Sicherheit statt Rassismus! #Silvester2016

"Dumm, dümmer, Grün-Fundamentalistisch-Realitätsfremde-Intensivschwätzerin" - mit diesen Worten betitelte die Springer-Presse in der "BILD" Grünen-Chefin Simone Peter. Der Anlass? Die Politikerin hatte den Einsatz der Kölner Polizei am Silvesterabend kritisiert. Reaktion: Shitstorm.

Jede kritische Äußerung wird derzeit als Attacke auf den Rechtsstaat aufgebauscht. Dabei ist diese Strategie der eigentliche Angriff, denn: Polizeiliches Handeln muss immer hinterfragt werden können, nur das sichert diesen Rechtsstaat.

Die Debatte um das Handeln der Kölner Polizei kreiste zunächst um ein einzelnes Wort. Am Abend des Einsatzes hatte die Kölner Polizei erstmals die Bezeichnung "Nafri" auf Twitter verwendet. Polizeipräsident Jürgen Mathies teilte im Nachgang zwar mit, dass es sich hierbei bloß um einen Arbeitstitel handele, der nicht öffentlich hätte kommuniziert werden sollen. Aber zu spät - die Tweets multiplizierten sich in kürzester Zeit.

Begriffe wie "Nafri" müssen hinterfragt werden

Nun herrscht Uneinigkeit darüber, ob der Begriff ausschließlich für Menschen, die aus Nordafrika stammen oder für sogenannte Intensivtäter*innen aus dieser Region gebraucht würde. Fest steht: Der Schaden, der durch den Tweet entstanden ist, kann nicht wieder zurückgenommen werden.

"Nafri" ist griffig und ins Vokabular der Rassist*innen in den Sozialen Netzwerken eingegangen, eine weitere Projektionsfläche, um Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen über einen Kamm zu scheren und gegen sie zu hetzen. Dass eine staatliche Behörde so unsensibel mit der momentanen Stimmungslage umgeht, ist schlicht inakzeptabel.

➨ Mehr zum Thema: Racial Profiling: "Eine solche Kontrolle ist unzulässig"

Nach übereinstimmenden Berichten und Beobachtungen hat die Polizei in Köln Menschen wegen ihrer Hautfarbe sortiert. Weiße Menschen und Menschen mit anderer Hautfarbe in Begleitung von Frauen durften durch die linke Tür des Hauptausganges auf den Platz passieren.

Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe, schwarzen Haaren und ohne weibliche Begleitung wurden durch den rechten Ausgang in einen Polizeikessel geschickt, um dort ihre Personalien überprüfen zu lassen. Konnten sie diese vorweisen, durften auch sie auf den Platz passieren. Hunderte durften aber nicht mitfeiern.

Personenkontrolle aufgrund der Hautfarbe bleibt Racial Profiling

Dies stellt eine unterschiedliche Behandlung von Menschen auf Grund ihres nicht-weißen Aussehens dar. Dafür gibt es einen Begriff: Racial Profiling. Das ist zum einen rassistisch und diskriminierend, zum anderen stellt es eine Gefahr für den Rechtsstaat dar: Wenn der Ton der Hautfarbe entscheidet, wie die Polizei eine Person behandelt, dann sind nicht mehr alle vor dem Gesetz gleich - dann ist europäisches Aussehen mehr wert als nicht-europäisches Aussehen.

Und dann ist die Grenze erträglicher Pragmatik polizeilichen Handelns überschritten. Natürlich muss es Aufgabe der Polizei sein, Gefahrengruppen zu identifizieren, zu kontrollieren und damit auch für die Sicherheit der Gesellschaft zu sorgen. In Köln waren aber nicht reines aggressives Verhalten oder andere Faktoren ausschlaggebend. Es waren dunkle Haare.

➨ Mehr zum Thema: Polizei-Ausbilder erklärt das wahre Problem hinter dem Polizei-Einsatz in Köln

Grundsätzlich stellt sich die Frage, inwieweit eine vorangehende Personenkontrollen durch Racial Profiling potenzielle Straftäter*innen "unschädlich" macht. Fest steht aber auch, dass eine solche Maßnahme alle folgenden nicht überflüssig machen kann.

In ausreichender Anzahl präsent sein, bei auffälligen Personen einschreiten und Gefährdungen sofort ernst nehmen, all das haben die Einsatzkräfte in Köln sehr gut gemacht. Es kam zu sehr wenigen Straftaten im Vergleich zum Vorjahr.

Ob dafür Racial Profiling vonnöten ist, ist zumindest vor dem Hintergrund diskutierbar, dass sich nicht-weiße Menschen in Deutschland zunehmend durch die Polizei unter Generalverdacht gestellt fühlen - und das nicht nur an Silvester.

Was in Köln passiert ist, passiert jeden Tag und überall - leider



Das Handeln der Polizei ist zugegebenermaßen legal: Racial Profiling wird insbesondere durch §22, Absatz 1 (und nachfolgend in §23 und §44) des Bundespolizeigesetzes gedeckt. Dort ist geregelt, dass Menschen zur Verhinderung einer sogenannten illegalen Einreise nach ihren Personalien befragt werden dürfen.

Die Norm ist aber umstritten: Das Deutsche Institut für Menschenrechte, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und andere nationale und supranationale Organisationen forderten bereits seine ersatzlose Streichung.

Der §22, Absatz 1a ist die gesetzliche Grundlage für Racial Profiling an Bahnhöfen und auf Straßen, tagtäglich. Menschen können also nur auf Grund ihres Aussehens kontrolliert werden. Und das werden sie auch - wie beispielsweise Amnesty International belegt.

Ist das rechtsstaatlich? Nein. Ist das rassistisch? Ja.

Nicht grundlos haben bereits 2013 verschiedene Staaten Deutschland vor dem UN-Menschenrechtsausschuss aufgefordert, Racial Profiling zu beenden. In Staaten wie den USA oder Großbritannien ist die Vorgehensweise bereits verboten.

➨ Mehr zum Thema: "Das ist Racial Profiling": Kölner Polizei nach massenhafter Kontrolle von Nordafrikanern in der Kritik

Die Silvesternacht 15/16 war in Köln ein Exempel für Sexismus, die Silvesternacht 16/17 für Rassismus. Es ist ein Irrglaube zu denken, man müsse Sexismus und Vergewaltigungen hinnehmen, wenn rassistisches Handeln vermieden werden soll. Und es ist genauso ein Irrglaube zu denken, Sexismus vermeidet man durch Rassismus.

Es braucht ein Handlungskonzept, das Racial Profiling, andere Formen von institutionellem Rassismus, institutionellem Sexismus und institutioneller Diskriminierung beiseite schiebt.

Kämpfen wir gegen sexualisierte Gewalt. Alle zusammen?!

Wenn aber eine Sache im Zuge der Debatte nicht untergehen darf, dann ist es: Sexualisierte Gewalt muss bekämpft werden! 40 Prozent aller Frauen in Deutschland haben nach einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend seit ihrem 16. Lebensjahr schon mindestens ein Mal sexualisierte Gewalt erlebt, nur wenige Delikte werden angezeigt.

Nur in einer marginalen Zahl aller Fälle kommt es schließlich zu einer Verurteilung. Wir alle, die Gesellschaft und die staatlichen Behörden sind dazu aufgefordert, sexualisierte Gewalt ernstzunehmen. Egal, ob sie von unbekannten Tätern oder Bekannten verübt werden.

Diesen Kampf gewinnen wir nur mit Bildung, Aufklärung und einem entschiedenen staatlichen Handeln. Wer sexualisierte Gewalt auf Geschehnisse auf der Kölner Domplatte reduziert, hat nicht verstanden, dass es noch viel zu tun gibt.