8 Design-Accessoires für unter 50 Euro

Wollen Sie Freunden und Verwandten eine langanhaltende Freude machen, ohne irre viel Geld auszugeben? Kuscheliges für die Couch, Glänzendes für den Tisch oder Dekoratives für die Wand: Wir haben für Sie eine Auswahl der schönsten Geschenkideen fürs Zuhause zusammengestellt. Das Beste: keines dieser Lieblingsstücke kostet mehr als 50 Euro.

1. Leuchte „Kant Cooper", House Doctor

Kupferfarbener Lampensockel und schwarzes Textilkabel: Die Pendelleuchte „Kant Cooper" von House Doctor ist minimalistisch, aber doch ein Blickfang. Sie passt über den Tisch, kann aber auch als Alternative zur Stehleuchte im Sofaeck genutzt werden - und sorgt für stimmungsvolles Licht.

2. Kerzenständer „Lup", Hay

Fast wie Minimal Art kommt der Kerzenständer „Lup" des dänischen Unternehmens Hay daher. Trotz extravaganter Form wirkt er schlicht und grazil. Das von Shane Schneck gestaltete Stück gibt es in zwei Varianten: edel mit Kupfer überzogen oder cool schwarz pulverlackiert. Kostenpunkt: 29 Euro für das Kupfermodell, 21 Euro für das schwarze Pendant.

3. Uhr „Watch me", Normann Copenhagen

„Watch Me" ist eine grafisch gestaltete Wanduhr, die Rasmus Gottliebsen für Normann Copenhagen entworfen hat. Mit ihrem Farbenreichtum bringt die Uhr aus pulverbeschichtetem Stahl eine ordentliche Portion Pep in jeden Raum. Als Inspiration für „Watch me" diente dem Designer ein ausgebreiteter Farbfächer.

4. Kuscheldecke „Oline", Broste Copenhagen

Mit der grob gestrickten Decke „Oline" von Broste Copenhagen kann man es sich immer auf der Couch gemütlich machen. Zum Hingucker wird die Baumwolldecke durch ihr Fischgrätmuster und die langen Fransen. Passt sowohl zum skandinavischen Stil, als auch zu modernem oder rustikalem Interior. „Oline" gibt es in verschiedenen Farben, für 47 Euro.

5. Tablett „Tabrett", Buchholzberlin

Das „Tabrett" der Berliner Manufaktur Buchholzberlin ist aus Eichenholz und wird in Behindertenwerkstätten gefertigt. Von Hand geschliffen, mit Öl natürlich versiegelt und mit Griffen aus Segeltau ist jedes Stück ein Unikat - über das man sich einfach freuen muss.

6. Windlicht „Fire Hurricane", Menu

Mit seinem Fuß aus Messing und dem grauen Rauchglas ist „Fire Hurricane" von Menu eine glänzende Geschenkidee. Das Glas ist leicht verspiegelt und wirkt erst mit Kerzenlicht transparent. Aber auch ohne Kerzenschein ist „Fire Hurricane" das ganze Jahr hindurch schön anzuschauen.

7. Fächermappe „Plissé", Hay

Praktisch und schön: Briefe, Notizen und andere Schreibutensilien - all das kann man in der A4-Fächermappe „Plissé" von Hay aufbewahren. Blättert man die Mappe auf, kommt ein kräftiger, korallenfarbener Farbverlauf zum Vorschein. Bei Nichtgebrauch kann „Plissé" wie ein Buch zusammengeklappt und im Regal verstaut werden. Auch in DIN A3 und anderen Farben erhältlich.

8. Serviettenring-Set „Ring", Broste Copenhagen

Für 49 Euro bekommen Sie das Sechser-Set Serviettenringe „Ring" von Broste Copenhagen. Die kreisrunden Modelle aus Messing bringen das Gedeck Ihrer Liebsten zum Glänzen (das ebenfalls zu sehende 16-teilige Besteck „Tvis" kommt leider etwas teurer - rund 220 Euro).

