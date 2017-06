Am Mittwoch hat US-Pr├Ąsident Donald Trump die Welt mit nur einem Wort begl├╝ckt: "covfefe". Kommentatoren in den sozialen Medien und der Presse ├╝berschlugen sich mit Deutungen der mutma├člichen Twitter-Panne. Was steckt hinter dem Wort?

Der britische Sender BBC kl├Ąrte dann die ├ľffentlichkeit auf, dass es sich bei "covfefe" um ein Wort aus der Samoanischen Sprache handeln soll.

Was glaubt ihr, wie entz├╝ckt wir waren, dass der Anf├╝hrer der freien Welt vermeintlich ein Wort aus unserer Sprache benutzt hatte. Gibt es einen besseren Zeitpunkt daf├╝r, als w├Ąhrend der Woche der Samoanischen Sprache in Neuseeland?

Nur etwas mehr als 200.000 Menschen sprechen Samoanisch. Wir f├╝hlen uns tats├Ąchlich tats├Ąchlich geehrt, dass ein Nicht-Muttersprachler eines unserer W├Ârter, oder eines, das so ├Ąhnlich klingt, verwendet.

Als Absolvent des Centre of Samoan Studies auf Samoa mit der Untersuchung und Analyse der Samoanischen Sprache im Nebenfach kann ich heute best├Ątigen: Das Wort "covfefe" ├Ąhnelt tats├Ąchlich mehreren samoanischen W├Ârtern.

Diesen W├Ârtern ├Ąhnelt "covfefe"

Hier eine Untersuchung dieses seltsamen, faszinierenden Wortes:

Bedeutung von Cov (├Ąhnlich dem samoanischen Wort ko und kou):

Ôľ║ ko: schwanger, eine Frucht pfl├╝cken, nach etwas greifen

Ôľ║ kou: Abk├╝rzung f├╝r oukou (ihr Menschen, plural) oder kakou (wir Menschen, plural)

Cov ist kein samoanisches Wort, denn es beinhaltet den Buchstaben "C" und endet mit einem Konsonanten. Unser Alphabet kennt folgende Buchstaben nicht: c, d, w, b, y, j und z. Die Sprache ist daher vokallastig. Lautlich ├Ąhnelt "Cov" jedoch den W├Ârtern "ko" und "kou".

Ôľ║ Fefe: Angst, oder ein Ausdruck des Spotts

Je nachdem, wie das Wort "fefe" verwendet wird, kann es als Angst gedeutet werden, oder als sp├Âttischer Ausdruck, ├Ąhnlich wie "Wie auch immer".

Au├čerdem gibt es noch:

Ôľ║ Kefe: Beschneidung (urspr├╝nglich), neuere Bedeutung: Arschloch oder verdorbene Person

Ôľ║ Fefeke: Aufgeblasen, dick, gro├č

Ôľ║ Fefela: freiwillig oder unfreiwillig seine Genitalien und/oder Unterw├Ąsche herzuzeigen, w├Ąhrend man seine Kleidung im Schneidersitz anpasst

Geht man allein nach den lautlichen ├ähnlichkeiten vor, dann klingt "covfefe" wie einige Kombinationen samoanischer W├Ârter: "ko fefe", "ko fale", "kafefe", "ko kefe" und "kou kefe".

Ihr Bedeutung:

Ôľ║ Ko fefe: Schwanger sein, aber Angst davor haben

Ôľ║ Ko fale: Schwanger von einem Verwandten sein

Ôľ║ Ko kefe: In seinem Hinterteil schwanger sein

Ôľ║ Kafefe: Ausdruck eines Schocks oder einer ├ťberraschung, ├Ąhnlich wie "Meine G├╝te!"

Ôľ║ Kou Kefe: Ihr Arschl├Âcher

Danke, Herr Pr├Ąsident

Um das noch einmal klarzustellen: "covfefe" ist keineswegs ein samoanisches Wort. Allerdings ist "fefe" ein Wort unserer Sprache, und eines, das oft benutzt wird. Um auszudr├╝cken, dass wir Samoaner keine "fefe" haben - also keine Angst.

Also, lieber Pr├Ąsident Trump, danke, dass Sie diese Woche unsere Sprache hervorgehoben haben. Sie d├╝rfen gerne in unser Bildungssystem unseres kleinen Landes investieren, sodass Menschen wie sie selbst korrekt die Samoanische Sprache lernen k├Ânnen, sollten Sie die Notwendigkeit dazu sehen.

Dieser Blog erschien zuerst bei der HuffPost USA und wurde von Leonhard Landes ├╝bersetzt.

(jg)