Mit Zuversicht ins neue Jahr

Die Medien zeigen uns jeden Tag auf, welch vielfältige Anlässe zur Besorgnis es gibt: Was wird aus der EU? Wie bewältigen wir den Flüchtlingsstrom? Wie begegnen wir all den Problemen, die sich aus dem Zusammenprall der unterschiedlichen Kulturen ergeben? Was passiert mit den Renten? So viele ungemütliche Fragen erzeugen Unbehagen und lassen Zukunftsangst entstehen. Trotzdem sollten wir das neue Jahr mit Zuversicht begrüßen.

Angst ist kein guter Ratgeber. Wir dürfen uns der Angst unter keinen Umständen einfach überlassen. Im Rahmen der Evolution hat sie lediglich die Funktion, auf Gefahren aufmerksam zu machen. Sie besitzt Signalcharakter. Das ist ihre einzige Aufgabe.

Der Umgang mit Angst erfordert Intelligenz. Denn es genügt nicht, das Signal wahrzunehmen und zu entschlüsseln. Wenn wir die Natur der jeweiligen Bedrohung verstanden haben, gilt es zu handeln. Angst stellt eine Handlungsaufforderung dar.

Zuweilen lässt Angst jedoch erstarren und wird als überwältigend erlebt. Dann ergreift sie ganz und gar von uns Besitz und beherrscht die Gedanken. Die berechtigte Sorge wird zur lähmenden Qual. Das ist nicht nur deprimierend, sondern auch kontraproduktiv.

Wie lässt sich das verhindern, sodass wir trotz aller Sorgen und realen Gefahren mit Zuversicht nach vorn blicken können?

Herr im eigenen Haus

Letzten Endes hängt alles davon ab, wie gut wir unsere Gedanken steuern können. Im eigenen Kopf Regie führen - das ist eine zuverlässige Methode um Ängste im Zaum zu halten. Dabei kommen mehrere Aspekte zum Tragen:

Die richtigen Dinge ins Auge fassen

Wir sollten achtgeben, dass wir den richtigen Fokus wählen. Es spielt eine große Rolle, wohin wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Gedanken lenken. So wirkt die Vorstellung einer möglichen Katastrophe lähmend, Ressourcenbewusstsein hingegen belebend. Wer sich ständig das Schlimmste ausmalt, sich mit jedem nur erdenklichen Aspekt einer möglichen Bedrohung beschäftigt, kann davon nur überwältigt werden und ist am Ende handlungsunfähig. Wer seine Aufmerksamkeit jedoch auf seine Interventionsmöglichkeiten und seine eigenen Fähigkeiten lenkt, gewinnt Zuversicht.

Fokus ist eine Frage der Entscheidung. Wir sollten unsere Gedanken kontrollieren können, sonst macht der Kopf, was er will. Wir können zwar nicht frei darüber bestimmen, welcher Art die Gedanken sind, die uns spontan durch den Kopf schießen. Wir können aber sehr wohl entscheiden, welcher unserer Gedanken wir unsere Aufmerksam zukommen lassen und welche wir eher ignorieren. Wer sich also leichtfertig seinen Sorgen überlässt, ist selbst schuld, wenn sie ihn am Ende überwältigen.

Optimistisch denken

Optimisten sind nicht etwa blauäugig, sondern glauben ganz einfach fest an die Machbarkeit ihrer Vorhaben. Sie wissen sehr wohl, dass es Schwierigkeiten oder Gefahren gibt, dass mit Anstrengungen und Rückschlägen zu rechnen ist. Gleichwohl sind sie felsenfest davon überzeugt, dass der Erfolg im Bereich des Möglichen liegt. Aus diesem Grund verfolgen sie ihre Ziele mit großer Ausdauer, lassen sich nicht so schnell entmutigen, sondern lernen aus ihren Fehlern und kommen am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit an ihr Ziel. Optimismus erzeugt Beharrlichkeit. Ausdauer und Flexibilität werden am Ende belohnt.

Selbstvertrauen

Nur wenn wir an uns selbst glauben, können wir auch ehrgeizige Projekte in Angriff nehmen und erfolgreich zum Abschluss bringen. Wir kommen immer nur so weit, wie unser Selbstvertrauen reicht. Es ist nicht etwa ehrenhaft, ständig an sich selbst zu zweifeln, sondern hinderlich. So bremst man sich selbst aus. Eine gute Methode zur Stärkung des Selbstvertrauens besteht darin, sich die eigenen Erfolge vor Augen zu führen. Wir haben schon viel erlebt und bewältigt und sind meist viel kompetenter als uns bewusst ist.

Souverän denken

Souverän zu sein bedeutet, über den Dingen zu stehen statt mit dem Rücken zur Wand. Das erreichen wir, indem wir immer mehr als eine einzige Alternative vor Augen zu haben. Denn sobald uns mehr als eine Handlungsmöglichkeit zur Verfügung steht, haben wir Entscheidungsfreiheit. Wir wählen dann zwischen mehreren Alternativen diejenige aus, die uns am besten gefällt. Auf diese Weise bestimmen wir das Geschehen selbst und stehen somit über den Dingen. Im Grunde ganz einfach und logisch. Wir müssen also nur unser Denken dahingehend trainieren, dass wir in jeder Situation möglichst rasch möglichst viele Handlungsalternativen erkennen.

Handeln statt warten

Wir haben oft sehr hohe Ansprüche an unser Handeln und meinen, alles gleich beim ersten Anlauf richtig machen zu müssen. Wir grübeln über diverse Möglichkeiten nach und verwerfen sie gleich wieder, weil wir uns nicht sicher sind, ob das so richtig wäre und funktionieren könnte. Wir wollen auf der sicheren Seite sein. Wir warten auch gern ab, wie sich die Dinge entwickeln und hoffen, dass wir uns unserer Sache irgendwann sicherer sind oder gar, dass sich ein Problem von allein erledigt. Wir entwickeln Ideen und verwerfen sie wieder, zweifeln an uns, an der Situation, am Erfolg. Und vertun auf diese Weise viel Zeit. Wir kämen meistens weiter, wenn wir handlungsfreudiger wären. Einfach mal tun und schauen, was passiert. Der Weg entsteht beim Gehen. Selbstzweifel und Abwarten werden nichts verändern. Einzig unsere Handlungen sind geeignet, die Dinge auf ein anderes Gleis zu stellen. Nur die Bereitschaft zum entschlossenen Handeln kann uns retten.