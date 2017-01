Innere Sicherheit heute - auf den Straßen und im Netz

Hinter uns liegt ein turbulentes Jahr, das mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin einen weiteren traurigen Höhepunkt gefunden hat. Es ist richtig und wichtig, dass wir in Deutschland jetzt darüber diskutieren, wie unsere Sicherheitspolitik ausgestaltet ist.

Wir müssen die Frage beantworten, welche Wege wir gehen wollen und müssen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Hier ist die ganze Gesellschaft gefragt. Als Unternehmer stehen auch wir in der Verantwortung, zu dieser Diskussion beizutragen - sei es damit Ruhe auszustrahlen oder innovative Sicherheitstechnik zu entwickeln.

Zudem sollten wir - wo unsere Kompetenzen berührt werden - auch beraten und Entwicklungen in unserem Land hinterfragen und Lösungen anbieten.

Im Klammergriff

Als junger Unternehmer, nicht zuletzt auch als IT-Unternehmer, will ich in dieser Diskussion auf einen zentralen Punkt hinweisen: Unsere Gesellschaft befindet sich in Punkto „Innere Sicherheit" im Klammergriff.

Auf der einen Seite werden wir mit dem auf Angst und Schrecken abzielenden Terrorismus seitens des gewaltbereiten Teils des Islamismus konfrontiert. Hier können und müssen wir dringend etwas tun.

Aber es gibt auch noch einen zweiten Angreifer, nur zum Teil mit dem ersten verschränkt: Das ist der nicht bombende und LKW-steuernde, sondern informationstechnologisch und unsere Netze angreifende, der weniger sichtbare, Widersacher.

Er hackt sich in unsere Netze, betreibt unter Ausnutzung von Nicht-Öffentlichkeit psychologische Kriegsführung und ist superschlau in Cyber-Propaganda. Dieser Gegner ist wirtschaftlich stark; wahrscheinlich finanzieren Privatiers und auch Staaten ihn. Indien rüstet deshalb schon seit Jahren mit Digitalexperten auf, während China für Cyber-Spionage in den USA verantwortlich gemacht wird.

Auch wir müssen hier gegenhalten: In einem ersten Schritt noch besser verstehen, was diese Hacker treiben, und wie sie es machen.

Die Cybersicherheit vorantreiben

Es wird dafür essentiell sein, endlich auch die Sicherheitsbehörden fit für die digitale Gesellschaft zu machen. Dazu gehört eine gute Ausstattung und Ausbildung. Nur wenn sich Parteien, Regierung und Verwaltung effektiv selbst schützen, können sie den Kampf gegen Kriminalität und Spionage im digitalen Raum aufnehmen.

Der Eigenschutz muss deswegen eine hohe Priorität haben - das fängt beim Problembewusstsein an.

Auch strukturell sollte die Cybersicherheit stärker in den Fokus rücken: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sollte aus der Zuständigkeit des Innenministeriums herausgelöst werden und stattdessen dem Bundeskanzleramt unterstellt werden.

Dieser Schritt soll das Amt stärken und eine bessere Konzentration auf den Schutz von Politik, Bürgern und Unternehmern vor Cyberkriminalität und Spionage ermöglichen.

Lasst uns auch diese Debatte 2017 führen und konstruktiv vorantreiben. Mit Lösungsvorschlägen und einer positiven Grundhaltung. Die zivile Gesellschaft, und dazu gehören auch wir Unternehmer, muss wehrhaft sein. Sonst ändert sich unser Umfeld schneller als wir es nur ahnen können.

Dr. Hubertus Porschen ist ehrenamtlicher Bundesvorsitzender des Wirtschaftsverbands DIE JUNGEN UNTERNEHMER Gründer und Geschäftsführer der App-Arena GmbH in Köln sowie promovierter Volkswirt. Hubertus Porschen studierte BWL in Marburg und promovierte hier auch in VWL zum Thema „Der akademische Unternehmer". Während des Studiums arbeitete er bereits in mehreren Start-ups, die er teils mitgegründet hat. http://www.hubertusporschen.com