Wann ist eine Reise eine Luxus-Reise?

an Deck auf dem Flusskreuzfahrtschiff A-ROSA LUNA © Copyright K.-H. Hänel

In den vergangenen Jahren stieg die Anzahl der Luxusreisen...

Austern auf der A-ROSA LUNA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

im Vergleich zu allen anderen Auslandsreisen fast doppelt so stark an. So meldete kürzlich das World Travel Monitor ® Forum. Die meisten Luxusreisenden kommen aus den USA und neuerdings aus China. Beliebteste Ziele in Europa sind Deutschland und Frankreich.

Wann ist eine Reise eigentlich eine Luxusreise? Ist das ein subjektives Empfinden des Reisenden, oder einfach nur eine Frage des Angebotes und letztendlich des Preises?

mit A-ROSA am Anleger von Avignon © Copyright by Karl-Heinz Hänel

Ich erlebte A-ROSA-Flusskreuzfahrten 2016 in Deutschland und 2017 in Frankreich, der Service, das gesamte Angebot und Reiseprogramm waren und sind im Vergleich zu den Konkurrenten auf einem sehr hohen Nivea.

Frage an die A-ROSA Flussschiff GmbH:

"Versteht sich die A-ROSA GmbH als Anbieter im Luxus-Segment?"

Nicole Lerrahn, Pressesprecherin von A-ROSA Gmbh © Copyright A-ROSA Gmbh

Nicole Lerrahn, Pressesprecherin von A-ROSA:

"Wir verstehen uns als Anbieter im Premium-Segment und kommunizieren das auch so."

Campagner & Austern auf der A-ROSA LUNA © Copyright by Karl-Heinz Hänel

Wie das aussieht, erlebt man auf der aktuellen Website und auf den Reisen mit A-ROSA.

positive Umweltbilanz der A-ROSA-Flusskreuzfahrt-Flotte © Copyright A-ROSA

Wohin geht die Reise 2018?

Das World Travel Monitor ® Forum ist ein exklusives Branchentreffen, das die neuesten Reisetrends und Prognosen der Tourismusentwicklung am 9. und 10. November 2017 in Pisa, Italien, diskutiert. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse des Forums wird im Anschluss im ITB World Travel Trends Report veröffentlicht.

Ergebnisse des vergangenen Jahres sind unter www.bit.ly/2tvgbN2