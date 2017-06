8 Ideen, wie Sie Lebensmittel in der Küche aufbewahren

Diese Brotkörbe, Dosen und Behälter sind nicht nur praktisch - mit schicken Designs und edlen Materialien sind sie echte Küchen-Attraktionen

Ordnung und Hygiene müssen sein - auch in der Küche! Das Brot braucht einen luftdichten Brotkorb, Getreide und Nudeln sind in dichten Behältern vor Mehlwürmern geschützt und Gewürze bleiben in Dosen länger schmackhaft. Wir zeigen Ihnen 8 Aufbewahrungsmöglichkeiten für Lebensmittel, die nicht nur praktisch sind, sondern in knalligen Farben und interessanten Formen garantiert auch die Blicke auf sich ziehen.

Von MYKILOS

Brotkästen

1. Brotbox von My Kilos

Hübsche Brotkästen in fünf frischen Farben liefert der Berliner Hersteller My Kilos. Die Boxen in Blau, Mint, Weiß und anderen Farben sind aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Clou: Der Holzdeckel darauf kann als Schneidebrett genutzt werden. Im Kasten können übrigens auch Zwiebeln oder Kartoffeln Unterschlupf finden.

2. Brottrommel „Gourmet" von WMF

Statt typisch rechteckig, ist die Brottrommel „Gourmet" vom deutschen Hersteller WMF kreisrund. Aus Edelstahl und Kunststoff hergestellt, wird sie durch eine transparenten Schieber verschlossen. Praktisch, um einerseits das Brot schnell hineinlegen zu können und andererseits auf einen Blick zu sehen, wie viel noch davon da ist. On top: Gedeckelt wird der Brotkasten wie das Vorgängermodell von einem Schneidebrett aus Bambus. Nimmt man es ab, lassen sich weitere Trommeln mit Kuchen und Brötchen daraufstapeln.

Von AmbienteDirect

3. Brotkasten „Superball" von Wesco

Eine runde Sache ist auch der Brotkasten „Superball" von Wesco. Er besteht aus einer zweiteiligen Kugel, die man an der oberen Hälfte per Metallgriff aufschieben kann. In knallrotem, pulverbeschichtetem Stahl ist der Brotkasten aber nicht nur praktisch, sondern auch schön anzusehen. Wer mag, kann auch Obst oder Gebäck darin deponieren. Der Brotkasten ist in 16 Farben, von Rubinrot über Schokoladenbraun bis Brombeer, erhältlich.

Von AmbienteDirect

4. Brotkasten „Grandy" von Wesco

Auch aus dem Hause Wesco kommt der Brotkasten „Grandy" im Retro-Stil der Vierzigerjahre. Aus türkisfarbenem Stahlblech gefertigt, bleiben in der Box Brot und Brötchen nicht nur lange frisch - bunt und fröhlich wie sie aussieht, ist sie auch ein tolles Accessoire, das es in vielen Farben gibt.

Von found4you

5. „Brotkasten 2.0" von Joseph Joseph

Diese Box ist, wie der Name schon verrät, der Nachfolger des beliebten ersten Modells von Joseph Joseph. Etwas weicher und weniger kantig geformt, dafür mit den gleichen Funktionen ist der „Brotkasten 2.0" ein praktisches Accessoire in der Küche. Auch hier kann man den Deckel aus unbehandeltem Buchenholz abnehmen und als Schneidebrett benutzen. Es gibt ihn in Schwarz und Weiß.

6. Brotkasten mit Schneidebrett von WMF

Eine langweilige Brotbox ist auch dieses Modell von WMF nicht. Denn ihr Deckel ist gleichzeitig als krümelsammelndes Schneidebrett nutzbar. Auch kann man das Holzgitter aus hartem und geruchsneutralem Bambus herausnehmen und die Edelstahlplatte als Servierbrett oder Tablett nutzen. Luftdicht eingepackt bleiben Brot und Brötchen im Kasten länger kross und lecker.

Von AmbienteDirect

Vorratsbehälter

7. Kupferne Dose „DW 411" von Decor Walther

In der Küche müssen aber natürlich nicht nur Brot und Brötchen aufbewahrt werden, sondern noch viele weitere Lebensmittel. Der runde Mehrzweckbehälter „DW 411" von Decor Walther ist zwar eigentlich fürs Bad gedacht, aber auch Kartoffeln oder Zwiebeln können hier einen stilvollen, dunklen Unterschlupf finden. Die Dose gibt es in „Kupfer", „Silber chrom" oder „Gold" und in zwei Größen.

8. Aluminium-Box von Sigg

Eigentlich ist die Marke Sigg für ihre Trinkflaschen bekannt. Der schweizer Hersteller hat aber weit mehr im Angebot - wie die stapelbare Aluminium-Box für Getreide, Zucker und andere Lebensmittel. Wer mag, kann den Behälter auch als Brotdose mit ins Büro nehmen. Die Aluminium-Box mit lebensmittelechter Beschichtung ist in Mini- und Maxi-Größe und in mehreren Farben erhältlich.

