Liebe Vegetarier, es tut mir so leid

Fleischlose ErnĂ€hrung findet immer mehr AnhĂ€nger. Bei den vielen Facetten dieser Lebensweise tun sich Fragen auf: Darf man einmal im Monat Fisch essen? Ab wann ist vegetarisch schon vegan? Und fĂŒhlt man sich ohne Fleisch tatsĂ€chlich besser?

Meine jĂŒngere Schwester begann im Teenager-Alter plötzlich, sich streng vegetarisch zu ernĂ€hren. Streng hieß: Kein Fleisch, kein Fisch, keine Gelatine und so weiter.

Mein Steak mit ihr zusammen am Tisch zu essen, war unmöglich. Die VorwĂŒrfe wanderten ĂŒber den Teller direkt in mein Gewissen. Es folgte ein Vortrag ĂŒber die schrecklichen Lebensbedingungen der Schweine. Der HĂŒhner. Der Rinder. Und natĂŒrlich die der Fische.

Fisch zu essen, war anscheinend ein Verbrechen. Pantomimisch stellte sie dar, wie erbÀrmlich ein Fisch direkt nach dem Fang stirbt. Und wie heuchlerisch ein Vegetarier sei, der einmal die Woche Fleisch esse.

Ich erklĂ€rte ihr, dass ein Mensch nun mal dazu gemacht sei, Fleisch zu essen. Von da an aßen wir in getrennten Zimmern.

Immer wollte sie eine Extra-Wurst. Vegeterarisch, versteht sich

Vegetarier waren fĂŒr mich unangepasste, exzentrische Personen. Intolerant in ihrer toleranten Lebensart und auf gewisse Art sadistisch. Und immer wollten sie eine Extra-Wurst. Vegeterarisch, versteht sich.

Wenn ein Vegetarier zu Besuch ist, muss extra gekocht werden. Sonst zieht der Gast mit spitzen Fingern den Speck aus der Sauce. Nur um sie dann doch nicht zu essen. War ja Speck drin.

Der Höhepunkt meiner Antipathie: Meine engste Freundin (Vegetarierin) verliebte sich in einen leidenschaftlichen Fleischesser. Und dann musste ich zusehen, wie sie ihm seine Koteletts briet. Mit Gummi-Handschuhen und Nasenklammer. FĂŒr sie gab es den krĂ€nklichen Bruder von Fleisch: Tofu.

Jetzt muss ich mich outen. Ich lebe seit einiger Zeit selbst fleischlos. Ich bin jetzt also auf der feindlichen anderen Seite des Nahrungsgrabens. Die Geschichte dahinter? Es gibt keine. Zumindest keine voller Moral und Ethik.

Seit einer Lebensmittelvergiftung kriegte ich kein Fleisch mehr runter. Seitdem bringe ich auf Grillpartys geschnittene Zucchini mit. Fisch esse ich auch nicht. Ich kann die mimische Darstellung meiner Schwester nicht vergessen.

Weil ich keine Heuchlerin sein will, behalte ich meine Fleischabstinenz meistens fĂŒr mich. Ich will nicht zugeben, dass es eine der besten Entscheidungen meines Lebens war, auf Fleisch zu verzichten. Und dass sich meine Ansichten ĂŒber Vegetarier völlig geĂ€ndert haben.

Die ersten zwei Wochen ohne Fleisch fĂŒhlte ich mich schlapp. StĂ€ndiger Hunger. Alles war anstrengend. Ich aß immer das Gleiche: KĂ€se. KĂ€se. KĂ€se. Das nennt man ,,Pudding-Vegetarismus".

Um Mangelerscheinungen zu vermeiden, mĂŒssen sich Vegetarier mit dem Kochen auseinandersetzen. Man kann von dieser ErnĂ€hrungsweise nichts erwarten, wenn man Lebensmittel nicht ausgewogen kombiniert. Ich begann also, wirklich leckere Mahlzeiten auszutĂŒfteln.

Ich suchte nach ausgefallenen GemĂŒsesorten, die ich zu etwas Appetitlichem verarbeitete. Entdeckte GewĂŒrze, deren Namen mir bis dahin unbekannt waren. Mein Arzt riet mir zudem zu EisenprĂ€paraten.

Ich war dabei, mich in einen richtigen Veggie-Hardliner zu entwickeln

UngefĂ€hr drei Wochen spĂ€ter fĂŒhlte ich wieder fitter. Nach einer Weile aß ich auch Milch und Eier immer widerwilliger. Unfassbar: Ich war dabei, mich in einen richtigen Veggie-Hardliner zu entwickeln.

Milch nehme ich im Gegensatz zu Eiern noch zu mir. Womit sonst soll ich meine Cornflakes morgens essen? Soja- Milch bin ich noch nicht gewachsen.

Fast Food fiel mit meinem neuen Leben ebenfalls weg. Fast Food ohne Fleisch und Fisch ist vielleicht gesund. Aber einfach nicht das Gleiche.

An alle Kochbuch- Autoren dieser Welt: GrĂŒnkern-Patties sind keine Alternative zu einem saftigen Rindfleisch- Burger. Sondern etwas sehr Bedauernswertes.

Irgendwann musste ich mich doch outen. Ein Freund kochte fĂŒr mehrere Personen. Ich sah ihm beim zufĂ€llig zu. Er briet das GemĂŒse in der gleichen Pfanne wie zuvor das Fleisch.

Ich stellte mir das herzensgute GemĂŒse vor: BelĂ€stigt von den vielen ruchlosen Fleischfasern, wĂ€re es viel zu nachgiebig, seinen Eigengeschmack zu behalten. Es wĂŒrde nachgeben. WĂŒrde die Spuren von Blut und Medikamenten höflich ignorieren und schließlich in meinem Mund landen.

Ich will nichts mehr essen, das fĂŒr mich gestorben ist

Mir wurde schlecht vor Ekel. So schlecht wie all den ungeliebten Vegetariern aus der Vergangenheit, die ihr Gesicht beim Anblick von Fleisch verzogen. Was ich immer als Exzentrik, als spleeniges Profilierungsgehabe abgetan hatte, fĂŒhlte ich jetzt selbst. Die Metamorphose war vollzogen.

Meine Freunde wissen jetzt davon. Sie nehmen RĂŒcksicht. Vor allem ist es ihnen aber egal. Die meisten Vegetarier beginnen aus irgendeiner wertvollen Überzeugung heraus, auf Fleisch zu verzichten. Bei mir kamen sie hinterher.

Ich will nichts mehr essen, das fĂŒr mich gestorben ist. Kein Tier, das in irgendeiner Art fĂŒr mich leiden musste. Ich habe jetzt ein neues Bewusstsein. Ich bin nicht so wichtig, dass ein Lebewesen dafĂŒr sterben muss. Ich sehe deshalb auch keinen Sinn darin, dann Fleisch zu essen, wenn das Tier vor dem Todesschuss noch eine Massage bekommt, um dann entspannter zu sterben. Auch Tiere aus Bio-Haltung sind am Ende tot.

Tofu sieht mittlerweile so freundlich aus. Ein bisschen fade schmeckt es, aber unschuldig. Ich möchte keine anderen Leute bekehren, ich möchte mich nur ein wenig aus dem System der Ausbeutung heraushalten.

Im Hinblick auf meine ErnĂ€hrung fehlt es mir an Nichts, weil es fĂŒr alles Alternativen gibt. Ich benutze auch keine Kosmetik mehr, die tierische Stoffe enthĂ€lt oder an Tieren getestet wurde. Seitdem ich sie nicht mehr esse, will ich mir auch nichts mehr ins Gesicht schmieren, das von Tieren stammt.

Ich habe mich bei allen Vegetariern entschuldigt, die ich frĂŒher nervig fand. Ich bin jetzt einer von ihnen. Manchmal sitze ich im Restaurant ĂŒber einem GemĂŒse-Gericht.

Ich schaue mich um: ErspĂ€he ich einen anderen Vegetarier, blinzeln wir uns feierlich zu. Und widmen uns wieder den Tellern. Wir wissen, dass wir das absolut Richtige tun. Dass wir auch die gut gemeinten RatschlĂ€ge, wenigstens ab und zu ein StĂŒck Fleisch zu essen, ablehnen mĂŒssen. Wir stecken schon zu tief drin und das ist gut so.

Ich weiß nicht mehr, wie ein Steak schmeckt. Ich habe meine Schwester gefragt. Sie weiß es schon seit Jahren nicht mehr.

____