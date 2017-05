Buch-Tipp: Irland für Pferdefreunde

Dublin 2012 Städteporträt DSC07382 © Copyright by Karl-Heinz Hänel

Abenteuer Irland auf dem Rücken der Pferde... Genauer gesagt, geht es entlang der Westküste.

Auf der Verlags-Website wird erst einmal der Autor mit seinen vorherigen Projekten vorgestellt: "Nach dem Abenteuer Deutschland hat sich Florian Wagner mit seinem Team ein neues reizvolles und ehrgeiziges Ziel gesetzt: Auf einer 1.300 Kilometer langen und zwei Monaten dauernden Reise die wilde, beeindruckende und zauberhafte irische Westküste zu erkunden und Land und Leute aus einer besonderen Perspektive kennenzulernen sowie sich auf eine außergewöhnliche Spurensuche nach keltischen Kraftorten zu begeben und so den Bräuchen und Mythen des Landes ein Stückchen näher zu kommen.

Bild und Text dokumentieren seine abenteuerliche Reise, die ihn abseits der befestigten Wege, an die steilen zerklüfteten Küstenstreifen und die endlos grünen Berglandschaften der Insel führt. Neben schönen Landschafts- und Abenteuerbildern zeigen dokumentarische Fotos auch Erlebnisse am Rand, die tägliche Routine und Beschwernisse der Reise. In kurzen Exkursen werden einige beeindruckende Persönlichkeiten vorgestellt, die den Reitern begegneten - vom legendärer Pub Besitzer und Musiker Furgis O`Fahert, zum Whisky Brauer Mary Finnerty, vom Heiratsvermittler Willy, the Matchmaker, bis zu Willy Leahy, Erfinder des Wanderreitens und bekannter Horseman, der auch mit 92 Jahren noch 5 Tage die Woche Wanderritte durchführt."

Das Buch ist weder ein Irland-Bildband, noch eine Reisereportage, eher ein Reisetagebuch. Es ist die bebilderte Beschreibung des ganz persönlichen Abenteuers von Florian Wagner.

Die Pferdefreunde unter den Lesern werden sicher mehr von diesem Buch profitieren, als Irlandreisende. Auch Freunde des Abenteuers profitieren von der Darstellung, welcher Aufwand nötig ist, um sich seinen Traum dieser Art erfüllen zu können. Empfohlen für eine Kaufentscheidung sind auch die Leserkritiken bei Amazon.

Im Knesebeck Verlag gibt's alles weitere über das Buch.

Wer vor hat, Irland zu bereisen, dem empfehle ich aus persönlicher Erfahrung den Reiseführer: "Reisehandbuch Irland" aus dem Michael Müller Verlag: 8. Auflage 2015

Die Website der Irland Information "Tourism Ireland" unterstützt Ihre Pläne mit vielen praktischen Verweisen und Anregungen online auf www.ireland.com