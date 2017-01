Zur deutschen Politik: Kann Faulenzen auf der Couch und Herumlabern eine Sünde und strafbar sein?

Tatsache!

• Es ruckt einfach nicht in der deutschen Politik - wie es Altbundespräsident Roman Herzog gefordert hatte.

• Dafür werden im großen Stil die alten Rituale und die Kunst des Schwatzens und Herumlaberns, des Wegsehens, Aussitzens, Schlafens und Verschlafens gepflegt - alles auf Kosten der Bürger und Steuerzahler.

• In einer rasch sich verändernden Welt sind die Folgen alter Rituale fatal: Ein lahmer, handlungsunfähiger Rechtsstaat, der nicht das Wichtigste vermag, den Bürgern im Lande Sicherheit zu bieten.

• So wird es nicht sicherer, sondern immer gefährlicher für uns.

In Deutschland begegnet man vielen Leuten, die bienenfleißig sind und gestresst ihren Geschäften nachgehen. Und man trifft auch Leute, die faulenzen und herumlabern. Im Alltag, auch in der Politik.

Gesundheits-, Fitness-Experten und Ärzte empfehlen das Entspannen durch Nichtstun, durch Faulenzen, das Liegenbleiben im Bett oder auf der Couch oder ein Bla-Bla-Schwätzchen. Moderne Möbelhäuser bieten dafür ganze Sofa- und Faulenzer-Landschaften. Doch Faulenzen kann auch Schwerstarbeit sein, wie schon der Oscar Wilde witzig meinte: „Gar nichts tun, das ist die allerschwierigste Beschäftigung und zugleich diejenige, die am meisten Geist voraussetzt".

Riskant!

Kann denn Faulenzen auf der Couch und Rumschwatzen Sünde oder gar - unglaublich! - strafbar sein? Als freier Bürger dürfen Sie das natürlich. Doch halt! Es gibt ausgefallene Situationen, wo es Sünde ist, wo Sie es nicht dürfen und sich strafbar machen, als Otto-Normalbürger, aber auch als kleiner oder großer Politiker und Entscheidungsträger.

Der Mensch lebt eben nicht allein wie Robinson auf einer einsamen Insel, sondern in seinem sozialen Umfeld. Und da kann Schlafen, oder Rumschwatzen oder einfach Nichts-tun ernste Folgen haben.

Fünf bedenkliche Fälle

1. Eine Mutter oder ein Vater legen sich zum Schlafen auf die Couch oder gehen in die Kneipe zum Trinken oder Schwatzen. In dieser Zeit verschluckt sich ihr Säugling und erstickt ohne Hilfe. Das Ergebnis: Kindstötung durch Verletzung von Elternpflichten, durch Nichtstun, durch Unterlassung gebotener Hilfe. Eine harte Strafe - bis lebenslange Freiheitsstrafe - droht nach § 212 des Strafgesetzbuches (StGB).

2. Bei einem schweren Verkehrsunfall mit Verletzten und Hilfsbedürftigen setzt sich der Augenzeuge auf die Bank, um sich von dem Schreck zu erholen und ein Schläfchen oder ein Schwätzchen per Handy zu halten. Ein Schwerverletzter verblutet und stirbt. Der Schläfer hat mögliche Hilfeleistungen unterlassen, z.B. den Rettungsdienst zu holen. Es droht ihm Anzeige und Strafe nach § 323c StGB.

3. Ein Mann betritt ohne Befugnis und ohne Erlaubnis des Mieters eine Wohnung. Der Mieter fordert ihn auf, die Wohnung zu verlassen. Doch der Eindringling telefoniert mit Handy, führt einen längeren Schwatz oder legt sich sogar auf die Couch zum Schlafen. Der Mann begeht Hausfriedensbruch (§ 123 Abs. 1 StGB). Ihm droht Strafe.

4. Irgendeine Person, auch der Mitarbeiter oder Chef einer Behörde, erfährt, dass jemand Drogen nimmt und mit Drogen dealt, sich eine Pistole beschaffen möchte, um einen Anschlag auszuführen. Wenn diese Person die ausgeführte oder geplante Straftat nicht sofort zur Anzeige bringt (weil sie lieber in Ruhe gelassen werden und ruhig schlafen oder lieber schwatzen möchte), so begeht sie ein echtes Unterlassungsdelikt. Es kann nach § 138 StGB verfolgt werden.

5. Wenn ein Behördenboss sich weigert, zum Schutz der Bevölkerung genügend Polizeibeamte mit moderner Ausrüstung bereitzustellen, obwohl genügend Geld vorhanden ist (!), und damit schwere Verbrechen nicht verhindert werden, so macht sich dieser Boss möglicherweise wegen unterlassener Hilfeleistung nach Paragraph 323c StGB strafbar (Ein Staranwalt wäre erforderlich).

6. Wenn eine Person bei einer Personenkontrolle sich schlafend, ohnmächtig oder taub stellt, und sich damit weigert, ihre Personalien anzugeben bzw. den Ausweis vorzulegen, kann das als ein echter Unterlassungsdelikt nach § 111 OwiG bestraft werden.

In besonderen Fällen kann Faulenzen auf der Couch und Rumschwatzen Sünde, gefährlich und strafbar und für alle Beteiligten unangenehm sein. Damit ist die Titelfrage beantwortet.

Es geht auch anders

Schauen wir mal über den Gartenzaun, zu den Briten über den Ärmelkanal:

Wie man sich in der Politik doch plötzlich einen Ruck geben kann und das alte Umfeld verändern, hat die tatendurstige britische Premierministerin des vereinigten Königreiches Theresa May diskret und auf feine englische Art vorgeführt. Sie hat der immer wieder gehörten Auffassung, Politiker tuen ja sowieso nichts, faulenzen, schwafeln dumm rum oder liegen nur auf der Couch auf der faulen Haut, eine tatkräftige und charmante Entgegnung geliefert.

Eine ihrer ersten Taten nach ihrer Ernennung und ihrem Einzug in ihr neues Büro in der Downing Street war: Die berühmte Couchgarnitur in ihrem Arbeitszimmer, die so zum Faulenzen und Schwatzen verlockte, und auf der frühere Premierenminister hinter verschlossenen Türen ihre Pläne auskungelt hatten, duldete sie nicht mehr an ihrem Platz, sondern ließ sie kurzerhand entfernen. Dafür wurde ein nüchterner Arbeitstisch mit unbequemen und anregend harten Stühlen aufgestellt.

Nach dem Buschfunk soll diese neue Möblierung Folgen gehabt haben. Diskussionen von Theresa May mit anderen Politikern und Regierungsmitgliedern verliefen auf einmal produktiver, schneller und kamen rascher zum Resultat.

Bildlich gesprochen: Sofaecken zum Faulenzen und Schwatzen haben sicher einen guten Platz in Ihrer Wohnung, aber nicht in den Arbeitszimmern der Politiker, Entscheider und Eliten. Solche Faulenzerecken können sogar zu Straftaten führen, zu Unterlassungsdelikten verschiedenster Art.

Und sind auch gar nicht gut für den notwendigen deutschen Ruck.

Tatsache!