patriarchalisch orientierten Indogermanen unterwarfen dabei die Urbevölkerung, machten sie sich Untertan, versklavten oder töteten sie. Sie ehrten fremde Götter mit männlichen Gottheiten, die als „Väter" oder „Fürsten" den Götterkosmos beherrschten, und auch diese waren versessen auf Kräftemessen, Kampf und kriegerische Auseinandersetzung. Kampf war Lust, Leben und Religion, und der überschäumende Mut des Kriegers eine Tugend. Ein Volk, das nicht kämpfte, war verachtenswert, seine Religion „weibisch", also schwächlich. Einige Völker der Mutter zogen sich in die Einöden zurück; die meisten aber verloren ihre Freiheit.

Das obige Kapitel ist frei wiedergegeben nach dem Buch "Die Zerstörung der Welt - Zeitbombe Patriarchat" von Michael Duesberg