Zur Sicherheitspolitik im Schicksalsjahr: Das fabelhafte Festessen beim Bundespräsidenten

Es lebte einmal in Deutschland ein kluger und weiser Bundespräsident, mit dem Leben der Menschen im Lande eng verbunden. Nicht der jetzige, nicht der nächste und auch nicht der feierliche Dauerprediger.

Ein Skandal

Dann passierte es: Wieder hatte der deutsche Staat versagt, war einem schrecklichen Terroranschlag auf der Spur und hatte ihn nicht verhindert. Es gab zwölf Todesopfer und viele Verletzte auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Bitter und traurig! Und nicht nur dieser!

Der Präsident wusste, dass viele seiner Landsleute Angst haben vor der Gewalt, dem Terror und der Kriminalität. Der Staat muss endlich das machen, wofür er da ist, und den Bürgern ein Gefühl der Sicherheit geben. Ja, das muss er!

Doch wie das zu erreichen ist - darüber gab es Dauerstreit zwischen Ministern, Landesfürsten, Politikern und Mächtigen. Ein Vorschlag zur Sicherheit jagte den nächsten. Doch der Präsident war klug genug, die unterschiedlichen Motive zu durchschauen, die diskret verschwiegen wurden.

Die wahren Motive

- Schaffen wir die schwachen Sicherheitskräfte ab und entwaffnen sie. Bewaffnen wir die Bürger mit Pistolen und Sturmgewehren - wie in den USA.

- Schaffen wir das Privateigentum ab, dann haben die Diebe nichts mehr zu klauen - riefen die Kommunisten.

- Weg mit der Staatsgewalt, forderte der Berufsverband der Kriminellen, damit wir leichteres Spiel haben.

- Machen wir Deutschland zum Traumziel, Schlaraffenland und Eldorado der Kriminellen und Terroristen aus aller Welt!

- Geben wir den Landesfürsten mehr Macht, z.B. dem bayerischen Löwen. Stärken wir endlich die traditionelle Kleinstaaterei!

- Verpflichten wir die Bürger, diebstahlssichere Röcke und Hosen zu tragen, forderte die Textilindustrie.

- Jeder Deutsche soll sich einen abgerichteten Wachhund zulegen und einen terrorsicheren Bunker.

- Unter jedem Tisch soll eine Videoüberwachung installiert werden, denn die wichtigsten Geschäfte geschehen nicht auf, sondern heimlich unter dem Tisch.

Doch bei all dem Theaterdonner werden notwendige Veränderungen im Land zur Sicherheit der Bürger nicht begonnen, aufgehalten, verschleppt, oder enden als Luftblase.

Kein Ruck nach vorn

Ärgerlich! Keinen Ruck gaben sich die Politiker und Mächtigen, beharrten auf dem Altväterlichen und taten keinen Schritt nach vorn, verplemperten mit dem ständigen Ausstoßen von Worthülsen und auf Talkshows ihre Zeit für wichtige Entscheidungen. Und manche Politiker genießen, dass nichts passierte. Denn dann brauchen sie auch nichts zu tun. Das erfüllte den Bundespräsidenten mit Sorge. Da hatte er plötzlich eine Idee.

Alle Streithammel aus den 16 Bundesländern wird der Bundespräsident zu einem großen Festkochen und -essen in seinem Schloss einladen, jeder Landesfürst soll seinen besten Koch mitbringen und eine Speise, die für sein Land typisch war. Und damit man gleich erkannte, sollen sich alle nach der Art des Landeswappens verkleiden. Alle erschienen in alphabetischer Reihenfolge.

Der bunte Auftritt

1. Die Baden-Württemberger Köche kamen als ein Löwen-Trio verkleidet und boten Spätzle, Maultaschen, Schwarzwälder Kirschtorte.

2. Die Bayern kamen blau-weiß kariert und brachten Weißwurscht mit Brezel, Schupfnudeln, Nürnberger Bratwürste.

3. Die Berliner kamen als Braunbär mit einer Krone auf dem Kopf und servierten Currywurst mit Eisbein und Erbspüree.

4. Die Brandenburger flatterten als Adler mit Superschwanz heran und brachten Himmel und Hölle mit Königsberger Klopsen.

5. Die Bremer erschienen als ein gekrönter Schlüssel und servierten Nordseekrabben und

Hackgrütze.

6. Die Hamburger tanzten auf als ein Türme-Trio und brachten mit Aalsuppe mit Birnen, Bohnen und Speck.

7. Die Hessen kamen als gestreifter Löwe, brachten mit Käseduft zu ihrem Handkäs mit Musik und vergossen Appelwoi.

8. Mecklenburg-Vorpommern erschreckte als bulliger Stier mit Krone und servierte Fischtopf, Sauerfleisch und Sanddorn-Likör.

9. Die Niedersachsen kamen als Sachsenross angehüpft mit ihrem Grünkohl, Pinkel und der Buchweizentorte.

10. Die Nordrhein-Westfalen hüpften als Pferd herein auf den Hinterläufen und boten

Himmel un Ääd mit Pumpernickel.

11. Die Rheinland-Pfälzer kamen als verkümmerter Löwe und servierten Saumagen.

12. Die Saarländer erschienen mit doppelten Löwengebrüll und mit Adlern und brachten

Löwenzahnsalat.

13. Die Sachsen stolzierten herein mit einer grünen Bauchbinde voller Rauten und boten Quarkkeulchen und Christstollen.

14. Die Sachsen-Anhalter kamen als Bär, der auf einer Mauer tänzelt, brachten Käseduft von Harzer Rollern und Hallorenkugeln.

15. Die Schleswig-Holsteiner tanzten herein als Löwenduo mit geteiltem Schwanz und servierten Lübecker Marzipan und christliche Pharisäer.

16. Die Thüringer erschienen mit Gebrüll und einem Löwen inmitten lauter Sterne, und brachten Klöße, umkreist von Bratwürsten.

Das Fazit

Alle gaben ihre Köstlichkeiten beim Präsidenten in einem großen Topf. Dann wurde alles gut durchgerührt und noch einmal aufgekocht und der gemeinsame Wunderbrei war fertig.

Der Chefkoch des Präsidenten verteilte an alle Kostproben auf goldenen Tellern. Die Reaktionen auf die Verkostung des Wunderbreis waren verschieden: Manche verzogen nur das Gesicht und ließen die Teller in den Blumen verschwinden. Andere gaben seltsame Geräusche aus Mund, Magen und Darm von sich. Andere hielten sich Rock und Hose und stürmten aus den Festsaal.

Und der Präsident hielt eine kurze Ansprache: „Hochverehrte Gäste! Wir haben soeben erlebt: Viele Köche bringen nichts Gescheites zu Stande. Viele Köche verderben den Brei - auch in ihrer Politik".

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann macht jeder weiter seinen eigenen Mist, ohne Rücksicht auf die anderen, haben nichts gelernt aus der Kleinstaaterei. Sie geben sich keinen Ruck, und ihr politisches Breigemisch ist für die Menschen ungenießbar und gefährlich.

Solche Sicherheitspolitik führt zu Toten und Verletzten, Schmerzen und Leid und mehr Angst im Land.