Kreuzfahrt - Das Abenteuer unserer Zeit?

MS Astor Achterdeck Blick auf Port Barcelona Spanien © Copyright Karl-Heinz Hänel

... so titelt mare Die Zeitschrift der Meere ihr Heft No. 121

Nikolaus Gelpke, der das Magazin sicher durch 20 zuletzt turbulente Jahre für die Flut der Printmedien steuerte, outet sich im Vorwort von Heft No. 121 nicht gerade als Freund von Kreuzfahrten.

MS Astor Achterdeck mit Blick auf Port Malaga Spanien © Copyright Karl-Heinz Hänel

Ungeachtet der in diesem Heft zahlreich geschalteten Anzeigen Donna Leon, die weltbekannte Schriftstellerin mit vielen Jahren Alltagserfahrungen mit Kreuzfahrtschiffen in Ihrer Wahlresidenz Venedig, lässt auch kein gutes Haar an dem Thema.



Blick von der MS Astor auf Dover und EMPRESS © Copyright Karl-Heinz Hänel

Jüngst prangerte das regionale TV-Magazin Markt die Feinstaub-Belastung auf dem Kreuzfahrtschiff "AIDAprima"an, das als sauberster Neubau aller Zeiten gerade über die Meere zieht... zum Video

Allerdings soll das nicht das Ende Ihrer Kreuzfahrtträume bedeuten.

Morgenstimmung die Flora von A-Rosa auf dem Rhein © Copyright Karl-Heinz Hänel

Die smarte Alternative zu den Kreuzfahrt-Giganten der Meere sind die kleineren und auch umweltverträglicheren Flußkreuzfahrtschiffe. Selbst auf dem offenen Oberdeck bleibt man von Abgasbelästigungen verschont und kann die frische Luft auf dem Fluß genießen.

A-Rosa © Copyright A-Rosa

Ganz weit vorn hat seine Nase in Sachen Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit der Flusskreuzfahrtanbieter A-Rosa mit 15 Jahren Erfahrung.