Letzte Woche ist die junge Polin Magdalena Zuk zum Badeurlaub nach Ägypten alleine gereist. Jetzt ist sie tot. Die Umstände sind weiterhin unklar. Nun will der berühmte Detektiv Krzysztof Rutkowski aus Österreich den Fall aufklären.

"Wir wissen in diesem Stadium der Ermittlungen noch nicht, ob Sie wirklich aus dem zweiten Stock des Krankenhauses in Hurghada gesprungen ist oder ob sie dazu gezwungen wurde. Auch ist eine Gruppenvergewaltigung nicht auszuschlieĂźen", so der Detektiv Krzysztof Rutkowski der in Polen und Ă–sterreich ein DetektivbĂĽro leitet.



Quelle: Facebook - Magdalena Zuk

Die 27-jährige Magdalena Zuk ist am 25.April alleine zum Ferienort Marsa-al-Alam geflogen, nachdem ihr Partner, mit dem sie ursprünglich zusammen nach Ägypten reisen wollte einen ungültigen Reisepass hatte. Beide versuchten eine Reisebegleitung für Magdalena kurzfristig zu organisieren, leider erfolglos.

Die Reise konnte nicht erstattet werden und so entschied sich die junge Frau die Urlaubstage alleine in Marsa-al-Alam zu verbringen. Zunächst schien alles auch in Ordnung zu sein: Magdalena telefonierte am ersten Tag mit ihrer Familie und ihrem Freund, sie berichtete von perfekten Wetter und das sie gut angekommen sei.

Zwei Tage lang kam dann kein Lebenszeichen mehr von ihr - bis schließlich am Freitag, den 28. April ihren Lebensgefährten ein verzweifelter Telefonanruf erreichte.

Magdalena war tränenüberströmt und bat ihn sie so schnell wie möglich aus Ägypten zu holen. Ihre ängstliche Mimik und hektische Gestik deutete auf einen Schockzustand aufgrund eines Nervenzusammenbruch hin, der in Folge einer Vergewaltigung unter K.O.Tropfen zustande gekommen sein könnte.

Über mehr zu sprechen war es Magdalena nicht möglich, da ihr das Handy von einer dritten Person weggenommen wurde. Einige Stunden später war die junge Frau tot. Bis heute ist die Todesursache widersprüchlich: So soll sie an einem Nierenversagen verstorben sein, an einer Lungenembolie oder aufgrund an ihren schweren Kopfverletzungen verursacht durch den Sprung vom Krankenhausfenster in Hurghada.



Quelle: Familie Zuk

Rutkowski arbeitet gegenwärtig mit einem 6-köpfigen Detektiv-Team am mysteriösen Todesfall von Magdalena Zuk und führt persönlich vor Ort in Ägypten intensive Recherchen durch - zusätzlich ist das polnische Auswärtige Amt bei der Tataufklärung involviert.

Ägypten - ein gefährliches Urlaubsparadies für westliche Frauen?

In der letzten Zeit haben sich die Fälle gehäuft, dass Touristinnen aus Deutschland, Österreich, Polen und anderen europäischen Staaten, Opfer von Vergewaltigungen unter Einfluss von K.O. Tropfen in ägyptischen Ferienanlagen wurden. Die Ermittlungen liefen äußerst schleppend, bis zum Fall von Magdalena Zuk.

Hier konnte das Detektivbüro von Rutkowski dank zahlreicher Zeugenaussagen und einer kooperativen Zusammenarbeit mit den örtlichen ägyptischen Behörden wichtiges Beweismaterial sichern und weitere Indizien zum verdeckt agierenden Vergewaltigungs-Ring sammeln.

Aktuell ruft Detektiv Krzysztof Rutkowski nun offiziell Touristinnen dazu auf, sich bei ihm zu melden, wenn auch sie Opfer einer Vergewaltigung innerhalb einer Ferienanlage in Ă„gypten geworden sind.

Oder in Folge von einer unbewussten Einnahme von K.O.Tropfen bzw. einer gewaltsamen Zuführung von Drogen, plötzliche Gedächtnislücken oder fragliche gesundheitliche Einschränkungen, während ihres Urlaubs hatten.

Unter der 24-Stunden Hotline: 0048-600-007-007 ist Krzysztof Rutkowski persönlich zu erreichen und in vielen Fällen, leistet sein Detektivbüro unentgeltlich Hilfe. In bestimmten Situation kann Rutkowski auch in Not geratene Menschen mit einer eigenen Chartermaschine innerhalb von zwei Tagen weltweit retten.



Quelle: Rutkowski Archiv

In Vergangenheit hat Rutkowski mehrere schleierhafte Fälle erfolgreich mit seinem 200-Mann starken Detektiv-Team gelöst ( je nach Einsatz) - von Entführungen bis zu Morden, von Betrugsdelikten bis zu Geldveruntreuung.

Jetzt deckt er die Machenschaften des Vergewaltigungs-Netzwerkes in ägyptischen Ferienanlagen auf. Bald ist mit der klaren Täter Definition zu rechnen. Allerdings sind weiterhin junge Touristinnen in Gefahr, wenn sie ohne Begleitung nach Ägypten zum Urlaub reisen. Konkrete Hinweise deuten daraufhin, dass vor allem in ägyptischen Ferienanlagen sich der Vergewaltigungs Ring aktiv ausbreitet.

Es soll ein ausgeklĂĽgeltes Informationssystem bestehen, bei dem detailliert weitergegeben wird, wenn eine Alleinreisende junge Frau am Flughafen ankommt. Nach Zeugenaussagen wird augenblicklich das Hotelpersonal der jeweiligen Ferienanlage in Kenntnis gesetzt.

Junge Frauen werden dann während ihres gesamten Aufenthalts von dubiosen männlichen Gestalten umzingelt - man folgt ihnen ins Hotelzimmer, begrapscht sie oder gibt ihnen gratis Drinks aus, die mit K.O.Tropfen vergiftet sind.

Viele Frauen sind mit der gesamten Situation überfordert und sperren sich in ihrem Hotelzimmer ein. Vor allem Deutsche und Österreichische Staatsbürgerinnen sind im Fokus dieser Vergewaltigungs Bande , da man hier auch mit Entführung, Geiselnahme und weiteren Lösegeldforderungen rechnen muss.

____