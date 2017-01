Das Leben leben!

Vom „Klassiker" des Schulsystems zur LEBENSSCHULE?! (Konrad Klar)

Lernen wir in der Schule wie man seine Probleme löst, wie man Krisen bewältigt, wie man seine Ziele sicher erreicht, wie man seine Lebensvision verwirklicht?

Wir erkennen leider nicht sehr nachhaltig, warum unser Leben so ist wie es ist und wie wir es sinnvoll gestalten können! Unsere Entwicklung wird natürlich eindrucksvoll von den Erfahrungen der Schulzeit geprägt und deshalb sollte diese Lebensphase auch konkret hinterfragt und analysiert werden.

Die Aufgabe der Schule ist es doch, Kinder bei ihrer Entwicklung zu handlungs- und damit zukunftsfähigen Mitgliedern der Gesellschaft zu unterstützen. Welche Möglichkeiten gibt es?

Nachhaltiger Erfolg bei Kindern, Jugendlichen und auch natürlich bei Erwachsenen ist zweifelsohne mit gezieltem Mentaltraining zu erreichen. Das innere Potential, Talente und die individuelle Kompetenzen können entfaltet werden.

Infolgedessen ist Mentaltraining überhaupt das wichtigste Werkzeug, das typische Menschliche - den Verstand, unser Denkinstrument - zu nutzen , um ein glückliches und selbstgesteuertes Leben zu führen. Nutzen wir unsere mentalen Fähigkeiten, dann wird der Mensch erst zum handlungskompetenten und freien Menschen!

Bestimmte Techniken wie Kreativität, Intuition, Meditation, Achtsamkeit, Gedankendisziplin und Visualisierung gehen über den Verstand und das rein rationale bzw. systematische hinaus und öffnen die Ratio für das Herz. Gerade auch Erwachsene erzielen mit mentalem Training besondere Erfolge, insbesondere im Sport finden wir zahlreiche Beispiele.

Es gelingt die in der Kindheit erworbenen mentalen Blockierungen und Fehlprogrammierungen zu lösen. Insofern wäre es natürlich nahezu optimal, wenn unsere Kinder sich so früh wie möglich ihrer mentalen Stärken bewusst würden und diese auch einsetzen könnten.

Mentale Fehlentwicklungen könnten vermieden werden, die persönliche Potentialentwicklung der Kinder würde nicht unterdrückt und könnte somit frei zur Entfaltung kommen.

Für Experten ist es unabdingbar, Mentaltraining in den Schulen zu nutzen, denn damit können revolutionäre Ergebnisse erzielt werden. Grundsätzlich ist es doch so, dass die Kinder sich

relativ früh im Kindesalter an ein lebensfremdes System anpassen müssen und sich selbst gegenüber mehr oder weniger völlig entfremdet werden.

Kinder müssen Daten und Fakten pauken, die für das wirkliche Leben kaum relevant sind . Würde die Bedeutung des mentalen Trainings für die optimale Persönlichkeitsentfaltung der Kinder erkannt, hätte die Schule die Chance, eine lebendige Schule zu werden, die sich an die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder anpasst und nicht umgekehrt!

Die täglichen (Be-) Einflussungsfaktoren wie Handy, Fernsehen, elektronische Unterhaltungsvarianten, Informationsüberflutung, etc. würden möglicherweise eine ganz andere Bedeutung bekommen .

Wie wir mit unseren Kindern umgehen, hängt sicherlich von unserem Menschenbild ab. Mögliche Fragen sind; Müssen Kinder zum Guten erzogen werden ? Oder; Sind unsere Kinder von Natur aus gut? Mit diesen Fragen haben sich schon zahlreiche Philosophen beschäftigt!

Auf diese Fragen gibt es nur eine konsequente Antwort; Kinder sind von Geburt an einzigartige spirituelle Wesen. Ab Geburt besitzen Sie ein grenzenloses Potential an Fantasie, Kreativität, Aufgeschlossenheit, Fröhlichkeit, Neugier, natürliche, Intelligenz, Lernbereitschaft, Offenheit, Vertrauen, Liebe zum gesamten Dasein und ein absolutes urteilsfreies Denken!

Erst das Leben mit den „erwachsenen" Menschen lässt die mitgebrachten Eigenschaften und Fähigkeiten nach und nach vergessen, zumal diese unter ständigem Leistungsdruck stehen und mit hohen Erwartungen ihr Leben zu meistern versuchen.

Die notwendige Zuwendung und Achtsamkeit für die kindliche Entwicklung bleibt häufig aus, mögliche Doppelbelastungen aus Familie und Beruf lassen keine Zeit für Ruhe und Stille. Es gilt deshalb durch Mentaltraining die Kraft und den Glauben zu wecken, die wunderbaren und grenzenlosen Fähigkeiten zu erforschen und so den Kindern helfen ihr Leben eigenverantwortlich mit viel Spaß und Freude zu genießen.

In diesem Zusammenhang spielt Entspannungstraining eine wesentliche Rolle.

Schule und Beruf entwickeln oft den Kopfmenschen. Die Herzensentwicklung und die Sinnfindung für das eigene Leben bleiben auf der Strecke. Für die „Ablenkung" und die daraus entstehenden Konsequenzen für unsere Kinder sind die Eltern und auch die Schulen mitverantwortlich.

Ständiger Zeit- und Termindruck , hohe Anforderungen und immer wieder die „Zeit" im Nacken lassen den dynamischen Stressfaktor unkontrolliert eskalieren. Die kindlichen Erfahrungen von Ablehnung, Streit, Trennung , Neid und weitere Tugenden bringen uns in Bedrängnis. Dadurch entstehen oft Wunden und damit verbundene Schmerzen, die sich verkapseln und zum Rückzug führen mit möglichen unabsehbaren Folgen.

Hier setzt Mentaltraining ein und hilft dem Kind, sich von Ablenkungen, Einflüssen, Manipulationen des täglichen Lebens zu befreien und seine Kraft in der inneren Ruhe zu finden.

Zahlreiche Techniken geben hier konkrete Orientierung und führen zur inneren Balance.

Wenn die Schule und damit auch die Lehrer vor den Kindern der heutigen Zeit kapitulieren und den Eltern eine katastrophale Erziehung vorwerfen, dann muss und sollte die Antwort der Eltern sein, durch die eigene Lebensschule das Beste für die Kinder zu tun!!! Dazu gehört selbstverständlich Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung der Eltern.

Kein Erziehungskampf zwischen den Generationen, sondern die eigene Einmaligkeit annehmen, zugestehen und konsequent fördern. Wir können übrigens von Kindern viel lernen , wenn wir unserer Beobachtung die volle Aufmerksamkeit widmen und unsere Konzentration auf das Hier und Jetzt lenken.

Unsere Aufgabe kann nur darin bestehen, Kinder so zu begleiten, dass sie ihre Lebensaufgabe, ihre Lebensziele so früh wie möglich erkennen , ihren eigenen Weg gehen und so ihre Potentiale optimal entfalten können. Entscheidend ist, dass sie sich also selbst verwirklichen können, insofern sollten wir unsere Kinder nicht erziehen oder gar „dressieren".

Aus den vorgenannten Gründen brauchen wir für unsere Kinder eine lebendige LEBENSSCHULE . Hier werden Denk - und Verhaltensmuster erkannt, die die Lebensentfaltung blockieren. Die notwendigen und variablen Lösungsansätze werden konkrekt sichtbar gemacht und dann konsequent umgesetzt.

Wir sind auf diesem Planeten, um ein glückliches und freies Leben zu führen um mit Freude und Leidenschaft das Leben zu gestalten. Wir dürfen nicht zulassen, dass Kinder und Jugendliche sich fremd werden, vielmehr gilt es die Motivation anzuschieben, damit diese mit Lebensfreude, Mut und Vertrauen den eigenen Weg gehen!



Mentaltraining führt dazu, die natürliche Begabung zu stärken, Ängste abzubauen, Fantasie und Kreativität zu fördern, Kraft aus inneren Bildern zu schöpfen, sich auf sich selbst zu verlassen, den eigenen Weg zu erkennen und zu gehen und vieles mehr.

Vor fast 2000 Jahren hat der römische Kaiser Hadrian folgendes festgestellt; „ Unser Hauptfehler liegt in dem Versäumnis, die in einem Menschen vorhandenen Tugenden zu fördern.

Stattdessen verlangen wir von ihm Tugenden , die er nicht hat !" Wissenschaftler behaupten, dass jedes Kind intelligent und grenzenlos begabt ist - bis es in die Schule kommt. Das bedeutet doch, dass Kinder bis zum 7. Lebensjahr schon etwa fünfzig Prozent von Allem , was es in seinem ganzen Leben lernen kann, bereits gelernt hat.

Folgerichtig sollte das bedeuten, wenn ein Mensch achtzig Jahre alt wird , dann hat er dreiundsiebzig Jahre gebraucht, um die restlichen fünfzig Prozent zu lernen . Offensichtlich ist da einiges falsch gelaufen, was dazu führt, dass der Mensch irgendwie aufgehört hat zu lernen und beginnt stumpfsinnig zu werden .Werden die Menschen wirklich erwachsen oder werden sie nur grösser ?

Wenn man einen 70 jährigen beispielsweise beleidigt, verwandelt dieser sich in Sekunden in einen Zehnjährigen. Er benimmt sich auf eine Art und Weise , das niemand den Eindruck hat, einen Erwachsenen vor sich zu haben.

Sein wahres Alter liegt nur hinter einer dünnen Fassade, seiner Persönlichkeit. Sobald man an dieser Oberfläche kratzt, zeigt sich das wahre Alter, egal wie alt der Körper auch sein mag. Die Vermutung liegt nahe, dass die meisten Menschen nie erwachsen werden und als kleine Kinder in einem alten Körper sterben.

Wenn Wissenschaftler herausgefunden haben , dass jedes Kind intelligent ist, bis es in die Schule kommt, ist es doch folglich kein Wunder , dass das herkömmliche Erziehungssystem nicht das Wesen des Menschen fördert, sondern den Intellekt.

Es geht nicht um Bewusstsein, es geht nicht um Intelligenz, alles dreht sich um den Kopf, den Verstand und die Erinnerung. „ Lerne das bitte auswendig..." ist nur eine Aufforderung, die Kinder im Laufe ihrer Schul- und Ausbildungszeit hunderte Male hören!

Natürlich ist Erinnerung hilfreich und nützlich, aber ist das eine primäre Aufgabe? Das Leben ist kein Kreuzworträtsel, vielmehr stellt es ganz andere und ständig neue Fragen. Dafür fehlt leider der Platz in der klassischen Regelschule.

Jeder Mensch hat Eigenschaften und Fähigkeiten, die in ihm schlummern. Sie haben eine klare Vision, sie wissen , was sie wollen, sie haben die Fähigkeit, sich auf Wesentliches zu konzentrieren. Lernen wir das in der Schule? Wir sollten unseren Kindern unbedingt die Freiheit geben, ihren Lebensführerschein entsprechend ihrer wunderbaren Persönlichkeit zu entwickeln und dabei Unterstützer und nicht nur Kritiker sein.

Die Wege der Schule sind anders als die Wege des Lebens , beide miteinander zu verknüpfen bedeutet eine

Chance für mehr Achtsamkeit und Wachstum sowohl für Eltern und Lehrer, als auch für unsere Kinder!

„Jeder Mensch kann alles, solange er sich keine Grenzen setzt." ( Alfred Adler )

Konrad Klar, Mentaltrainer, Business Coach und Finanzökonom , Wittlich