Reiseziel Türkei billig um jeden Preis? Es gibt Alternativen!

"Verrätern die Köpfe abhacken" - Türkei am Abgrund

Urlaub machen, wo Deutsche unschuldig im Gefängnis sitzen, geht garnicht!

Die Türkei ist kein Land, das man zur Zeit bereisen sollte...

Schnäppchenjäger reisen wieder mehr in die Türkei. Hauptsache billig, egal, ob in dieser Diktatur Deutsche unschuldig in Gefängnissen sitzen. Alternative Reiseziele siehe unten.

Studien-Reisende sind deutlich zurückhaltender und meiden die Türkei und haben dafür meinen Respekt.

Angesichts der 50.000 politischen Gefangenen, wäre es sehr ignorant, mit egoistischen Reiseabsichten diesem aktuell dort herrschenden Diktator in die Hände zu spielen.

Dringende Informationen des Auswärtigen Amtes

Ist die Reise in einer Maschine der Turkish Airlines noch sicher? © Copyright by Karl-Heinz Hänel

Die Türkei steht Kopf, rette sich, wer kann! Türkei: Verrätern die Köpfe abhacken...

Antikes Istanbul © Copyright by PANORAMO Bild lizensieren: briefe@panoramo.de

Inhaftierung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner in der Türkei

Jeder 2. in der Türkei sei schliesslich ein Terrorist (sagt Diktator Erdogan), nur welcher?

Sogar der türkische Chef von Amnesty International wurde verhaftet, Ausnahmezustand, über 50.000 (fünfzigtausend) Verdächtige sitzen unter menschenunwürdigen Bedingungen in Haft, Gefängnis-Willkür, die Todesstrafe soll eingeführt werden, in dieser Diktatur und unter diesen Umständen Urlaub machen? Das geht doch garnicht...

Die Alternative für einen ebenso preiswerten, dazu noch friedlicheren Urlaub in einem wirklich gastfreundschaftlichen Land ohne Diktator sind folgende:

Festlicher Empfang der Albaner an der Grenze zu Kosovo © Copyright by Karl-Heinz Hänel

Dieses noch wenig entdeckte Land macht Freude: - Albanien Natur, Kultur, Kulinarik

Georgier in Georgien © Copyright by Karl-Heinz Hänel

Wirklich traumhaft schön: - Georgien Gastfreundschaft, Kulinarik, Wein, Geschichte

Dimitris, seine Rebsorte Debina Taverne Kikitsas Zagori Epirus Griechenland © Copyright KHH

Touristenfreundlich, wie immer schon: - Griechenland Natursparks, Rafting, Wandern

Weindorf Rajăţ / Rajac bei Rogijevo / Serbien © Copyright Karl-Heinz Hänel

Osteuropäischer Charme entspannt: - Serbien Abenteuer, Donau, Tradition, Weinanbau

Wer in der Türkeit Urlaub machen will, dem ist nicht zu helfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Türkischer Sommer - für Touristen ein Himmelfahrtskomando. Verhaftungen

Fazit: Istanbul & die Türkei sind zur Zeit keine Reiseziele für Menschen mit Anstand!

Der Türke Erdogan steht zu Recht auf der Liste der "Feinde der Pressefreiheit"

Die Türkei versinkt in Diktatur, Barberei und in Folge möglicherweise im Bürgerkrieg.

Türkisches Eis, Schnee von gestern... © Copyright by Karl-Heinz Hänel

