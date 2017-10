Wie fängt der Tag an, auf einer Flusskreuzfahrt?

First Cruise-Bloggerin Anna-Maria © Copyright Maurice Richter Cruisechannel

A-ROSA NEWS: Erst mal an Deck, nach dem Wetter schauen...

Während wir den Schlaf aus den Augen reiben, herrscht in der Kombüse reges Treiben.

Blick in die Küche der Luna von A-ROSA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

Chef de Partie Sven Hedström-Lang ist für Qualität und Zufriedenheit zuständig.

Auf der Rhone © Copyright by Karl-Heinz Hänel

Wir schauen noch schnell an Deck, um zu sehen, was am Ufer gerade so los ist

Frühsport auf der Luna von A-ROSA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

und schnappen frische Luft und machen ein paar Schnappschüsse vom Frühsport...

Buffet auf der Luna von A-ROSA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

Doch dann geht's endlich ans Frühstücks-Buffet...

Frühstück auf der Luna von A-ROSA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

...man sieht gleich, wir sind auf einer Reise quer durch Frankreich...

Frühstück auf der Luna von A-ROSA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

...für die meisten deutschen Kreuzfahrtreisenden gehört Brot auf den Teller...

Frühstück auf der Luna von A-ROSA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

... der Appetit kommt beim anschauen...

Frühstück auf der Luna von A-ROSA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

Ein Koch macht jede Art von Spiegelei oder Omelet auf Wunsch, mit frischen Zutaten...

Frühstück auf der Luna von A-ROSA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

...in der Tat ganz frisch aufgeschnitten, der Wurst- und Käseaufschnitt...

Frühstück auf der Luna von A-ROSA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

...gesünder geht's nicht, hier die Müsli-Bar...

Frühstück auf der Luna von A-ROSA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

alles frisch und appetitlich aufbereitet

Frühstück auf der Luna von A-ROSA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

Ein Extra, ganz frisch gepresster Orangensaft...

In der Kabine auf der Luna von A-ROSA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

In der Zwischenzeit ist die Kabine aufgeräumt.

Schnell alle sieben Sachen für den Landgang zusammen gesammelt und los geht's

Landgang mit Ausflug zum Lavendel-Museum © Copyright by Karl-Heinz Hänel

Carpe diem, wir wollen den Tag nutzen, weiter geht's hier morgen...

Text: Marion Ammann Fotos: Karl-Heinz Hänel